Spielmachertalent Ianis Hagi wechselt vom rumänischen Erstligisten Viitorul FC zum belgischen Meister und unterschreibt dort einen Fünfjahresvertrag bis 2024. Das vermeldete Viitorul am Freitagnachmittag.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Der 20-jährige Hagi, Sohn der rumänischen Legende Gheorghe Hagi, verdient in Genk laut dem rumänischen TV-Sender Pro TV 800.000 Euro pro Jahr. Die Ablöse belaufe sich demnach auf acht bis zehn Millionen Euro, wovon 30 Prozent an den gehen, für den Hagi von 2016 bis Anfang 2018 spielte.

Hagi soll laut Pro TV unter anderem , dem und Ajax Amsterdam eine Absage erteilt haben. Der Youngster hatte zuletzt mit Rumäniens Auswahl bei der in für Furore gesorgt, war erst im Halbfinale äußerst unglücklich an gescheitert.

🔥It’s official!@IanisHagi10 has signed with @KRCGenkofficial!



Wish you all the best, Captain! The future is all yours! pic.twitter.com/CfuVOViAVG