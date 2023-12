HSV will angeblich einen Ex-Spieler des FC Bayern

Die Rothosen denken offenbar über einen Transfer von Oliver Batista Meier nach.

WAS IST PASSIERT? Der HSV ist angeblich an einer Verpflichtung von Oliver Batista-Meier interessiert. Das berichtet Sky. Der 22-jährige Mittelfeldspieler ist derzeit von Dynamo Dresden an den ebenfalls in der 3. Liga spielenden SC Verl verliehen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der laufenden Saison steuerte der frühere Bayern-Spieler (von 2016 bis 2022 beim FCB unter Vertrag) in 22 Pflichtspielen neun Tore und zehn Assists bei. Batista-Meiers Kontrakt bei Dynamo läuft am Saisonende aus.

WIE GEHT ES WEITER? Angeblich müsste der HSV eine Ablöse von 600.000 bis 700.000 Euro plus Boni überweisen. Zuletzt wurde auch dem SC Paderborn Interesse am gebürtigen Kaiserslauterer nachgesagt.

