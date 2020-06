HSV (Hamburger SV) vs. SV Sandhausen heute live im TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER: Alles zur Übertragung der 2. Bundesliga

34. Spieltag: Der Hamburger SV (HSV) empfängt Sandhausen. Goal erklärt Euch, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

34. und damit letzter Spieltag in der 2. : Im Aufstiegsrennen sind noch nicht alle Entscheidungen gefallen, somit steht beim abschließenden Heimspiel des HSV gegen den einiges auf dem Spiel. Anstoß der Partie ist am Sonntag, den 28.6., um 15.30 Uhr .

Durch eine Niederlage am vergangenen Spieltag in letzter Sekunde in Heidenheim hat der den Relegationsplatz an die Baden-Württemberger verloren. Ohne einen Ausrutscher des 1. FCH haben die Hanseaten also keine Chance mehr, die Chance auf den Aufstieg aufrechtzuerhalten.

Dieser ist aber maximal noch über die Relegation möglich: Da Heidenheim beim Meister Arminia Bielefeld antreten muss, hat der HSV die Hoffnungen noch nicht begraben. Sollte Heidenheim verlieren, reicht der Mannschaft von Trainer Dieter Hecking ein Punkt, spielt Heidenheim unentschieden, braucht Hamburg einen Heimsieg.

Für Sandhausen hat die Partie im hohen Norden keine sportliche Bedeutung mehr. Mit 40 Punkten hat man den Klassenerhalt bereits in der Tasche.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo das Spiel zwischen dem Hamburger SV (HSV) und Sandhausen heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefert Goal nach Veröffentlichung die Aufstellung beider Mannschaften.

HSV (Hamburger SV) vs. Sandhausen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Wettbewerb :

: Datum : 28. Juni 2020

: 28. Juni 2020 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort : Volksparkstadion (Hamburg)

HSV (Hamburger SV) vs. Sandhausen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga

Sky ist die Heimat der 2. Bundesliga und das ändert sich auch am 34. Spieltag nicht. Somit wird es das Saisonfinale aus dem deutschen Unterhaus auch nicht im Free- TV zu sehen geben. Wer HSV gegen Sandhausen also live und in Farbe verfolgen will, braucht ein Abonnement beim Sender aus Unterföhring. Alle Informationen darüber gibt es HIER .

HSV (Hamburger SV) vs. Sandhausen heute live im TV sehen

Wie bereits in der letzten Woche finden am Sonntag alle Spiele in der 2. Bundesliga zeitgleich statt. Fans der 2. Liga haben somit die Chance, das Einzelspiel HSV gegen Sandhausen zu schauen oder eine Konferenz mit allen neun Begegnungen.

Ab 14.30 beginnen auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) die Vorberichte, um 15.30 Uhr sehen Kunden auf diesem Sender dann auch die Konferenz.

Wer sich für das Einzelspiel zwischen dem Hamburger SV und dem SV Sandhausen entscheidet, muss ab 15.20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) schalten.

HSV (Hamburger SV) vs. Sandhausen heute im LIVE-STREAM sehen

Während es bei der TV-Übertragung nur eine Möglichkeit gibt, das Heimspiel des HSV gegen Sandhausen in voller Länge sehen zu können, bieten sich beim LIVE-STREAM drei Möglichkeiten. Goal klärt Euch auf!

HSV (Hamburger SV) vs. Sandhausen heute im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Die erste Variante ist Sky Go : Sky Go ist der LIVE-STREAM-Dienst des Pay-TV-Sender für Kunden mit einem Abonnement. Um HSV gegen Sandhausen via LIVE-STREAM sehen zu können, müssen Sky-Kunden sich lediglich die Sky-Go-App herunterladen und mit den Daten einloggen, die bei Abschluss des Abos ausgehändigt wurden.

Die Sky-Go-App gibt es im Google Play- oder iTunes-Store, auch für den PC oder Notebook gibt es eine Version.

HSV (Hamburger SV) vs. Sandhausen heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen

Ihr habt keine Lust auf ein langfristiges Abonnement bei Sky, wollt das Spiel zwischen dem HSV und Sandhausen dennoch nicht verpassen? Dann bietet der Pay-TV-Sender eine zweite Möglichkeit: Sky Ticket .

Mit Sky Ticket umgeht man das langfristige Binden an Sky, denn bei Sky Ticket gibt es mehrere kurzfristige Pakete. Seit dem Re-Start gab es das End-of-Season-Ticket für 29,99€, mit dem man alle restlichen Spiele der aktuellen Saison schauen konnte. Falls Euch das für einen Spieltag zu teuer ist, kann man auch das Ticket Supersport Tag buchen, dafür zahlt Ihr einmalig 14,99€ und habt am Sonntag Zugriff auf alle Spiele der 2. Bundesliga als Konferenz oder Einzelspiel sowie die Partien aus der englischen Premier League.

HSV (Hamburger SV) vs. Sandhausen heute im LIVE-STREAM bei Onefootball sehen

Onefootball , eine App für fußballbegeisterte Fans, hat eine Kooperation mit Sky abgeschlossen. Über die App ist es möglich, sich für 3,99€ einen Zugang zum Einzelspiel HSV gegen Sandhausen zu erwerben.

Diese Möglichkeit ist ein Weg, die 90 Minuten live und in voller Länge kostengünstig zu sehen. Die Übertragung ist identisch zu der TV-Übertragung und den LIVE-STREAMS von Sky.

HSV (Hamburger SV) vs. Sandhausen heute im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellungen

Aufstellung HSV:

Aufstellung SV Sandhausen:

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht.

HSV (Hamburger SV) vs. Sandhausen heute im TV und LIVE-STREAM sehen: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer unterwegs ist oder aus anderen Gründen nicht die Möglichkeit hat, HSV gegen Sandhausen im TV oder LIVE-STREAM zu sehen, dem empfiehlt Goal den kostenlosen LIVE-TICKER zum Duell aus dem Volkspark . Fast in Echtzeit berichtet dieser über die wichtigsten Ereignisse aus Hamburg.

Auch für Zuschauer vor dem TV bietet der Ticker mit zahlreichen Statistiken für Abwechslung und ist somit eine perfekte Ergänzung zur Übertragung.

HSV (Hamburger SV) vs. Sandhausen heute im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Highlights bei DAZN

Ihr habt das Spiel zwischen dem HSV und Sandhausen verpasst oder seid einfach nicht bereit, für Bilder von der Partie Geld zu bezahlen? Dann bietet DAZN eine Alternative für Euch!

Denn bei DAZN gibt es die Highlights der Partie sowie von allen anderen Spielen aus der 1. und 2. Bundesliga immer 40 Minuten nach Abpfiff . Das Beste daran? Mit dem Gratismonat von DAZN könnt Ihr diese komplett kostenlos sehen.

Die einzige Voraussetzung ist, dass Ihr noch kein Abo bei DAZN habt. Für Neukunden sind die ersten 30 Tage beim Streamingdienst nämlich kostenfrei. Solltet Ihr danach überzeugt sein, kann der Dienst für 11,99€ pro Monat oder einmalig 119,99€ im Jahresabo fortgeführt werden.

Ein Abo von DAZN lohnt sich derzeit auf alle Fälle, denn neben den Highlights aus gibt es dort alle Spiele aus Italiens und Spaniens live und in voller Länge. Einem Juli voller Fußball steht also nichts im Wege!

HSV (Hamburger SV) vs. Sandhausen heute im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Teams im Vergleich

HSV (Hamburger SV) bisher 3 Spiele (wettbewerbsübergreifend) SV Sandhausen 2 Siege 0 1 Remis 1 6 erzielte Tore 2

