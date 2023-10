"H****sohn": Kritik an Karim Benzema nach Beitrag zum Krieg zwischen Israel und der Hamas

Der langjährige Stürmer von Real Madrid wird wegen eines X-Posts teils heftig angegangen.

WAS IST PASSIERT? Ballon-d'Or-Sieger Karim Benzema (35) bekommt nach seinem Statement zum Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern teils harsche Kritik. Ein ehemaliger Gegenspieler beleidigte den Stürmer von Al-Ittihad via Social Media und eine französische Politikerin bezeichnete ihn als "Agenten der Hamas".

WAS WURDE GESAGT? Benzema, ein bekennender Moslem, hatte in einem Statement auf X geschrieben: "All unsere Gebete gelten den Bewohnern Gazas, die einmal mehr das Opfer ungerechtfertigter Bombenangriffe werden, welche auch vor Frauen und Kindern nicht halt machen."

Die französische Republikanerin Nadine Morano kritisierte ihren Landsmann bei C News, indem sie sagte: "Allein dadurch, dass er das geschrieben hat, macht er sich zu einem Agenten der Hamas-Propaganda. Der Hamas geht es darum, Israel physisch zu zerstören, aber auch durch die Wahrnehmung in der internationalen Öffentlichkeit."

Auch bei einem ehemaligen LaLiga-Gegenspieler stieß Benzemas X-Beitrag auf wenig Gegenliebe. Der israelische Torhüter Dudu Aouate, von 2003 bis 2014 in Spanien aktiv, antwortete auf Benzemas Post und schrieb in hebräisch, französisch, spanisch, englisch und arabisch: "Du bist ein großer H****sohn". Dahinter platzierte er Emojis der Flaggen Israels und der USA.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas herrscht seit einigen Tag Krieg. Die Hamas hatte diesen mit Terrorangriffen und Geiselnahmen in Israel ausgelöst, es folgten Bombenangriffe der Israelis auf den Norden des Gazastreifens.