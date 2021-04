HSV kassiert nächsten Rückschlag: Nur 1:1 gegen KSC - das Spiel der 2. Liga im TICKER zum Nachlesen

Der HSV droht den Aufstieg erneut zu verpassen! Im Nachholspiel gegen den KSC reichte es für die Hamburger am Donnerstag nur zu einem 1:1.

Zweitligist Hamburger SV muss den direkten Aufstieg in die Bundesliga wohl abschreiben und auch immer mehr um den Relegationsrang bangen. Durch das enttäuschende 1:1 (0:0) gegen den Karlsruher SC liegen die seit fünf Spielen sieglosen Hanseaten drei Runde vor Saisonschluss fünf Punkte hinter dem Tabellenzweiten SpVgg Greuther Fürth und haben lediglich zwei Zähler Vorsprung auf den viertplatzierten Pokal-Halbfinalisten Holstein Kiel, der drei Spiele weniger absolviert hat.

Den Gastgebern verhalf auch die Führung durch Simon Teroddes 21. Saisontreffer (55.) im Nachschuss eines verschossenen Handelfmeters nicht zum Ende ihrer Durststrecke. Beinahe postwendend glich Daniel Gordon (57.) für die Badener aus.

Der Mannschaft von HSV-Trainer Daniel Thioune war die große Verunsicherung durch die Rückschläge der vergangenen Wochen mit nur zwei Punkten aus vier Spielen anzumerken. Über die Flügel konnten die Platzherren kaum Druck entfachen, und gegen die gut eingestellte KSC-Defensive fehlten andere Ideen. Zugleich leisteten sich die Hamburger im Abwehrverhalten vereinzelt Schwächen, die Karlsruhe allerdings nicht ausnutzte.

Nach dem Wechsel stand Teroddes Fahrkarte vom Punkt sinnbildlich für die Unsicherheit des gesamten HSV-Teams: Erst nachdem KSC-Keeper Marius Gersbeck seinen schwachen Schuss nur nach vorne abprallen ließ, konnte der Torjäger zur Führung einschieben.

Doch die Hoffnung der Gastgeber auf mehr Ruhe durch die Führung erfüllte sich nicht: Gordons Ausgleich folgte für Thiounes Team wie eine kalte Dusche. In der Folgezeit agierten die Hamburger immer hektischer und zu konzeptlos, um den dringend benötigten Erfolg noch erzwingen zu können.

HSV (Hamburger SV) - Karlsruher SC Anpfiff: 18.30 Uhr | Endstand: 1:1 (0:0) Tore 1:0 Terodde (56., Elfmeter-Nachschuss), 1:1 Gordon (57.) Aufstellung HSV Ulreich - Vagnoman (46. Gyamerah), Leistner, van Drongelen, Leibold - Gjasula (67. Onana), Hunt (56. Kinsombi) - Narey (67. Jatta), Kittel, Wintzheimer (83. Meißner) - Terodde Aufstellung KSC Gersbeck - Kobald, Wimmer, Gordon - Thiede, Gondorf, Breithaupt (90. Groiß), Lorenz (84. Kother) - Wanitzek, Goller (90. Jung) - Gueye (72. Batmaz) Gelbe Karten Narey (HSV, 13.), Gueye (KSC, 55.), Wanitzek (KSC, 74.), van Drongelen (HSV, 89.), Gyamerah (HSV, 90.+3)

Spielende | Der Hamburger SV und Karlsruhe trennten sich im Nachholspiel des 30. Spieltages mit einem 1:1-Unentschieden. In einer recht ereignisarmen Begegnung gingen die Hanseaten 56. Minute durch einen Elfmeter-Nachschuss von Terodde in Führung, nur eine Minute später glich dann der KSC durch Gordon quasi aus dem Nichts aus. In weiterer Folge drängten die Gastgeber auf den erneuten Führungstreffer, hatten auch noch ein paar Halbchancen. Auf der Gegenseite waren die Badener offensiv aber auch immer mal wieder gefährlich, die beste Chance hatte Gondorf in der 77. Minute per Distanzschuss.

SCHLUSSPFIFF | HSV (Hamburger SV) vs. Karlsruher SC 1:1 (0:0) | Tore: 1:0 Terodde (56.), 1:1 Gordon (57.)

90.+3 | Gyamerah steigt an der Seitenauslinie viel zu ungestüm bei einem Zweikampf ein und sieht dafür berechtigerweise die Gelbe Karte. Das Foul fand direkt vor der KSC-Bank statt, die kollektiv aufsprang und die Gelbe Karte für den Hamburger forderte.

90.+3 | HSV (Hamburger SV) vs. Karlsruhe heute im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Gyamerah (Hamburg)

90.+1 | Schiedsrichter Waschitzki ordnet in der zweiten Halbzeit vier Minuten Nachspielzeit an.

90. Minute | HSV vs. Karlsruhe im LIVE-TICKER | Wechsel beim KSC: Jung kommt für Goller

90. Minute | HSV vs. Karlsruhe im LIVE-TICKER | Wechsel beim KSC: Groiß kommt für Breithaupt

89. Minute | Hamburger SV vs. KSC im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für van Drongelen (HSV)

89. Minute | Hamburgs van Drongelen sieht für ein recht hartes Einsteigen im Mittelfeld die nächste Gelbe Karte der heutigen Begegnung.

86. Minute | Gut fünf Minuten vor dem Ende drängt der HSV weiterhin auf den erneuten Führungstreffer und hatte auch die ein oder andere Chance, um diesen zu erzielen. Aber auch Karlsruhe versteckte sich nicht und kam in der 77. Minute zu einem gefährlichen Distanzschuss von Gondorf.

84. Minute | HSV (Hamburger SV) vs. KSC im LIVE-TICKER | Wechsel bei Karlsruhe: Kother kommt für Lorenz

83. Minute | HSV vs. Karlsruhe heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei Hamburg: Meißner kommt für Wintzheimer

83. Minute | Fünfter Wechsel bei Hamburg: Für Wintzheimer kommt Meißner ins Spiel.

80. Minute | Wimmer rettet im eigenen Strafraum in allerhöchster Not durch eine riskante Grätsche gegen Kittel und nimmt dem Hamburger somit in aussichtsreicher Position gerade noch den Ball vom Fuß.

77. Minute | Starke Parade! HSV-Keeper Ulreich lenkt einen Schuss von Gondorf aus etwa 18 Metern in Richtung linkes Eck mit den Fingerspitzen über die Latte.

74. Minute | HSV (Hamburger SV) vs. Karlsruher SC im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Wanitzek (KSC)

74. Minute | Wanitzek sieht für eine Grätsche im Mittelfeld gegen Wintzheimer die Gelbe Karte.

72. Minute | HSV vs. KSC heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei Karlsruhe: Batmaz kommt für Gueye

72. Minute | Erster Wechsel bei Karlsruhe: Für Gueye kommt Batmaz ins Spiel.

69. Minute | Nach einer Flanke von rechts durch Kittel an den langen Pfosten kommt der gerade eingewechselte Jatta aus etwa sieben Metern per Kopf zum Abschluss. Der Ball landet direkt in den Händen von Keeper Gersbeck.

67. Minute | HSV vs. Karlsruhe heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei Hamburg: Jatta kommt für Narey

67. Minute | HSV vs. Karlsruhe heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei Hamburg: Onana kommt für Gjasula

65. Minute | Hamburgs Kittel versucht es links am Strafraum im Dribbling auf eigene Faust und setzt anschließend zum Schlenzer aus etwa 14 Metern in Richtung langes Eck an. Der Schuss geht etwa einen Meter über den Kasten.

61. Minute | Der HSV hat nun noch gut 30 Minuten Zeit, um doch noch einen Heimsieg gegen den HSV einzufahren und damit wieder richtig im Aufstiegsrennen mitzumischen. Ansonsten droht dem früheren Bundesliga-Dino das erneute Verpassen der Rückkehr in Deutschlands Fußball-Oberhaus.

57. Minute | Gordon schockt den HSV! Kurz nach dem Führungstreffer kassieren die Hanseaten nach einem Eckball den Ausgleichstreffer. Der Ball kommt von Wanitzek von links an den langen Pfosten und dort setzt sich Gordon robust gegen Gjasula durch, köpft den Ball aus kurzer Distanz zum 1:1 ins linke Eck.

57. Minute | HSV vs. Karlsruhe heute im LIVE-TICKER | TOOOOOOR für den KSC: 1:1 Gordon

56. Minute | HSV (Hamburger SV) vs. KSC im LIVE-TICKER | Wechsel bei Hamburg: Kinsombi kommt für Hunt

56. Minute | Terodde trifft im zweiten Versuch! Der Torjäger tritt zum Strafstoß an und schießt in Richtung rechtes Eck. Gersbeck kann den Ball nur nach vorne abwehren und so staubt Terodde zum 1:0 für den HSV ins leere Tor ab.

56. Minute | HSV (Hamburger SV) vs. KSC heute im LIVE-TICKER | TOOOOOR für Hamburg: 1:0 Terodde (Elfmeter-Nachschuss)

55. Minute | HSV (Hamburger SV) vs. Karlsruhe heute im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Gueye (KSC)

55. Minute | Gueye, der den Elfmeter durch sein Handspiel verschuldet hat, sieht auch noch Gelb für sein Vergehen.

55. Minute | Elfmeter für den HSV! Nach einer Ecke von links kommt Hunt im Zentrum zum Schuss und trifft Gueye am rechten Unterarm. Schiedsrichter Waschitzki entscheidet sofort auf Elfmeter für die Gastgeber.

54. Minute | Wintzheimer behauptet sich auf der linken Seite des Strafraumes und spielt den Ball flach an den kurzen Pfosten. Nach einer Rettungsaktion von Kobald gibt es die nächste Ecke für den HSV.

51. Minute | Die Gastgeber machen zu Beginn des zweiten Durchgangs gleich wieder Druck und können sich rund um das KSC-Tor festsetzen.

49. Minute | Sollte es in dieser Nachhol-Begegnung beim Unentschieden bleiben, stünde der HSV mit 52 Punkten weiterhin auf Platz 3 und könnte den Rückstand auf Platz 2 nur auf fünf Zähler verkürzen. Wirklich an die Fürther heranrücken kann der HSV nur, wenn es heute gegen Karlsruhe drei Punkte gibt. Zudem gilt es für die Hanseaten abzuwarten, wie gut Holstein Kiel in den drei Nachholspielen punktet. Die Störche können bei drei Siegen nach jetzigem Stand auf Platz 2 vorrücken.

46. Minute | HSV vs. Karlsruher SC heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei Hamburg: Gyamerah kommt für Vagnoman

46. Minute | Erster Wechsel bei Hamburg: Für Vagnoman kommt Gyamerah in Spiel.

46. Minute | Weiter geht's! Die zweite Halbzeit im Spiel zwischen dem HSV und Karlsruhe läuft.

Halbzeit | Zur Halbzeit der Zweitliga-Nachhol-Begegnung zwischen dem Hamburger SV und dem Karlsruher SC steht es noch 0:0. Die Hanseaten waren spielerisch etwas dominanter, konnten sich aber auch nur recht wenige Chancen erarbeiten. Auf das Tor brachten die HSV-Spieler eigentlich gar keinen gefährlichen Ball. Auf der Gegenseite war der KSC zumeist in der Defensive beschäftigt, hatte einen Abschluss per Kopf durch Gordon nach einer Ecke. Ansonsten blieben auch die Badener vor dem gegnerischen Tor harmlos.

HALBZEIT | HSV (Hamburger SV) vs. KSC heute im LIVE-TICKER | Spielstand zur Pause: 0:0

45. Minute | Schiedsrichter Waschitzki ordnet in der ersten Halbzeit eine Minute Nachspielzeit an.

43. Minute | Beim KSC ist Defensivmann Gordon leicht angeschlagen, der Routinier fiel nach einem Luftduell mit Terodde aus recht großer Höhe auf die linke Schulter.

42‘ ⏱ Noch drei Zeigerumdrehungen, bevor die reguläre Spielzeit in Durchgang eins abgelaufen ist. Aktuell sind wir nicht mehr so griffig, wie wir es zu Beginn der Partie waren.



Kommt schon, Jungs 🔵⚪⚫

39. Minute | Die Karlsruher sind bislang fast ausschließlich mit der Defensive beschäftigt, nur bei einem Eckball in der 31. Minute kam Gordon mal zu einem Abschluss, der aber letztlich ohnehin nicht wirklich gefährlich war.

35. Minute | Gut zehn Minuten vor der Pause steht es zwischen dem HSV und Karlsruhe immer noch 0:0. Insgesamt sind die Gastgeber spielerisch etwas besser und hatten die ein oder andere Halbchance.

31. Minute | Nach einer Ecke von links kommt Gordon aus etwa zehn Metern per Kopf zum Abschluss und setzt den Ball recht knapp rechts am Tor vorbei..

28. Minute | Kittel leitet mal wieder eine Chance der Hanseaten ein. Die Flanke des Offensivspielers von links an den langen Pfosten landet bei Terodde, der es mit einem Volleyschuss versucht. Dabei trifft der Torjäger den Ball aber ganz schlecht und so geht er nicht mehr in Richtung Tor.

25‘ ⏱ In den vergangenen Minuten spielt sich die Partie vornehmlich im Mittelfeld ab. Unsere Jungs versuchen, die in Schwarz gekleideten Gäste frühzeitig unter Druck zu setzen, können nach Ballgewinnen aber bislang leider noch kein Nutzen daraus ziehen.

24. Minute | Die Hamburger haben nach gut der Hälfte der ersten Halbzeit spielerische Vorteile und hatten auch schon ein, zwei gute Abschlüsse. Eine wirkliche Großchance war für den Aufstiegskandidaten aber noch nicht dabei.

20. Minute | Hamburgs Wintzheimer versucht es aus ungefähr 22 Metern einfach mal ansatzlos mit einem Schlenzer. Der Offensivmann zielt dabei nur etwas zu hoch, der Ball landet oben auf dem Tornetz.

17. Minute | Kittel spielt am Strafraum von links ins Zentrum, dort dreht sich Terodde blitzschnell und zieht aus 15 Metern ab. Der Schuss des Torjägers wird von Kobald entscheidend abgeblockt.

16. Minute | Hunt zieht von halblinks am Strafraum aus etwa 20 Metern einfach mal ab. Der HSV-Star trifft den Ball nicht optimal und so geht der Linksschuss deutlich rechts am Tor vorbei.

14. Minute | Hamburgs Narey sieht für ein hohes Bein gegen Wimmer die erste Gelbe Karte der heutigen Begegnung.

13. Minute | HSV vs. Karlsruhe heute im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Narey (Hamburg)

13. Minute | Karlsruhes Wimmer muss nun erst einmal auf dem Spielfeld behandelt werden. Der Verteidiger hat nach einem hohen Bein von Narey nun eine blutige Nase, die medizinisch versorgt werden muss.

9. Minute | Nach einem hohen Ball an den Strafraum setzt HSV-Routinier Hunt aus etwa 15 Metern zum Fallrückzieher an. Der Versuch geht letztlich doch einige Meter rechts am Tor von Keeper Gersbeck vorbei.

7. Minute | Kittel flankt den Ball von links am Strafraum an den Fünfmeterraum. Dort verlängert Terodde den Ball per Hinterkopf in Richtung rechtes Eck. Der Ball des Torjägers geht nur ganz knapp am Kasten vorbei.

6. Minute | Karlsruhes Goller stürmt über den halben Platz bis vor den gegnerischen Strafraum, dort braucht der Offensivspieler zu lange und so kann sich van Drongelen das Leder gerade noch holen.

3. Minute | In den ersten Minuten der Begegnung zwischen dem Hamburger SV und dem Karlsruher SC gibt es ein klassisches Abtasten.

1. Minute | Und los geht's, das Spiel läuft! Kann der HSV im Aufstiegsrennen heute einen enorm wichtigen Sieg holen? Die kommenden 90 Minuten werden es zeigen!

Vor Beginn | Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Sven Waschitzki aus Essen.

Vor Beginn | Das Hinrunden-Duell zwischen dem KSC und dem HSV endete am 13. Spieltag der laufenden Saison mit einem 2:1-Sieg der Gäste. Jatta und Terodde trafen für die Hamburger, Hofmann erzielte den zwischenzeitlichen KSC-Ausgleich.

Vor Beginn | Für Karlsruhe stand am Montag schon ein Nachholspiel in der 2. Bundesliga an. Die Badener kamen zuhause gegen Aue nicht über ein torloses Remis hinaus und verpassten damit die Chance, im Saisonfinish noch näher an die Aufstiegsplätze heranzurücken.

Vor Beginn | Der HSV kam am zurückliegenden Wochenende auswärts in Regensburg nur zu einem 1:1-Unentschieden. Und selbst dieses Remis war aus Sicht der Hanseaten noch glücklich, denn Kittel erzielte den Ausgleich für den HSV erst in der 83. Minute. Zuvor brachte Albers den Jahn kurz vor der Pause in Führung.

Vor Beginn | Karlsruhe hat mit 44 Punkten nach 29 Spielen den Klassenerhalt schon in der Tasche und können somit für eine weitere Saison in der 2. Bundesliga planen. Die Mannschaft von Trainer Eichner liegt aktuell auf Rang 8.

Vor Beginn | Die Hamburger kämpfen vor dem heutigen Nachholspiel mit 51 Punkten nach 30 Spielen als aktueller Tabellendritter um den Bundesliga-Aufstieg.

Vor Beginn | In der Tabelle der 2. Bundesliga liegen derzeit sieben Punkte zwischen den heutigen Kontrahenten Hamburger SV und Karlsruher SC.

Vor Beginn | Der Karlsruher SC läuft mit folgender Elf auf: Gersbeck - Thiede, Gordon, Wimmer, Kobald - Breithaupt, Gondorf, Wanitzek - Goller, Gueye, Lorenz.

Vor Beginn | Der Hamburger SV spielt in folgender Formation: Ulreich - Vagnoman, Leistner, van Drongelen, Leibold - Hunt, Gjasula, Wintzheimer, Kittel, Narey - Terodde.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zum Nachholspiel des 30. Spieltages zwischen dem Hamburger SV und dem Karlsruher SC.

HSV (Hamburger SV) vs. Karlsruhe heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des HSV:

Ulreich - Vagnoman, Leistner, van Drongelen, Leibold - Gjasula, Hunt - Narey, Kittel, Wintzheimer - Terodde

Karlsruhe setzt auf folgende Aufstellung:

Gersbeck - Kobald, Wimmer, Gordon - Thiede, Gondorf, Breithaupt, Lorenz - Wanitzek, Goller - Gueye

HSV vs. KSC im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der Hamburger SV gewann zuletzt erstmals im Profifußball 4 Pflichtspiele in Folge gegen den KSC (3-mal 2- Liga, 1-mal Relegation) – in den 7 Duellen zuvor seit Jahresbeginn 2000 hatten die Hanseaten nur 2 Siege gefeiert (2 Remis, 3 Niederlagen).

Seit einem 1-2 im September 1992 blieb der HSV in 9 Pflicht-Heimspielen gegen den KSC unbesiegt (6 Siege, 3 Remis) – unter den aktuellen Zweitligisten ist der HSV nur gegen Düsseldorf zu Hause ebenso lange unbesiegt, länger gegen kein Team.

Gegen kein anderes Team trat der KSC in der 2. Liga so oft an, ohne einen einzigen Punkt zu holen, wie gegen den HSV (3-mal). Die Rothosen fuhren im Unterhaus nur gegen Dresden mehr Siege in Folge ein (4) als aktuell gegen die Badener (3).

Der HSV konnte nur 2 seiner letzten 11 Spiele in der 2. Liga gewinnen (5 Remis, 4 Niederlagen) – von den vorigen 9 Partien gewannen noch 7 (2 Remis).

In den ersten 13 Spielen der Rückrunde holten die Hamburger 15 Punkte – nie hatten sie im Unterhaus weniger. Nur Energie Cottbus stieg in diesem Jahrtausend mit so einer schlechten Ausbeute zu diesem Zeitpunkt am Saisonende trotzdem auf (2000 als Dritter).

In den 7 Heimspielen dieses Kalenderjahres kassierte der Hamburger SV nur 5 Gegentreffer – kein anderes Zweitligateam bekam im Jahr 2021 zu Hause so wenige Gegentore.

Nach zuvor 7 Siegen aus 10 Spielen ist der Karlsruher SC aktuell seit 6 Spielen sieglos (5 Remis, 1 Niederlage), länger als jedes andere Team. Es ist die längste Durststrecke der Badener im Unterhaus unter Christian Eichner.

Karlsruhe gewann 8 der letzten 10 Gastspiele (1 Remis, 1 Niederlage) und ist seit 6 Gastspielen unbesiegt – nur von 2006 bis 2007 blieb der KSC im Unterhaus auswärts länger ungeschlagen (damals 10 Spiele).

Nur Spitzenreiter Bochum feierte in dieser Saison mehr Auswärtssiege (9) als der KSC (8) – nie zuvor feierten die Badener im Unterhaus in den ersten 13 Auswärtsspielen einer Saison so viele Siege.

Karlsruhe bewahrte in der Rückrunde bereits 6 Weiße Westen, das sind schon jetzt doppelt so viele wie in der gesamten Hinrunde. Nur Braunschweig spielte in der Rückrunde öfter zu Null (7-mal) als der KSC.

Hamburger SV (HSV) vs. Karlsruher SC heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Es droht die Schmach des Nichtaufstiegs-Triple, nach vier Spielen ohne Sieg geht die Angst um, schon wieder alles zu verspielen - natürlich macht das "etwas mit dem Kopf", sagte Trainer Daniel Thioune: "Bei uns vielleicht ein bisschen früher als anderswo." Und deshalb gab er beim Hamburger SV für den packenden Schlussspurt um die Rückkehr in die Bundesliga ein neue Motto aus: "Birne frei, die Brust breit, der Kopf hoch – wir gehen jetzt All-In."

Eine andere Wahl hat Thioune auch gar: Der HSV muss im Poker um den Aufstieg jetzt ins Risiko gehen. Da sie es an der Elbe "nicht mehr komplett in der eigenen Hand haben", wie Thioune vor dem Nachholspiel gegen den Karlsruher SC am Donnerstag (18.30 Uhr live auf Sky) sagte.

Zwar zog Holstein Kiel nach dem 1:1 beim 1. FC Nürnberg am Dienstagabend (noch) nicht am HSV vorbei, aber die Störche haben als Vierter lediglich ein Pünktchen weniger auf dem Konto als der HSV auf Rang drei - und wegen Corona immer noch zwei Partien weniger ausgetragen.

Auf den Tabellenführer VfL Bochum und die SpVgg Greuther Fürth auf Rang zwei schauen sie nach dem Einbruch in den vergangenen Wochen schon fast gar nicht mehr in Hamburg, Platz drei und damit die Relegation zu sichern, wäre jetzt fast schon ein Erfolg. "Die bisherige Rückrunde ist völlig unbefriedigend", sagte Thioune: "Wir hätten deutlich mehr Punkte holen können und sogar müssen."

Dass Thioune nach dem Kreuzbandriss von Innenverteidiger Stephan Ambrosius nun ausgerechnet im Endspurt seine Abwehr umbauen muss, ist ohne Zweifel ein herber Schlag.

Doch der HSV werde in den vier anstehenden Aufstieg-Finals "alles rausblasen", versprach Thioune: "Denn die Mannschaft lebt zu 100 Prozent. Und dann werden wir am Ende schauen, wofür es reicht."

Der Jäger aus Kiel gibt sich nach der erneuten Corona-Quarantäne und vier Punkten nach dem Restart betont cool. Die Störche könnten "befreit aufspielen", meinte Trainer Ole Werner - wohl auch ein kleiner Seitenhieb auf den HSV.

"Wir haben vier Wochen weniger trainiert als die anderen Mannschaften", sagte Werner. Und dennoch lebt der Traum vom Sensations-Aufstieg. Der Schlüssel werde "maximale Gemeinschaft und maximale Geschlossenheit", sagte Werner.

Quelle: SID

HSV (Hamburger SV) vs. Karlsruhe (KSC) heute im LIVE-TICKER: Das Duell der 2. Liga im Überblick