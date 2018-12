HSV-Sportchef Ralf Becker über Jann-Fiete Arp: "Haben uns die Hinrunde sicher anders vorgestellt"

Das Top-Talent der Rothosen kommt in dieser Saison nicht in Fahrt. Sportchef Becker übt sich aber in Geduld mit dem Teenager.

Sportchef Ralf Becker (48) vom Hamburger SV sieht die stockende Entwicklung von Sturmjuwel Jann-Fiete Arp (18) gelassen. "Klar ist: Sowohl er als auch wir haben uns die Hinrunde sicher anders vorgestellt. Aber die Erwartungen an ihn sind wahnsinnig hoch", sagte Becker dem kicker über den Teenager: "Er gibt Gas, wird dies auch in der Vorbereitung tun. Und er bekommt die nötige Geduld und Zeit, um mit uns eine richtig gute Rückrunde zu spielen."

Arp gelang in der laufenden Saison der 2. Liga noch kein Treffer für den Tabellenführer. "Bei allem Hype, der vor einem Jahr um ihn entstanden ist, sollten wir nie vergessen: Fiete ist immer noch ein sehr junger Spieler", sagte Becker und nahm das wohl größte Talent des Klubs in Schutz.

Der angestrebte Wiederaufstieg in die Bundesliga werde für die Hanseaten kein Selbstläufer, sagte Becker. Die "Denke, dass es jetzt einfach so weiterläuft, wäre der größte Fehler, den wir machen könnten. Unsere knappen Ergebnisse zeigen, was für harte Arbeit hinter unseren Siegen steckt", sagte der Manager vor dem Rückrundenauftakt bei seinem Ex-Klub Holstein Kiel (Sonntag, 13.30 Uhr im LIVE-TICKER): "Es geht um Realismus und nicht um Warnungen oder ein Einbremsen. Das will ich gar nicht. Im Gegenteil: Der Weg unserer jungen Mannschaft ist keine Selbstverständlichkeit."

Der HSV "war in der Vergangenheit nicht das Siegen gewöhnt", sagte Becker über die Umstellungen in der 2. Liga: "Es ist eine mentale Umstellung, Qualität hin oder her, in jedem Spiel der Gejagte zu sein. Und wir brauchen weiter diese Gier. Es ist erst Halbzeit."