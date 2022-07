Hulk von Atletico Mineiro verliert sechs Kilo während eines Spiels

Für Hulk endet ein Spiel in Brasilien mit einer Niederlage und einer krassen Gewichtsabnahme. Das blieb aber nicht sein einziges Problem.

Hulk, mit diesem Namen verbinden viele das riesige grüne Monster mit der lila Hose, in das sich Nuklearphysiker Dr. Bruce Banner bei jedem Anflug von Wut verwandelt. Hulk ist aber auch der Name eines sehr bekannten brasilianischen Fußballers.

Der inzwischen 35 Jahre alte Stürmer heißt mit bürgerlichem Namen Givanildo Vieira de Souza. Den Spitznamen Hulk erhielt er von seinem Vater wegen seiner optischen Ähnlichkeit zu Lou Ferrigno, der die Comicfigur Hulk in der Fernsehserie "Der unglaubliche Hulk" verkörperte.

In Europa sorgte Hulk von 2008 bis 2012 beim FC Porto und von 2012 bis 2016 bei Zenit St. Petersburg bei den gegnerischen Abwehrreihen für Angst und Schrecken: In zusammengenommen 196 Spielen erzielte der muskulöse Angreifer 110 Tore. In der brasilianischen Nationalmannschaft netzte er in 49 Spielen elf Mal ein.

In unseren Breitengraden ist es in letzter Zeit etwas ruhig um Hulk geworden. Das liegt daran, dass er von 2016 bis 2020 für Shanghai SIPG in China spielte und seit 2021 wieder in seiner Heimat bei Atletico Mineiro.

Hulk Torjäger Nummer eins bei Atletico Mineiro

Von seiner Torgefahr hat Hulk auch im fortgeschrittenen Fußballalter nichts verloren. In der aktuellen Saison schoss er für Mineiro wettbewerbsübergreifend 23 Tore in 30 Spielen.

Leer aus ging er zuletzt im Achtelfinal-Rückspiel der Copa do Brasil im Maracana-Stadion gegen Flamengo Rio de Janeiro. So sehr er sich auch anstrengte und abmühte, er konnte die 0:2-Niederlage seines Klubs und das damit verbundene Aus (2:3) nicht verhindern.

Hulk nimmt sechs Kilo ab

Wie sehr sich Hulk anstrengte, machte sich bei ihm nach dem Spiel beim Gang auf die Wage bemerkbar. "Seit ich bei Atletico Mineiro spiele, war das das Spiel, in dem ich am meisten dehydriert war. Heute habe ich sechs Kilo abgenommen. Es war anstrengend. Ich war müde. Ich begann das Spiel mit 97 Kilo und beendete es mit 91", sagte er laut Marca nach dem Spiel.

Als wäre das nicht schon schlimm genug gewesen, musste Hulk nach dem Spiel auch noch zur Dopingkontrolle, was sich in seinem körperlichen Zustand als problematisch erwies. "Ich war vier Stunden da, habe 30 Liter Wasser getrunken. Aber es war schwer für mich zu urinieren. Am Ende hat es geklappt, und dann wollte ich nur noch nach Hause", verriet er.

3h50: Hulk acaba de deixar o Maracanã. Ele disse que foi o jogo no qual mais perdeu peso no Galo, 6kg. pic.twitter.com/MzC15pH3NT — Fred Ribeiro (@fredfrm) July 14, 2022

Der Heimweg stellte aber das nächste Problem dar. Da Hulk so lange zur Abgabe der Urinprobe brauchte, hatte sich der Rest des Teams bereits auf den Heimweg gemacht. Deshalb musste er mit einem Privatjet die Reise nach Belo Horizonte antreten. Alles in allem kein guter Tag für Hulk.