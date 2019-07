Huddersfield Town: FA untersucht kurioses Trikotsponsoring

Der englische Verband Football Association (FA) hat sich nach der Vorstellung des neuen Trikots mit dem Premier-League-Absteiger in Verbindung gesetzt. Grund dafür ist die innovative Werbung des Wettanbieters 'Paddy Power' auf dem Shirt der Terriers.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Das Logo des Sponsors erstreckt sich diagonal über das gesamte blau-weiß-gestreifte Huddersfield-Trikot. Die Werbung darf jedoch laut den Regularien der FA nur eine Fläche von insgesamt 250 Quadratzentimetern einnehmen. Nun untersucht der englische Verband, ob das Sponsoring gegen diese Bestimmungen verstoßen hat.

In einem Statement ließ die FA verlauten: "Die FA hat klare Trikot- und Werberegularien für alle Vereinstrikots. Wenn wir glauben, dass ein Klub diese Regeln gebrochen hat, werden wir uns die Sache anschauen und, wenn nötig, Maßnahmen ergreifen."

🔵 #htafc's new home kit for the upcoming 2019/20 season has today been revealed!



Produced by main supplier @UmbroUK, the new home kit features a modern spin on the traditional blue and white striped home shirt thanks to new title sponsor @paddypower.