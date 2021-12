Kurz vor der Winterpause steht noch einmal ein richtiger Kracher in der 2. Bundesliga auf dem Programm! Am heutigen Samstagabend empfängt der HSV (Hamburger SV) den FC Schalke 04. Anpfiff ist um 20.30 Uhr im Hamburger Volksparkstadion.

Mehr Bundesliga-Flair geht kaum! Wenn Hamburg die Schalker empfängt, dann ist das nicht nur das Duell zweier Aufstiegsaspiranten, sondern auch das des Dritten gegen den Vierten der Tabelle. Beide Teams sind punktgleich, lediglich die bessere Tordifferenz hält die Norddeutschen auf dem Relegationsrang zum Bundesliga-Aufstieg.

Das Hinspiel, das gleichzeitig das Eröffnungsspiel war, entschied der HSV auswärts mit 3:1 für sich. Die jüngste Form ist ausgeglichen: Beide Teams gewannen zwei ihrer drei letzten Ligapartien (eine Niederlage). Zuletzt setzte Schalke mit einem 4:1 über Kumpelklub Nürnberg ein Ausrufezeichen, während der HSV Hansa Rostock mit 3:0 nach Hause schickte.

Topspiel-Alarm in der 2. Bundesliga! Der HSV empfängt den FC Schalke 04. GOAL versorgt Euch mit allen Infos zur Übertragung des heutigen Spiels im TV und LIVE-STREAM!

HSV (Hamburger SV) vs. FC Schalke 04 heute live: Die Begegnung der 2. Bundesliga im Überblick

Begegnung HSV (Hamburger SV) vs. FC Schalke 04 (live bei Sky Ticket) Wettbewerb 2. Bundesliga | 18. Spieltag Datum Samstag | 18. Dezember 2021 Anpfiff 20.30 Uhr Ort Volksparkstadion | Hamburg

🎙 | 4⃣ Tim #Walter über die anstehende Winterpause: „Es ist gut, dass die Pause kommt. Wir sind im Moment jedoch einzig und allein darauf fokussiert, dass wir am Sonnabend noch einmal alles raushauen. Was danach kommt, ist jetzt nicht wichtig. “ #nurderHSV #HSVS04 — Hamburger SV (@HSV) December 16, 2021

HSV (Hamburger SV) vs. FC Schalke 04 heute live: Die Übertragung der 2. Bundesliga im TV

Mit Hamburg gegen Schalke erwartet uns am heutigen Samstagabend ein Flutlichtspiel mit Bundesliga-Charakter. Beide Teams kämpfen um die Rückkehr ins Oberhaus, beide Teams bringen viel Tradition mit sich.

Wenn diese beiden Größen am Samstag aufeinandertreffen, bedeutet das Spannung und Interesse über die Grenzen des Volksparkstadions hinaus. Und es stellt sich die Frage: Wie und wo kann man die Partie live und in voller Länge sehen, wenn man nicht vor Ort ist?

Da kommen wir mit froher Kunde um die Ecke und sagen: Es gibt gleich zwei Möglichkeiten, das Duell HSV vs. Schalke im TV zu sehen! Einmal im Free- und einmal im Pay-TV!

HSV (Hamburger SV) vs. FC Schalke 04 heute live: Die 2. Bundesliga im Free-TV bei Sport1 sehen

Beginnen wir mit dem Free-TV. Hier ist Sport1 Eure Adresse. Dort ist das Duell HSV vs. Schalke 04 frei empfangbar! Ja, Ihr könnt das Traditionsduell kostenlos verfolgen.

Der Fernsehsender besitzt in dieser Saison die Rechte für alle Spitzenspiele der 2. Bundesliga am Samstagabend. Also auch für das Duell zwischen dem HSV und Schalke 04.

Die Übertragung beginnt um 19.45 Uhr mit den Vorberichten, ehe um 20.30 Uhr dann der Ball rollt.

So seht Ihr HSV vs. Schalke heute live auf Sport1:

HSV (Hamburger SV) vs. FC Schalke 04

19.30 Uhr

20.30 Uhr

Sport1

HSV (Hamburger SV) vs. FC Schalke 04 heute live: Die 2. Bundesliga im Pay-TV bei Sky sehen

Allerdings besitzt Sport1 nicht die exklusiven Rechte an der Partie des HSV gegen Schalke. Wie bei allen anderen Partien der 2. Liga auch, überträgt Sky dieses Spiel.

Allerdings handelt es sich bei Sky nicht um einen Free-TV-Sender, sondern um einen Pay-TV-Sender. Das bedeutet, dass Ihr für die Nutzung ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

Dabei habt Ihr die Auswahl zwischen mehreren Paketen. Alle Informationen zu den Angeboten und Preisen erhaltet Ihr hier!

Hier beginnt die Übertragung um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung. Die Sender Eures Vertrauens sind Sky Sport Bundesliga 2 & Sky Sport Bundesliga 2 HD.

So seht Ihr HSV vs. Schalke heute live auf Sky:

HSV (Hamburger SV) vs. FC Schalke 04

20 Uhr

20.30 Uhr

Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Stefan Hempel

HSV (Hamburger SV) vs. FC Schalke 04 heute live: Die 2. Bundesliga im STREAM sehen

Diejenigen, die kein TV-Gerät zur Verfügung haben und das Spiel beispielsweise unterwegs verfolgen wollen, müssen nicht traurig sein, denn auch dafür haben wir eine Lösung - oder besser gesagt zwei!

Beide - sowohl Sport1 als auch Sky - bieten neben den TV-Übertragungen auch einen LIVE-STREAM für das Duell HSV gegen Schalke an.

HSV (Hamburger SV) vs. FC Schalke 04 heute live: Die 2. Bundesliga im STREAM bei Sport 1 sehen

Beginnen wir mit Sport1. Das Streaming-Programm ist dabei analog zum TV-Programm und ist ebenfalls kostenlos empfangbar.

Was Ihr dafür benötigt? Eine stabile Internetverbindung und den STREAM entweder im Browser oder in der App!

Für den Browser öffnet Ihr einfach sport1.de oder klickt am besten auf diesen Link, um direkt zum LIVE-STREAM zu HSV gegen Schalke zu gelangen.

Die Links zu den jeweiligen Stores für die App findet Ihr weiter unten!

Der @HSV hat sich zum Ende der Hinrunde bis auf den dritten Tabellenplatz vorgeschoben - und hält in einigen Statistiken sogar den Liga-Bestwert 📊



Der kommende Gegner im Porträt 🔎⤵️#S04 | 🔵⚪️ | #HSVS04 — FC Schalke 04 (@s04) December 16, 2021

HSV (Hamburger SV) vs. FC Schalke 04 heute live: Die 2. Bundesliga im STREAM bei Sky Go sehen

Die zweite Option ist Sky - und die haben nochmal zwei unterschiedliche Optionen zur Verfügung. Nämlich Sky Go und Sky Ticket!

Sky Go ist dabei für Bestandskunden interessant, denn solltet Ihr bereits ein Sky-Abo besitzen, kommt der Dienst kostenlos dazu. Auch hier reicht Euch eine stabile Internetverbindung und die dazugehörige App.

Alle Informationen dazu findet Ihr hier! Die Links zu den Apps gibt's ebenfalls weiter unten.

HSV (Hamburger SV) vs. FC Schalke 04 heute live: Die 2. Bundesliga im STREAM bei Sky Ticket sehen

Sky Ticket ist ideal für die, die kein Sky-Abo besitzen. Denn damit könnt Ihr auf alle Dienste zugreifen, ohne Euch vertraglich lange binden zu müssen. Die Pakete sind monatlich kündbar. Die Voraussetzungen sind die gleichen wie oben.

Alle weiteren Infos zu den Optionen sowie Preisen gibt es unter diesem Link!

Sky, Sport1, DAZN und die kostenlosen Apps: Das sind die wichtigen Links zur Übertragung der Bundesliga und 2. Bundesliga

Und jetzt wie versprochen endlich die Liste mit den Links zu den App-Stores sowie weitere hilfreiche Links:

HSV (Hamburger SV) vs. FC Schalke 04 heute live: Die 2. Bundesliga im kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL

Wenn alle Stricke reißen und Ihr weder auf TV noch auf LIVE-STREAM zugreifen könnt, ist der kostenlose LIVE-TICKER von GOAL die ideale Lösung für Euch!

Damit bleibt Ihr stets auf dem Laufenden und verpasst keine wichtigen Szenen, Tore, Entscheidungen etc.

Hier geht es direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL zum Spiel HSV vs. Schalke!

HSV (Hamburger SV) vs. FC Schalke 04 heute live: Die Highlights der 2. Bundesliga

Und wenn Ihr so verliebt in das Spiel wart, dass Ihr Euch die besten Szenen im Nachgang noch einmal zu Gemüte führen wollt, dann sind die Highlights der Sportschau und von Sport1 Eure Adresse.

Beide Sender liefern ihre Highlights über ihre YouTube-Kanäle.

HSV (Hamburger SV) vs. FC Schalke 04 heute live: Die Aufstellungen in der 2. Bundesliga

Rund eine Stunde vor Anpfiff erfahrt Ihr an dieser Stelle, mit welchem Personal die beiden Mannschaften antreten. Schaut also um 19.30 Uhr noch einmal vorbei.

