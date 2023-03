HSV: FC Barcelona wohl scharf auf Supertalent Saido Balde

Die Blaugrana haben ein Auge auf Hamburgs Jungstar geworfen. Zur neuen Saison wäre ein Transfer möglich.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona zeigt Interesse an Toptalent Saido Balde vom Hamburger SV. Das berichtet die Bild. Demnach plane der spanischen Spitzenklub, den 14 Jährigen im Sommer von einem Wechsel in seine Nachwuchsschmiede La Masia zu überzeugen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Konkrete Schritte allerdings darf Barça erst ab dem 17. Juni unternehmen. Dann feiert Balde seinen 15. Geburtstag und soll nach Barcelona eingeladen werden. Vorher verbieten dies die Regeln des Weltverbands FIFA.

Balde ist ein talentierter Rechtsaußen, nach dem auch andere namhafte Vereine ihre Fühler ausgestreckt haben sollen. Borussia Dortmund, PSG und Benfica werden in diesem Zusammenhang genannt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Balde steht beim HSV noch bis 2024 unter Vertrag. Er kommt dort aktuell in der U17 zum Einsatz. In dieser Saison gelangen ihm in 15 Partien der B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost drei Tore und vier Assists.

DIE BILDER ZUR NEWS:

imago images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Der HSV ist bestrebt, sein Offensivjuwel zu halten und möchte den Vertrag gerne verlängern. Laut Bild sind zu diesem Zweck für Ende März Gespräche geplant. Balde fühle sich in Hamburg wohl, wolle sich aber perspektivisch in höheren Jahrgängen beweisen.