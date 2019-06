Huddersfield Town: Erik Durm will zurück in die Bundesliga

Erik Durm stand 2014 im deutschen Kader beim WM-Triumph von Brasilien. Nun stieg er mit Huddersfield ab und wünscht sich eine Bundesliga-Rückkehr.

Ex-Nationalspieler Erik Durm will nach einem -Abenteuer bei wieder in Fußball spielen. "Ich will zurück in die Heimat, in die ", sagte Durm, 2014 in Weltmeister ohne Einsatz, dem kicker.

Er könne sich auch oder vorstellen, aber: "Priorität hat die Bundesliga."

Erik Durm steht derzeit ohne Verein da

Der 27-Jährige ist vereinslos, nachdem er dem Premier-League-Absteiger Huddersfield mitgeteilt hatte, dass er nicht in der 2. Liga spielen will.

Der Linksverteidiger habe bereits mit seinem Ex-Trainer David Wagner gesprochen, der zur neuen Saison Schalke 04 betreuen wird.