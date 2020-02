HSV muss Derby-Niederlage gegen St. Pauli verdauen: Heckings Frustbewältigung mit Chips, Cola und Schokolade

Bittere Enttäuschung beim HSV nach der zweiten Derbyniederlage der Saison gegen den FC St. Pauli. Auch im Aufstiegsrennen wiegt der Patzer schwer.

Dieter Hecking bekämpfte den Derbyfrust mit einer Extraportion Junkfood. Chips, Cola, Schokolade und Weingummi habe er sich nach der schmerzlichen und historischen 0:2 (0:2)-Schmach gegen den gegönnt, berichtete der Trainer des am Sonntag: "Und das alles in einer Dreiviertelstunde."

Doch auch der viele Zucker vertrieb die Niedergeschlagenheit nicht, heftiger hätte der Stimmungsdämpfer im Aufstiegsrennen für den HSV nicht ausfallen können. "Ein, zwei Tage muss jeder Einzelne seinen Seelenfrieden mit sich wieder finden", sagte Hecking zum Gemütszustand seiner Mannschaft nach dem 103. Stadtderby.

HSV verliert Derby gegen St. Pauli: Hecking fühlt sich für Niederlage verantwortlich

Zweimal in einer Saison hatte der HSV zuletzt 1953/54 - damals in der Oberliga Nord - gegen den ungeliebten Nachbarn verloren, der sein Glück kaum fassen konnte. "Ich muss mich erstmal sammeln", sagte Präsident Oke Göttlich, der zuvor auf der Tribüne einige Freudentränen vergossen hatte. Ausgerechnet im "Wohnzimmer" des Erzrivalen gelang den zuletzt in immer größere Abstiegsgefahr geratenen Braun-Weißen der erste Auswärtssieg seit knapp einem Jahr.

"Einfach nur geil, dass wir hier unsere Misere beendet haben. Was will man mehr", jubelte St. Pauli-Kapitän Daniel Buballa, während die enttäuschten HSV-Profis die Enttäuschung ihrer Anhänger deutlich zu spüren bekamen. Der Schuldige für die Niederlage beim Derby, um das es laut Polizei bis auf eine Kneipenschlägerei am Freitag relativ ruhig blieb, stand schnell fest. Dieter Hecking. Das meinte der erfahrene Coach zumindest selbst.

"Ich nehme die Niederlage auf meine Kappe", sagte der 55-Jährige: "Wir haben versucht von außen Einfluss zu nehmen, haben gewechselt, leider hat es alles nicht gepasst." Da sei auch für ihn ein "gebrauchter Tag, da nehme ich meine Jungs dann auch mal außen vor." Die "Rothosen" fielen durch den schweren Rückschlag auf Rang drei zurück, sowohl Arminia Bielefeld als auch der feierten Siege.

HSV: Pfeifkonzert der enttäuschten Hamburg-Fans

Dabei sah in den ersten 20 Minuten alles nach einem Favoritensieg aus. Der HSV, der das Hinspiel schon überraschend mit 0:2 verloren hatte, traf Pfosten und Latte. Aber mit den Treffern nach feinen Einzelleistungen von Henk Veerman (20.) und Matt Penney (29.) war der Stecker beim Gastgeber vor 57.000 Zuschauern gezogen. Gellende Pfiffe und wütende Worte der schwarz-weiß-blauen Anhänger waren das Endprodukt.

"Ich kann verstehen, dass die Fans enttäuscht sind, weil wir es genauso sind", sagte Sportdirektor Jonas Boldt: "Aber es bringt nichts, zu lange zu hadern." Mit einem Knacks rechnet er nicht. "Wir haben schon mehrere Situationen in der Saison gehabt, in den viele darauf gewartet, das wir jetzt einbrechen. Wir werden eine Reaktion zeigen."

Die erwartet auch Hecking am kommenden Samstag in Aue: "Die Häme und den Spott werden wir annehmen und dann unser Ziel verfolgen. Und der heißt Aufstieg."