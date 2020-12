HSV (Hamburger SV) vs. Hannover 96: TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. - die Übertragung der 2. Bundesliga heute live

Am Samstag empfängt der Hamburger SV mit Hannover 96 einen Rivalen aus dem Norden. Alle Informationen zur Übertragung findet Ihr hier.

Am Samstag um 13.00 Uhr heißt es HSV (Hamburger SV) vs. Hannover 96 . Gespielt wird im Volksparkstadion in Hamburg.

Der HSV ( ) hat am vergangenen Spieltag die Führung der Tabelle abgegeben und ist auf Rang drei abgerutscht. Gegen den FC Heidenheim war nach 2:3-Endstand Schluss. Obwohl der HSV mit 2:0 in Führung ging, stand es bereits zur Halbzeit 2:2, ehe das Spiel in der 90. Minute an Heidenheim ging. Damit setzt der HSV einen Negativtrend fort, bei dem seit fünf Spielen kein Sieg mehr geholt werden konnte.

steht mit dem Rücken deutlich weiter zur Wand, als der HSV. Auf dem 14. Rang haben die Niedersachsen nur ein Polster von zwei Punkten auf den Relegationsplatz. Im letzten Spiel musste sich Hannover deutlich geschlagen geben. Nach der 0:3-Niederlage gegen Holstein Kiel ist das Team von Trainer Kenan Kocak seit sechs Spielen sieglos.

Alle Informationen zur Übertragung des Aufeinandertreffens in der 2. findet Ihr hier im Artikel von Goal.

Die - HSV (Hamburger SV) gegen Hannover 96 heute live: Das Spiel im Überblick

Spiel Hamburger SV vs. Hannover 96 Wettbewerb 2. Bundesliga, 10. Spieltag Datum Samstag, 05. Dezember 2020 Anstoß 13.00 Uhr Ort Volksparkstadion, Hamburg

Die 2. Bundesliga - HSV (Hamburger SV) gegen Hannover 96 heute live: Die Übertagung der 2. Bundesliga

Die 2. Bundesliga ist in fester Hand eines einzelnen Anbieters. Viele andere Fußballligen sind nur verteilt verfügbar, wodurch es für Fans oft mühselig ist die Übersicht zu behalten. Nicht so bei der Übertragung der 2. Bundesliga – egal ob im LIVE-STREAM oder TV, Sky liefert das Bild.

Wie genau Ihr das Spiel zwischen dem HSV und Hannover 96 sehen könnt, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

Die 2. Bundesliga - HSV (Hamburger SV) gegen Hannover 96 heute live: Das Spiel mit Sky im TV sehen

Möchtet Ihr das Spiel im TV-Programm sehen, dann geht das heute auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Dort wird das Spiel Torsten Kunde für Euch kommentieren. Bereits um 12.30 Uhr läutet Sky den Samstag der 2. Bundesliga mit den Vorberichten für Euch ein.

Möchtet Ihr lieber alle Spiele am Samstag in einer Konferenz sehen, dann ist Sky auch hier erste Adresse. Auf Sky Sport Bundesliga 2.

Vorberichte: 12.30 Uhr

12.30 Uhr Anstoß: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 3 (Einzelspiel)

Sky Sport Bundesliga 3 (Einzelspiel) Kommentator: Torsten Kunde

Da es sich bei Sky um einen Pay-TV-Sender handelt, benötigt Ihr ein Abonnement, damit die Inhalte zu Euch kommen. Die Informationen zu den Paketen findet Ihr weiter unten oder auf der Sky-Homepage.

Die 2. Bundesliga - HSV (Hamburger SV) gegen Hannover 96 heute live: So viel ein Sky Abonnement

Möchtet Ihr die 2. Bundesliga und das Spiel HSV vs. Hannover 96 im TV auf Sky sehen, dann benötigt Ihr, wie bereits erwähnt, ein Abonnement. Dieses nennt sich Sky Q und lässt sich einfach über die Webseite des Pay-TV-Anbieters buchen.

Das Jahresabo mit dem Bundesliga-Paket bekommt Ihr ab 25 Euro im Monat. Um noch weitere Sportarten oder Inhalte zu sehen, sind weitere Pakete nötig. Alle Preise, Pakete und wichtige Informationen findet Ihr hier.

Die 2. Bundesliga - HSV (Hamburger SV) gegen Hannover 96 heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Neben der Übertragung im TV könnt Ihr die 2. Bundesliga auch im LIVE-STREAM verfolgen. Dazu bietet Sky zwei unterschiedliche Konzepte an. Sky Go und Sky Ticket stellen Euch beide den LIVE-STREAM zur Verfügung, sprechen jedoch unterschiedliche Zielgruppen an. Welche Option für Euch die Richtige ist, steht in den folgenden zwei Abschnitten.

Die 2. Bundesliga - HSV (Hamburger SV) gegen Hannover 96 heute live: Der LIVE-STREAM mit Sky Go

Besitzt Ihr bereits ein Sky-Abonnement , habt Ihr automatisch auch Zugriff auf Sky Go . Mit Euren bekannten Zugangsdaten könnt Ihr Euch auf der Plattform anmelden und den LIVE-STREAM zum Spiel HSV vs. Hannover 96 verfolgen.

Sky Go könnt Ihr auf Eurem Smartphone, Tablet, PC oder Laptop nutzen. Möglich ist das mit der Sky-Go-App. Alle Informationen dazu und den kostenlosen Download findet Ihr hier.

Die 2. Bundesliga - HSV (Hamburger SV) gegen Hannover 96 heute live: Der LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Ihr möchtet den LIVE-STREAM zum Spiel Hamburger SV gegen Hannover 96 sehen, aber Euch nicht mit einem langen Abonnement binden? Hier liefert Sky mit dem Sky Ticket die Antwort. Mit dem Supersport Monat seht Ihr die Spiele der 2. Bundesliga und mehr für 29,99 Euro. Nach einem Monat könnt Ihr das Ticket bereits kündigen, solltet Ihr es nicht mehr benötigen.

Mehr Informationen zu Sky Ticket findet Ihr hier.

Die 2. Bundesliga - HSV (Hamburger SV) gegen Hannover 96 heute live: Die Highlights auf DAZN

Ihr könnt das Spiel heute Abend nicht live sehen? Schaut in dem Fall einfach kurz nach Abpfiff auf DAZN vorbei und verpasst mit den Highlights kein Tor. In der Zusammenfassung bekommt Ihr alle sehenswerten Szenen des Duells präsentiert und verpasst so nichts Wichtiges.

Die Highlights auf DAZN könnt Ihr auswählen, nachdem Ihr Euch auf der Streaming-Plattform eingeloggt habt. Solltet Ihr noch keine Zugangsdaten haben, könnt Ihr mit dem Probemonat anfangen und Euch registrieren. Anschließend geht es mit einem Abonnement für 11,99 Euro/Monat oder 119,99 Euro/Jahr für Euch weiter, wenn Euch das Programm überzeugt hat.

Hier bekommt Ihr noch mehr Infos zum Angebot von DAZN.



Die 2. Bundesliga - HSV (Hamburger SV) gegen Hannover 96 heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Eine weitere Möglichkeit, um das Spiel live zu verfolgen, bietet der LIVE-TICKER von Goal. Hier verpasst Ihr garantiert kein Tor und zusätzlich bekommt Ihr spannende Statistiken und Analysen zur Partie.

Den LIVE-TICKER HSV (Hamburger SV) gegen Hannover 96 findet Ihr hier auf der Goal-Webseite, natürlich kostenlos und unverbindlich.

Die 2. Bundesliga - HSV (Hamburger SV) gegen Hannover 96 heute live: Die Aufstellungen

Aufstellung HSV: Ulreich - Vagnoman, Leistner, Ambrosius, Leibold - Gjasula, Onana - Narey, Dudziak, Kittel - Terodde.

Aufstellung Hannover 96: Esser - Schindler, Muroya, Franke, Basdas, Hult - Kaiser, Bijol - Twumasi, Haraguchi - Weydandt.