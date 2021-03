HSV, News und Gerüchte: Leibold kritisiert Aytekin nach Derby-Rot, Ulreich glaubt an Aufstieg des Hamburger SV

Der Hamburger SV verliert das Derby beim FC St. Pauli und muss wieder um den Aufstieg bangen. Alle Infos zum HSV heute.

Der Hamburger SV am Tag nach der Derby-Pleite auf St. Pauli. Alle News und Infos zum HSV gibt es hier.

HSV, News: Leibold kritisiert Aytekin nach Platzverweis

HSV-Kapitän Tim Leibold hat Schiedsrichter Deniz Aytekin nach seinem Platzverweis in der Nachspielzeit des Derbys (0:1) kritisiert. Aytekin hatte nach einem Tritt Leibolds gegen St. Paulis Guido Burgstaller zunächst die Gelbe Karte gezeigt, nach Betrachtung der Videobilder dann aber auf Rot entschieden.

Von einem Frustfoul wollte Leibold allerdings nichts wissen. "Ach was, Frustfoul... Ich glaube, Herr Aytekin hat es so bewertet. Er ist normal ein Bomben-Schiedsrichter, der viele richtige Entscheidungen trifft", sagte der Linksverteidiger bei Sky.



Bild: Getty Images

Seiner Ansicht nach hätte man zu diesem Zeitpunkt auf die Rote Karte verzichten können: "Es war nach der 90. Minute. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt eine Rote Karte geben muss."

HSV unterliegt St. Pauli: Die Highlights des Derby im Video

HSV, News: Ulreich von Aufstieg überzeugt

Trotz der Niederlage im Derby und des Abrutschens auf Rang vier in der Tabelle der 2. Bundesliga ist Torwart Sven Ulreich fest vom Aufstieg des HSV überzeugt.

"Natürlich haben wir die Tabelle im Auge, aber es sind noch so viele Spiele zu gehen. Ich will am Ende auf die Tabelle schauen und da werden wir oben stehen", zeigte sich der 32-Jährige selbstbewusst.

Mit 42 Punkten liegt der HSV drei Zähler hinter dem neuen Tabellenführer VfL Bochum. Die Derbyniederlage bei St. Pauli war das vierte Spiel in Folge ohne Sieg.

HSV: Die nächsten Spiele des Hamburger SV

Datum Wettbewerb Begegnung 08. März, 20.30 Uhr 2. Bundesliga, 24. Spieltag Hamburger SV vs. Holstein Kiel 12. März, 18.30 Uhr 2. Bundesliga, 25. Spieltag VfL Bochum vs. Hamburger SV 20. März, 13.00 Uhr 2. Bundesliga, 26. Spieltag Hamburger SV vs. 1. FC Heidenheim 04. April, 13.30 Uhr 2. Bundesliga, 27. Spieltag Hannover 96 vs. Hamburger SV 09. April, 18.30 Uhr 2. Bundesliga, 28. Spieltag Hamburger SV vs. SV Darmstadt 98

HSV, News: Thioune gibt sich kämpferisch

Trainer Daniel Thioune vom Hamburger SV hat sich nach der bitteren Derbyniederlage beim FC St. Pauli kämpferisch gegeben. "Die Enttäuschung ist groß", sagte Thioune nach dem 0:1 am Montagabend: "Wer uns kennengelernt hat, weiß, dass wir die Köpfe auch wieder aufrichten und beharrlich bleiben für große Ziele."

Der HSV war im engen Aufstiegsrennen auf Rang vier zurückgefallen und hat drei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter VfL Bochum und den ersten Verfolger Holstein Kiel.

Erst in der 88. Spielminute hatte der HSV am Millerntor das Gegentor durch Daniel-Kofi Kyereh kassiert. Die Hanseaten warten seit vier Partien auf einen Sieg und müssen im Duell mit dem Tabellenzweiten Kiel am kommenden Montag auf Kapitän Tim Leibold verzichten, der in der Nachspielzeit nach einer Tätlichkeit die Rote Karte sah.