HSV: Toni Leistner nach Attacke auf Dynamo-Fan für fünf Spiele gesperrt

Das DFB-Sportgericht hat entschieden: Lange Zwangspause für Toni Leistner nach seinem Ausraster im Anschluss an das HSV-Pokalspiel in Dresden.

Das DFB-Sportgericht hat Abwehrspieler Toni Leistner vom Zweitligsten nach seiner Auseinandersetzung mit einem einem Fan des Drittligisten für fünf Pflichtspiele gesperrt. Das teilte der DFB am Freitag mit. Außerdem muss er eine Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro zahlen.

Zwei der fünf Pflichtspielsperren wurden für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt. Gegen das Urteil kann binnen 24 Stunden Einspruch eingelegt werden.

HSV: Toni Leistner entschuldigte sich für Ausraster nach Dynamo-Spiel

Leistner hatte nach der HSV-Niederlage in Sachsen am Montagabend (1:4) während eines TV-Interviews die Fassung verloren, war in die Zuschauerränge gestiegen, hatte einen Dynamo-Fan am Kragen gepackt und ihn zu Boden gestoßen. Durch diese Aktion verstieß er gegen die Bestimmungen des DFB-Hygienekonzepts.

Mehr Teams

"Wir haben dies als schwerwiegende Sportverfehlung gewertet, die Sperre gilt daher such für den Ligabetrieb", sagte der Vorsitzende Richter des DFB-Sportgerichts, Hans E. Lorenz.

Leistner, ehemaliger Dynamo-Profi, hatte nach seinem Aussetzer erklärt: "Ich bin nach dem Spiel von der Tribüne meiner Heimatstadt aus massiv beleidigt worden. Damit kann ich normalerweise umgehen. Doch dann ging es extrem unter die Gürtellinie gegen meine Familie, meine Frau und meine Tochter. In dem Moment sind mir die Sicherungen durchgebrannt."

Er schob bei Instagram nach: "So etwas darf mir dennoch niemals passieren. Ich entschuldige mich in aller Form für mein Verhalten und kann nur versprechen, dass mir - egal, was mir an Beleidigungen an den Kopf geworfen wird - so etwas nie wieder passieren wird."

Auch beim attackierten Dynamo-Fan hatte sich Leistner persönlich entschuldigt.