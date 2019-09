HSV: Zweitliga-Trio zieht Einsprüche zurück, Bakery Jatta für deutsche U21? Alle News und Gerüchte zum Hamburger SV

Das Hamburger Bezirksamt hat die Identität Bakery Jattas bestätigt. U21-Coach Kuntz plant nun, den Gambier in sein Team zu holen. Alle HSV-News.

Beim scheint nach den aufwühlenden letzten Wochen endlich Ruhe einzukehren. Das Bezirksamt der Hansestadt bestätigte jüngst die Identität Bakery Jattas, an der aufgrund eines Berichtes der Sport Bild gezweifelt wurde.

Nach den jüngsten Entwicklungen rund um den Gambier plant U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz nun offenbar, den Angreifer für die DFB-Auswahl auflaufen zu lassen.

Ebenso bewog der Beschluss der Hamburger Behörde die Klubs , und dazu, ihre Einsprüche gegen die Wertung der Zweitliga-Duelle mit den Rothosen zurückzuziehen.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zum HSV vom heutigen Mittwoch.

DFB-Team würde HSV-Profi Bakery Jatta mit offenen Armen empfangen

Zahlreiche deutsche Nationalspieler würden Bakery Jatta auch in der A-Nationalmannschaft mit offenen Armen empfangen. "Sehr gerne, er soll ihn bitte nominieren. Ich würde mich darüber freuen", sagte Abwehrspieler Nico Schulz von am Mittwoch in Hamburg. Auch Emre Can ( ) meinte zu den Gedankenspielen von U21-Coach Stefan Kuntz: "Auf jeden Fall, wieso nicht? Er spielt jetzt in und hat sich das verdient."

Kuntz hatte am Dienstag erklärt, nach dem Ende der Diskussionen um Jattas Identität eine Nominierung des HSV-Profis für die deutsche U21-Nationalmannschaft zu erwägen. "Ich freue mich für jeden Spieler, der berufen wird, egal wo er herkommt, weil ich weiß, was es für eine Ehre ist", sagte Bayern-Profi Serge Gnabry.

HSV-Angreifer für Deutschland? Stefan Kuntz will Bakery Jatta von U21 überzeugen

Bakery Jatta vom Zweitligisten Hamburger SV darf nach dem Ende der Diskussionen um seine Identität auf eine Nominierung für die deutsche U21-Nationalmannschaft hoffen.

"Ich würde gerne versuchen, Bakery bei der Einbürgerung zu helfen, weil ich ihn gerne von der U21 überzeugen möchte. Auf diesem Weg waren wir schon, und dann kam diese, für meine Begriffe, etwas unsägliche Diskussion", sagte Kuntz im Sport1-Social-Format "Split It".

Fall Jatta beendet: KSC, Bochum und Nürnberg ziehen Einsprüche zurück

Der "Fall Bakery Jatta" kann endgültig zu den Akten gelegt werden. Nachdem am Montag das zuständige Bezirksamt Hamburg-Mitte die Ermittlungen gegen den Profi des Zweitligisten Hamburger SV eingestellt hatte, zogen einen Tag später die Ligakonkurrenten Karlsruher SC, VfL Bochum und 1. FC Nürnberg ihre Einsprüche gegen die Wertung ihrer Punktspiele gegen die Norddeutschen zurück.

Nach einem Medienbericht der Sport Bild vom 7. August hatte es Zweifel an der Identität Jattas gegeben, das Bezirksamt hatte ermittelt. Anschließend hatten Nürnberg (0:4), Bochum (0:1) und Karlsruhe (2:4) Protest beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) gegen die Wertung ihrer Spiele gegen den HSV eingelegt, der ungeachtet der Diskussionen um Jatta den Offensivspieler aus Gambia eingesetzt hatte.

Länderspielverbot für HSV-Abwehrmann Rick van Drongelen

Rick van Drongelen hätte sich gerne das Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden in seinem "Wohnzimmer", dem Volksparkstadion in Hamburg, angesehen. Stattdessen muss sich der Innenverteidiger des HSV allerdings mit der U21 der Elftal auf das Spiel gegen Zypern vorbereiten.

"Eigentlich wollte ich ins Volksparkstadion kommen, aber ich kann das Spiel wohl nur im Fernsehen gucken", sagte van Drongelen. Eine Reise in seine Wahlheimat an der Elbe käme demnach nicht infrage.

Trotzdem freut sich der HSV-Profi, dass der Klassiker in der Hansestadt ausgetragen wird. "Geil, dass das Spiel in unserem Stadion stattfindet", erklärte er.