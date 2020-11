Joao Felix nur zweite Wahl? Iago Aspas bestätigt Atletico-Interesse im Sommer 2019

Joao Felix wechselte im Sommer 2019 zu Atletico Madrid. Zuvor war der Klub offensichtlich jedoch an einem Transfer von Iago Aspas interessiert.

Der spanische Angreifer Iago Aspas von hat bestätigt, dass im Sommer 2019 an einem Transfer interessiert gewesen sei.

"Ob mich das Interesse von Atletico erreicht hat? Ja, hat es", sagte der 33-Jährige im Gespräch mit Cadena SER und ergänzte: "Mein Bruder und mein Berater haben mir davon erzählt, allerdings hat sich am Ende nichts daraus ergeben."

Aspas bleibt Celta treu: "Bin glücklich zuhause"

Nach dem Abgang von Antoine Griezmann zum war Atletico auf der Suche nach einem passenden Nachfolger. Der Transfer von Aspas kam nicht zustande, stattdessen sicherte sich der Klub die Dienste von -Juwel Joao Felix.

Aspas, der einst bei Celta ausgebildet wurde, war einst kurzzeitig in Liverpool und Sevilla tätig, kehrte jedoch 2015 zurück an seine alte Wirkungsstätte. "Ich bin glücklich zuhause", so der 18-fache Nationalspieler.