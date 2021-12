In der 2. Bundesliga wird am Sonntag der 17. Spieltag und damit gleichzeitig auch die Hinrunde abgeschlossen. Der HSV trifft dabei auf Hansa Rostock, los geht es heute um 13.30 Uhr.

Bei einem Sieg wäre der HSV weiterhin mittendrin im Aufstiegsrennen, würde Regensburg überflügeln und punktemäßig mit Schalke gleichziehen. Nach der bitteren 0:1-Pleite in Hannover letzte Woche wäre ein Dreier für die Rothosen aber auch dringend nötig.

Rostock hat indes zuletzt zweimal die Punkte geteilt und muss als Tabellen-14. immer auf der Hut sein, um nicht ganz tief in den Abstiegsstrudel zu geraten.

HSV vs. Rostock live: Kann Hansa die Hamburger heute ärgern? Ihr habt jedenfalls die Möglichkeit, live im TV oder STREAM zuzuschauen - wir verraten Euch in diesem Artikel, wie das funktioniert.

HSV vs. Hansa Rostock heute live: TV, LIVE-STREAM, Highlights - das Spiel im Überblick

Begegnung Hamburger SV - Hansa Rostock Wettbewerb 2. Bundesliga, 17. Spieltag Anstoß Sonntag, 12. Dezember, 13.30 Uhr Ort Volksparkstadion, Hamburg

HSV (Hamburger SV) vs. Hansa Rostock live im TV: Die 2. Bundesliga heute im Fernsehen

Jahrelang war Sky der einzige Anbieter, wenn es um Übertragungen aus der 2. Bundesliga ging. Und der Pay-TV-Sender hat auch weiterhin einen Großteil der Rechte inne - doch seit dieser Saison ist auch ein anderer Kanal wieder mit an Bord.

So läuft eine Partie pro Spieltag der 2. Bundesliga auch live im Free-TV. Immer am Samstagabend darf Sport 1 das 20.30-Uhr-Spiel live und frei empfangbar übertragen.

HSV vs. Hansa Rostock heute live im TV sehen: Die Übertragung bei Sky

Vorberichte ab: 13 Uhr

13 Uhr Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Kanal Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 2

Sky Sport Bundesliga 2 Kanal Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1

Sky Sport Bundesliga 1 Moderatorin: Nele Schenker

Nele Schenker Kommentator: Oliver Seidler

Da HSV vs. Rostock aber eben am Sonntag stattfindet, ahnt Ihr es vermutlich schon: Das Spiel läuft nicht live im Free-TV und wird exklusiv bei Sky übertragen.

Dabei habt Ihr zwei Möglichkeiten: Entweder das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2, wo ab 13.30 Uhr heute die vollen 90 Minuten von HSV vs. Rostock live zu sehen sind. Oder die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 - dort seht Ihr neben Hamburg gegen Rostock auch in stets hin- und herschaltenden Einblendungen, was bei den zeitgleich stattfindenden Zweitligaspielen Aue vs. Dresden und KSC gegen Heidenheim passiert.

Um Sky empfangen zu können, benötigt Ihr jedoch ein Abonnement beim Pay-TV-Sender. Für die 2. Bundesliga solltet Ihr dabei das Bundesliga-Paket buchen, das im Jahresabo monatlich 27 Euro kostet (ab dem 13. Monat 32 Euro monatlich). Mit diesem Paket könnt Ihr Euch neben allen Zweitligapartien auch sämtliche Spiele aus der Bundesliga, die bei Sky übertragen werden, anschauen.

HSV vs. Hansa Rostock live: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Wie heutzutage üblich bietet Sky sein Programm nicht nur klassisch im TV, sondern auch via Internet im LIVE-STREAM an.

Als Sky-Kunde kann man dabei auf Sky Go zurückgreifen. Das ist die hauseigene Streamingplattform des Senders, für die jeder Abonnent bei Vertragsabschluss seine Zugangsdaten erhält. Ohne zusätzliche Kosten kann man dann alle gebuchten Sky-Inhalte auch im STREAM auf dem Tablet, Laptop oder Smartphone schauen.

HSV vs. Hansa Rostock heute bei Sky Ticket im LIVE-STREAM sehen

Option Nummer zwei ist Sky Ticket. Hierbei werden all diejenigen angesprochen, die noch kein Sky-Abo haben und sich zum Beispiel kurzfristig entscheiden, HSV vs. Rostock im LIVE-STREAM schauen zu wollen. Alle Infos zu den Preisen und Buchungsoptionen bei Sky Ticket findet Ihr HIER.

HSV (Hamburger SV) vs. Hansa Rostock heute live sehen: Wo laufen die Highlights der 2. Bundesliga?

Wer die Partie live verpasst hat und Sky-Abonnent ist, kann sich die Zusammenfassung von HSV gegen Rostock zum Beispiel in der Nachberichterstattung bei Sky anschauen.

Das war die Pressekonferenz vor dem Hinrunden-Abschluss am Sonntag gegen @HansaRostock. Im Re-Live könnt ihr die PK nachträglich ansehen ➡ https://t.co/rhQZigi1Xa 📹#nurderHSV #HSVFCH pic.twitter.com/Og8vAHFdru — Hamburger SV (@HSV) December 10, 2021

Die erste Möglichkeit, die Highlights von HSV gegen Hansa im Free-TV zu sehen, bietet dann die ARD. In der Sportschau ab 18.30 Uhr zeigt Das Erste die Zusammenfassungen aller Zweitligaspiele des Sonntags, also auch jene von HSV vs. Rostock.

HSV vs. Hansa Rostock live: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER

GOAL hat eine Alternative für alle, die am Sonntagmittag vielleicht unterwegs sind oder kein Sky-Abo haben und HSV gegen Rostock daher nicht live schauen können.

Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr nämlich in Schriftform auf dem Laufenden darüber, was bei HSV vs. Rostock passiert. HIER gelangt Ihr direkt zum TICKER.

HSV vs. Hansa Rostock heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung des HSV:

16 Johansson - 3 Heyer, 44 Vuskovic, 4 Schonlau, 2 Gyamerah - 23 Meffert - 14 Reis, 10 Kittel - 48 Alidou, 18 Jatta, 9 Glatzel

Rostock setzt auf folgende Aufstellung:

1 Kolke - 3 Riedel, 16 Malone, 25 Meißner, 27 Rizzuto - 34 Fröde, 5 Rhein - 13 Schumacher, 17 Behrens, 10 Duljevic - 18 Verhoek

HSV vs. Hansa Rostock live sehen: Die Opta-Fakten zur 2. Bundesliga heute

Der HSV und Hansa Rostock stehen sich erstmals seit dem 3. Mai 2008 (damals 3-1 für den HSV auswärts in der Bundesliga), wieder in einem Pflichtspiel gegenüber. Der HSV gewann sechs der letzten sieben Pflichtspiele gegen Hansa – das sind fast genauso viele Siege wie in den ersten 17 Pflichtspiel-Duellen zuvor zusammen (7).

Hansa Rostock verlor sieben der letzten acht Pflichtspiele auswärts beim Hamburger SV, einzige Ausnahme in diesem Zeitraum war ein 1-0-Auswärtssieg im Oktober 2001. In den 12 Gastspielen bei den Rothosen schoss Rostock insgesamt nur sechs Treffer, dabei nie mehr als einen pro Spiel.

Für den Hamburger SV endete mit dem 0-1 bei Hannover 96 der Vereinsrekord von 12 ungeschlagenen Zweitligaspielen (5S 7U). 26 Punkte nach 16 Spielen sind für den HSV so wenige wie nie in einer Zweitligasaison.

Hansa Rostock ist seit drei Spielen sieglos (2U 1N), eine längere Negativserie hatte der Aufsteiger in dieser Saison noch nicht (vom 3. bis 5. Spieltag waren es ebenfalls 3 Spiele ohne Sieg). Hansa verlor aber auch nur eine der letzten fünf Partien (2S 2U): 1-2 im Ostduell zu Hause gegen Erzgebirge Aue am 14. Spieltag.

Der Hamburger SV hat in der 2. Liga nur eines von neun Heimspielen gegen einen Aufsteiger verloren (6S 2U): im April 2019 gab es ein 1-2 gegen den 1. FC Magdeburg. Diese Partie war auch das letzte Heimspiel in der 2. Liga, das der HSV nach einer Führung noch verlor.

Hansa Rostock hat in dieser Saison auswärts 11 Punkte geholt (3S 2U 3N) – nur in der Spielzeit 2006/07, die mit dem Aufstieg in die Bundesliga endete, sammelte Hansa mehr Punkte in den ersten acht Auswärtsspielen einer Saison (16).

Der Hamburger SV ist in dieser Zweitligasaison noch ohne Heimniederlage (wie nur der FC St. Pauli), holte drei Siege und fünf Remis. Überhaupt verlor der HSV in den letzten 12 Monaten nur eines von 19 Heimspielen in der 2. Liga: 1-2 gegen Darmstadt 98 im April 2021.

Der HSV vergab in dieser Zweitliga-Saison 44 Großchancen (von 57) und damit mehr, als 16 Teams überhaupt hatten. Auch der Expected-Goals-Wert der Hamburger ist mit 35.4 der mit Abstand höchste aller Mannschaften, der HSV traf aber nur 27-mal (5 Teams häufiger).

Bakery Jatta steht vor seinem 100. Zweitligaspiel, alle bisherigen 99 Partien absolvierte er für den HSV. Er könnte damit der erste Spieler werden, der für den HSV auf eine dreistellige Anzahl an Zweitligaeinsätzen kommt.

Rostocks John Verhoek erzielte zuletzt beim 1-1 gegen Ingolstadt sein 10. Saisontor und stellte damit seinen persönlichen Rekord für eine Zweitligasaison ein (2012/13 für den FSV Frankfurt und 2017/18 für Heidenheim traf er ebenfalls je 10-mal). Saisonrekord eines Rostockers in der 2. Liga sind die 15 Treffer von Stefan Beinlich 1994/95.

