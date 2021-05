HSV: So kann der Hamburger SV nicht mehr in die Bundesliga aufsteigen

Es ist der dritte Anlauf, um zurück in die Bundesliga zu kommen. Goal erklärt, was passieren muss, damit der HSV heute im Aufstiegsrennen bleibt.

Drei Jahre. Drei Jahre ist es her, seitdem der HSV aus der Bundesliga abgestiegen ist. Aus dem Vorhaben direkter Wiederaufstieg wurde aber eher eine Nichtaufstiegs-Posse, die in dieser Saison ihr nächstes Kapitel schreiben könnte.

Sowohl 2018/19 als auch 2019/20 kam man am Ende nur auf Platz vier raus - derselbe Rang, auf dem sich der HSV aktuell wieder befindet. Obwohl diese Saison zwischenzeitlich vielversprechend aussah, hat eine Sieglosserie von fünf Spielen im April dafür gesorgt, dass man den Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand hat.

Am heutigen Sonntag ist man bei Abstiegskandidat VfL Osnabrück zu Gast - unter Umständen könnte dieses Spiel schon alle Aufstiegsträume beenden. Für den VfL geht es derweil um den Klassenerhalt.

Das jährliche Versagen des HSV ist in Fußballdeutschland seit Jahren ein Running Gag, auch der Abstieg und die Neuausrichtung in der 2. Bundesliga haben dies nicht verändert. Goal erklärt, was passieren muss, damit der HSV heute den Aufstieg in dieser Saison endgültig verwerfen kann.

Hamburger SV (HSV) beim VfL Osnabrück: So findet der 33. Spieltag der 2. Bundesliga statt

Begegnung VfL Osnabrück vs. Hamburger SV Datum Sonntag | 16.05.2021 (heute) Wettbewerb 2. Bundesliga | Rückrunde | 34. Spieltag Anstoß 15.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Bremer Brücke | Osnabrück

Bundesliga-Aufstieg? Das ist die Ausgangslage in der 2. Bundesliga

Es ist eine Konstellation, mit welcher nicht allzu viele vor Saisonbeginn gerechnet hätten: Holstein Kiel und der VfL Bochum werden in den letzten zwei Spielen den Titel wahrscheinlich unter sich ausmachen.

Sicher ist jetzt schon, dass beide mindestens in der Relegation stehen werden - der direkte Aufstieg wird den beiden Teams aber wahrscheinlich ebenfalls nicht mehr zu nehmen sein. Spannender geht es dagegen auf den Plätzen drei bis fünf zu.

Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, Greuter Fürth: Kampf um Platz drei in Liga zwei

Der Hamburger SV ist aktuell Vierter mit drei Punkten Rückstand auf Greuter Fürth (3.) und zwei Punkten Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf (5.). Dabei könnte der HSV schon heute Gewissheit haben, dass das mit dem Aufstieg nichts wird - das werden wir uns im Laufe des Artikels genau anschauen.

Bemerkenswert: Der HSV hat mit 65 geschossenen Toren die aktuell beste Offensive der Liga - 41 kassierte Tore sind allerdings ebenfalls ein gutes Stück. Zum Vergleich: Holstein Kiel hat bisher nur 29 kassiert.

Rang eins bis fünf: So sieht die Tabelle der 2. Bundesliga vor dem 33. Spieltag aus

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. VfL Bochum 32 62:37 63 2. Holstein Kiel 32 53:29 62 3. SpVgg Greuter Fürth 32 62:40 58 4. Hamburger SV 32 65:41 55 5. Fortuna Düsseldorf 32 50:43 53

HSV: So kann der Hamburger SV nicht mehr in die Bundesliga aufsteigen

Kommen wir nun zu diesem 33. Spieltag und schauen uns vor allem den HSV und Greuter Fürth an: Der HSV spielt, wie bereits erwähnt, gegen den VfL Osnabrück, Fürth ist beim SC Paderborn zu Gast.

Um die vielen möglichen Ausgänge, die die Spiele haben können, übersichtlich zu behalten, haben wir diese in unterschiedliche Szenarien eingeräumt - je nach Sieg, Unentschieden oder Niederlage für den HSV.

Szenario Eins - der HSV gewinnt: Die Hoffnung stirbt zuletzt

Fangen wir mit einem Sieg für die Rothosen an - den haben sie schließlich selber in der Hand. Ein solcher könnte im best case sogar die Rückeroberung des 3. Platzes bedeuten, sofern Greuter Fürth sein Spiel gegen den SCP verliert.

Auch ein Unentschieden oder Sieg für Greuter Fürth im Parallelspiel wären kein Weltuntergang für den HSV: Bei Sieg Fürth wäre man weiterhin drei Punkte hinter den Kleeblättern, bei einem Unentschieden sogar nur einen.

Showdown an der Bremer Brücke. Hier kommt unser Vorbericht zum Heimspiel der Lila-Weißen gegen den HSV! #OSNHSV



👉 https://t.co/kY03yQEamD#vfl1899 pic.twitter.com/3iaoaB1Y60 — VfL Osnabrück (@VfL_1899) May 15, 2021

Mit Blick auf den letzten Spieltag könnte das für den HSV wichtig werden: Während der HSV erneut gegen einen Abstiegskandidaten spielen wird (Eintracht Braunschweig, aktuell 16.), hat Fürth auf dem Papier die schwere Aufgabe gegen Fortuna Düsseldorf (5.) vor sich - die drei Punkte wären für den HSV also nicht uneinholbar.

Szenario Zwei: Unentschieden an der Bremer Brücke

Wenn der HSV also sein Spiel gewinnt, ist noch alles drin - allerdings wissen vor allem Hamburg-Fans, dass auf Szenario Nummer Eins nicht immer Verlass ist. Darum schauen wir uns an, was bei einem Unentschieden passieren könnte.

Die schlechte Nachricht vorab: Ein Unentschieden könnte bei Sieg Greuter Fürth bereits den Nicht-Aufstieg besiegeln. Fürth hätte fünf Punkte Vorsprung (61 vs. 56) und wäre somit am letzten Spieltag uneinholbar vorne.

Umgekehrt kann natürlich auch Greuter Fürth sein Spiel verlieren oder zumindest ein Unentschieden holen - in dem Fall ist die Entscheidung vertagt, da der HSV weiterhin drei beziehungsweise zwei Punkte Rückstand hat.

Szenario Drei: Niederlage für den HSV - Aufstiegstraum ausgeträumt?

Wir wissen, dass sich die Anhänger:innen des HSV ungern damit auseinandersetzen wollen - vorbereitet sollte man aber trotzdem sein: Eine Niederlage heute, während Fürth auch nur einen Punkt gewinnt, und der Aufstieg ist geplatzt.

Wenn der HSV verliert und Fürth gewinnt, haben die Kleeblätter sechs Punkte Vorsprung - uneinholbar. Bei einem Unentschieden der Fürther wären sie vier Punkte vorne - ebenfalls uneinholbar. Nur bei einer Niederlage der Grün-Weißen hätte man in Hamburg noch Hoffnung auf den dritten Rang.

Niederlage HSV, Niederlage Fürth: Auch Rang sechs winkt in Hamburg

Dann würde der Abstand zwischen HSV und Greuter Fürth wie schon vor dem Spieltag bei drei Punkten bleiben, wobei dem HSV die theoretische Chance bliebe, am letzten Spieltag diese drei Punkte aufzuholen.

Allerdings kann es für den HSV auch noch in die andere Richtung gehen: Sowohl Fortuna Düsseldorf (zwei Punkte Rückstand, hat noch die Chance auf Rang drei) als auch der 1. FC Heidenheim (vier Punkte Rückstand) könnten den HSV in dieser Spielzeit einholen - der Ex-Bundesliga-Dino könnte also bis auf Rang sechs abstürzen!

