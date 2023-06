HSV Tickets: Wo gibt es Karten für Spiele des Hamburger SV?

Ihr wollt Euch ein Spiel des HSV live im Stadion anschauen? GOAL hat hier einige Informationen zum Kauf von Tickets.

Der HSV hat mittlerweile zwar fünf aufeinanderfolgende Spielzeiten in der 2. Bundesliga komplettiert, dennoch ist er weiterhin einer der bekanntesten Vereine in Deutschland.

Dementsprechend reizvoll ist es, sich ein Spiel des Hamburger SV live im Stadion anzuschauen. Aber wo kann man Tickets dafür kaufen? GOAL gibt Euch hier einige Informationen dazu.

HSV Tickets: Wo gibt es Karten?

Zunächst einmal können Tickets für die Spiele des HSV beim Verein selbst gekauft werden. HIER hat der Hamburger SV alle wichtigen Informationen zum Kartenkauf auf seiner Homepage zusammengefasst.

HIER gibt es zudem aktuelle Infos zum Dauerkarten-Verkauf des Zweitligisten.

Zudem ist es möglich, sich Tickets für die Spiele des Hamburger SV über die Plattform Viagogo zu sichern. HIER könnt Ihr Karten für den HSV bei Viagogo kaufen!

Ticketpreise beim HSV: Wie viel kostet eine Dauerkarte?

Eine Stehplatz-Dauerkarte für Erwachsene kostet beim HSV in der Saison 2023/24 238 Euro. Mitglieder zahlen mit 218 Euro etwas weniger.

Die günstigste Sitzplatz-Dauerkarte ohne Ermäßigung kostet 340 Euro (320 Euro für Mitglieder). Am teuersten ist die Sitzplatz-Dauerkarte der Kategorie 1 für 782 Euro.

HSV Tickets: Die Eckdaten zum Stadion des Hamburger SV

Name Volksparkstadion Eröffnung 1953 Ort Hamburg Kapazität 57.000 Plätze

Tickets für den HSV kaufen: Wann beginnt die Saison 2023/24?

Die neue Saison in der 2. Bundesliga startet am 28. Juli 2023. Wann genau der HSV am 1. Spieltag im Einsatz ist, steht noch nicht offiziell fest.

Im DFB-Pokal indes steht die 1. Runde vom 11. August bis zum 14. August an. Der HSV ist dabei beim Drittligisten Rot-Weiss Essen gefordert.