HSV: Hecking hat Startelf im Kopf, Stadtderby findet montags statt - alle News und Gerüchte zum Hamburger SV

Dieter Hecking hat offenbar bereits eine Startelf im Kopf und das Stadtderby steigt an einem Montagabend. Alle News zum HSV.

Beim laufen die Planungen für die zweite Saison in der 2. auf Hochtouren. Trainer Dieter Hecking hat dabei wohl bereits seine Startaufstellung gefunden.

Im Trainingslager in Kitzbühel begrüßte der Coach währenddessen einen besonderen Gast. Außerdem wird das Hamburger Stadtderby an einem Montag stattfinden.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zum HSV vom heutigen Mittwoch.

HSV: Dieter Hecking hat wohl bereits Startelf im Kopf

Dieter Hecking hat beim Hamburger SV offenbar schon eine mögliche Startelf im Kopf, mit der er in der kommenden Saison die Hamburger zurück in die Bundesliga führen will. Das berichtet die SportBild.

Demnach plant der neue Trainer lediglich mit zwei Profis, die auch in der vergangenen Saison beim Zwetligisten spielten. Neben Verteidiger Kyriagos Papadopoulos und Mittelfeldakteur Aaron Hunt sollen neun Neuzugänge in die Startformation rücken.

Das Tor soll wohl der ehemalige Darmstädter Daniel Heuer Fernandes hüten und die Abwehr bilden neben Papadopoulos die Ex-Nürnberger Ewerton und Tim Leibold sowie Jan Gyamerah, der aus Bochum kam.

Im Mittelfeld sollen der ehemalige Bayer Adrian Fein, Jeremy Dudziak (St.Pauli), David Kinsombi (Kiel) und der Kapitän Hunt das Vertrauen erhalten. Als Stürmerpaar werden Ex-Schanzer Sonny Kittel und Ex-Bochumer Lukas Hinterseer gehandelt.

HSV: Markus Weinzierl zu Besuch im Trainingslager

Der ehemalige Augsburger Trainer Markus Weinzierl hat am Dienstag den Hamburger SV bei seinem Trainingslager in Kitzbühel besucht. Dabei unterhielt sich der 44-Jährige unter anderem mit Trainer Dieter Hecking und seinem Co Tobias Schweinsteiger.

Weinzierl und Schweinsteiger arbeiteten bereits bei zusammen und stiegen 2012 gemeinsam in die Zweite Liga auf. Auch der HSV-Pressesprecher Til Müller arbeitete mit den beiden beim SSV zusammen.

Der gebürtige Straubinger Weinzierl war zuletzt als Trainer beim tätig, wurde dort jedoch im April entlassen. Derzeit ist der Coach auf der Suche nach einem neuen Verein und bildet sich dabei offenbar auch bei anderen Vereinen weiter.

HSV: Stadtderby gegen St. Pauli wegen Hafenevent an einem Montag

Die DFL hat am Mittwoch die Spieltage drei bis acht der terminiert. Dabei wird das Hamburger Stadtderby an einem Montag stattfinden. Schuld daran sollen laut Informationen des Hamburger Abendblattes die "Cruise Days" im Hamburger Hafen sein.

Zu dem Kreuzfahrtevent werden rund 500.000 Besucher erwartet, weshalb erhöhte Polizeipräsenz geboten sein wird. Das Derby zwischen dem FC St.Pauli und dem Hamburger SV wird am 16.09. um 20.30 Uhr im Millerntorstadion ausgerichtet.

Hier die neuen Ansetzungen der HSV-Spiele in der Übersicht:

3. Spieltag: HSV – Bochum (Freitag, 16. August, 18.30 Uhr)

4. Spieltag: Karlsruhe – HSV (Sonntag, 25. August, 13.30 Uhr)

5. Spieltag: HSV – Hannover (Sonntag, 1. September, 13.30 Uhr)

6. Spieltag: St. Pauli – HSV (Montag, 16. September, 20.30 Uhr)

7. Spieltag: HSV – Aue (Sonntag, 22. September, 13.30 Uhr)

8. Spieltag: Regensburg – HSV (Sonnabend, 28. September, 13 Uhr)

Hamburg-Sportchef Jonas Boldt exklusiv: "Beim HSV hat man nicht die Zeit, etwas zu entwickeln"

Am Boden, gefrustet, enttäuscht, skeptisch. So beschrieb Jonas Boldt den Verein, den er bei seinem Amtsantritt Ende Mai vorgefunden hatte. Der 37-Jährige hat sich eine Herkulesaufgabe vorgenommen: Er will den Traditionsklub von der Elbe wieder in allen Bereichen erstklassig machen.

Allerdings sieht er ungeachtet der schlechten Stimmung nach dem verkorksten Vorjahr mehr Chancen als Risiken. "Ich hatte beim HSV von Anfang an das Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dort einzusteigen und etwas bewegen zu können", sagte der neue Sportchef des HSV im Gespräch mit Goal und DAZN .

