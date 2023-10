Kamerun statt Frankreich! Samuel Eto'o will PSG-Stürmer angeblich von einem Verbandswechsel überzeugen

Im Verein ist Hugo Ekitiké aktuell komplett außen vor. Dennoch bemüht sich der Verband Kameruns nun offenbar um ihn.

WAS IST PASSIERT? Samuel Eto'o, Präsident von Kameruns Fußballverband, will offenbar PSG-Stürmer Hugo Ekitiké davon überzeugen, künftig für das afrikanische Land aufzulaufen. Das berichtet RMC Sport.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ekitiké, der sechs U20-Länderspiele für Frankreich absolviert hat, wäre aufgrund seiner Wurzeln auch für Kamerun spielberechtigt. Laut RMC Sport soll Eto'o kürzlich Kontakt zu dem 21-Jährigen aufgenommen haben, um ihm einen Verbandswechsel schmackhaft zu machen.

Eto'o, einst Weltklassestürmer unter anderem in Diensten von Barcelona und Inter Mailand, ist seit Dezember 2021 Präsident des kamerunischen Fußballverbandes.

Indes hat aber wohl auch Frankreichs U21-Nationaltrainer Thierry Henry Ekitiké kontaktiert. Henry soll ihm dabei versichert haben, dass er ihn weiterhin auf dem Schirm habe, obwohl er ihn zuletzt nicht für die U21 nominierte.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Auf Vereinsebene macht Ekitiké indes derzeit eine schwierige Zeit durch. Nachdem wegen seiner Weigerung, im Gegenzug zu Eintracht Frankfurt zu wechseln, die Verpflichtung von Randal Kolo Muani im Sommer beinahe geplatzt wäre, ist Ekitiké bei PSG in Ungnade gefallen.

Lediglich acht Einsatzminuten hatte er in dieser Saison bisher, in den vergangenen sieben Pflichtspielen stand er jeweils gar nicht im Kader. Die Pariser hatten Ekitiké erst vor einigen Monaten fest von Stade Reims verpflichtet, sein Vertrag beim französischen Meister läuft noch bis 2027. In der vergangenen Spielzeit, als er noch von Reims ausgeliehen war, kam Ekitiké immerhin auf 32 Pflichtspieleinsätze (vier Tore).