HSV (Hamburger SV) vs. FC Schalke 04 heute live: Die 2. Bundesliga im LIVE-TICKER - 1:0

Topspiel in der 2. Bundesliga, der Hamburger SV empfängt Schalke 04. Wer kann sich im Duell der heimlichen Erstligisten durchsetzen?

Hamburger SV vs. FC Schalke 04 1:0 (1:0) Tore 1:0 Glatzel (2.) Aufstellung HSV Johansson - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Gyamerah - Meffert - Reis (62. Kinsombi), Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou Aufstellung Schalke Fraisl - Thiaw, Itakura, Kaminski - Ranftl (60. Aydin), Palsson, Ouwejan - Zalazar, Idrizi - Churlinov, Pieringer (60. Bülter)

66. | Kamiski verlängert den von halbrechts reingebrachten Freistoß durch Ouwejan mit dem Hinterkopf knapp neben den langen Pfosten.

64. | Jatta pflückt mit der Brust eine hohe Hereingabe runter und will den Ball aufs Tor spitzeln. Fraisl wirft sich in den Versuch.

62. | Und beim HSV bringt Tim Walter mit David Kinsombi anstelle von Ludovit Reis etwas mehr Körperlichkeit ins Spiel.

60. | Und Mehmet Can Aydin ersetzt den gelbverwarnten Reinhold Ranftl.

60. | Doppelwechsel bei den Gästen, Marius Bülter gibt nach seiner krankheitsbedingten Pause ein halbstündiges Comeback und kommt für Marvin Pieringer.

59. | Das Torschussverhältnis spricht mit 15:5 sehr deutlich zugunsten der Gäste.

57. | Schalke hält den Druck hoch. Immer wieder greifen sie Schalker schon am Hamburger Strafraum ran. Der HSV kann bislang noch nicht die Linien überspielen, um so in gefährliche Kontersituationen zu kommen.

55. | Ludovit Reis drückt Zalazar über die Seitenlinie direkt in die Schalker Coaching-Zone und sieht dafür Gelb.

52. | Dieses Mal ist das aggressive Pressing im Hamburger Strafraum erfolgreich, Churlinov läuft das zu kurz Abspiel ab, dreht sich und kann sich auf 13 Metern die Ecke aussuchen. Er zielt zu genau und schießt knapp rechts am Kasten vorbei. Viel besser werden die Chancen nicht mehr werden.

50. | Reinhold Ranftl wirft etwas genervt dem Gegenspieler vor die Füße und sieht vom resoluten Deniz Aytekin die Gelbe Karte.

48. | Jatta hebt rechts im Strafraum den Kopf und sieht, dass auf der anderen Seite Alidou lauert. Das Hamburger Eigengewächs kann den Ball zwar annehmen, dann aber nicht in Richtung Tor durchsetzen.

47. | Schalke kommt mit sehr viel Engagement aus der Kabine und setzt den HSV sofort unter Druck. Ouwejan kommt über die linke Seite durch und flankt in die Mitte, wo Churlinov an den Ball will, sich aber nicht behaupten kann.

46. | Das Spiel läuft wieder. Beide Trainer verzichten zunächst auf Wechsel.

Halbzeit | Der HSV führt zur Pause mit 1:0. Die Hausherren nutzten nach nicht einmal zwei Minuten die erste sich bietende Chance durch Glatzel zum bislang einzigen Treffer in diesem unterhaltsamen Abendspiel. Schalke musste sich kurz schütteln, war dann aber nach einer Viertelstunde sehr gut im Spiel. Der Absteiger hatte die eine oder andere aussichtsreiche Situation, aber keine wirkliche Großchance. Da war Glatzels Versuch in der 24. Minute schon sehr viel gefährlicher und so ist die Führung der Hamburger auch nicht gänzlich unverdient.

43. | Die Schalker pressen früh, dabei wird Churlinov im direkten Duell an der Strafraumgrenze etwas unglücklich und unabsichtlich von Schonlau getroffen und muss sich kurz behandeln lassen.

41. | Alidou zieht nach dem Zuspiel vom Strafraumeck noch leicht in die MItte und hat so die Lücke. Der Flachschuss streift knapp links am Tor vorbei ins Aus.

39. | Zalazar verlagert aus dem Zentrum nach rechts heraus zu Ranftl, der relativ viel Platz hat. Doch dann verspringt ihm der Schussversuch aus dem Strafraumeck komplett.

37. | Der nächste Versuch von Zalazar kommt ein erstes Mal auch auf das Hamburger Tor. Doch so richtig platziert ist auch dieser Schuss aus 17 Metern noch nicht, Johansson ist zur Stelle.

36. | Reis sieht, dass Fraisl etwas weit vor seinem Kasten steht. Sein Schuss geht aber vorbei.

34. | Marvin Pieringers Foul an Vuskovic bringt dem Schalker Gelb. Die Verwarnung hat Folgen, denn es ist seine fünfte.

33. | Ouwejans Ecke wird vor die Füße von Idrizi geklärt, der von der Strafraumgrenze den Abschluss sucht, aber geblockt wird.

30. | Zalazar versucht es aus der Distanz, schießt aber deutlich vorbei. Das war schon sein dritter Abschluss an diesem Abend.

28. | Deniz Aytekin geht kurz an die Seitenlinie und bittet beide Trainer um etwas mehr Sachlichkeit in ihren Kommentaren.

24. | Starke Flanke von Jatte hoch durch den Strafraum zu Alidou, der quer Kopf in die Mitte ablegt. Kittel verlängert auf Glatzel, der aus der Drehung am gut reagierenden Fraisl scheitert.

22. | Doppelter Dopelpass zwischen Reis und Glatzel, dem dann im Strafraum aber der Ball verspringt.

20. | Schalke geht mit drei gegen drei auf das Hamburger Tor zu. Am Ende ist Churlinov zu eigensinnig und läuft sich rechts im Strafraum fest. Da war mehr drin.

18. | Die Hausherren bekommen die gut vor das Tor geschlagene Ecke von Ouwejan nicht unter Kontrolle. Am Ende senkt sich Thiaws Bogenlampe per Kopf gefährlich aufs Tor. Johansson klärt mit den Fingerspitzen zur nächsten Ecke.

16. | S04 wird nach einer Viertelstunde in der Partie angekommen, hat ein wenig die Kontrolle übernommen und nun das Problem, bereits einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen.

14. | Das war mal ein guter Schalker Angriff über sechs Stationen, der am Ende von rechts zwar eingeleitet auf der linken Seite zu Ouwejan kommt, der kurz hinter der Strafraumgrenze zum Abschluss kommt und das Außennetz trifft.

12. | Ouwejan behauptet auf der linken Seite den Ball und legt für Kaminski quer, der aus 20 Metern einfach mal den Abschluss sucht. Der Schuss geht recht deutlich rechts oben drüber.

10. | Aber insgesamt tut Schalke sich in der Anfangsphase schwer. Die Hausherren beginnen sehr druckvoll und können immer wieder schnell auch umschalten.

8. | Jatta rutscht mit Ball unglücklich weg, Zalazar ist der Nutznießer und wird dann mit einem Foul gestoppt, der einen ersten Freistoß in der Hamburger Hälfte einbringt.

6. | Kittel spielt den Ball über die Abwehrquelle hinweg in den Lauf von Alidou. Doch Fraisl kommt aus seinem Kasten und ist vor dem Hamburger Linksaußen am Ball.

4. | Da freut natürlich die 15.000 Zuschauer, die heute aufgrund der Corona-Bestimmungen ins Stadion durften.

2. | Toooor! HAMBURGER SV - FC Schalke 04 1:0. Genau 72 Sekunden ist die Partie erst alt, da schraubt sich Robert Glatzel auf Höhe des zweiten Pfostens hoch und köpft unhaltbar links oben ins Eck. Da hat aber auch bei Schalke die Zuordnung überhaupt nicht gestimmt.

1. | Das Spiel läuft. Schiedsrichter ist Deniz Aytekin.

vor Beginn | Im Hinspiel Ende Januar konnte der Ex-Bundesliga-Dino einen 0:1-Pausenrückstand nach hinten heraus noch in einen 3:1-Sieg wandeln. Glatzel, Heyer und Jatta sorgten für den Sieg. Der Schalker Schütze Terodde fehlt bekanntlich verletzt bis ins neue Jahr.

vor Beginn | Die Form spricht vielleicht ganz leicht für den HSV, der nur eines seiner sechs letzten Ligaspiele verloren hat, Schalke hingegen kassierte in diesem Zeitraum drei Pleiten. Zuletzt ging der Absteiger vor zwei Wochen wenige Kilometer entfernt im Hamburger Zentrum am Millerntor beim FC St. Pauli als Verlierer vom Platz.

vor Beginn | Heidenheim und Nürnberg haben am frühen Nachmittag erst einmal vorgelegt und den HSV und S04 auf die Plätze 5 und 6 verdrängt. Beiden Teams würde ein Unentschieden reichen, um das Blatt wieder zu wenden. Der Sieger des Abendspiels schließt nach Punkten zu Darmstadt auf. Die Hessen sind allerdings morgen noch an der Reihe.

vor Beginn | Auch bei den Gästen sieht Dimitrios Grammozis nach dem Sieg in der Vorwoche keinen Anlass für Wechsel.

vor Beginn | Der HSV agiert gegenüber dem 3:0 gegen Rostock unverändert und spielt damit erstmals in dieser Saison in drei Spielen in Folge mit der gleichen Startelf. Eine längere Serie gab es beim HSV zuletzt im Januar 2021, als die Rothosen sogar vier Spiele in Serie mit dem gleichen Team antraten.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 18. Spieltages zwischen dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04.

HSV (Hamburger SV) vs. FC Schalke 04: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des HSV:

Johansson - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Gyamerah - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou

Schalke setzt auf folgende Aufstellung:

Fraisl - Thiaw, Itakura, Kaminski - Ranftl, Palsson, Ouwejan - Zalazar, Idrizi - Churlinov, Pieringer

HSV vs. Schalke im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Durch den 3-1-Auswärtssieg in der Hinrunde gewann der Hamburger SV zuletzt erstmals seit 2010/11 wieder zwei Pflichtspiele in Folge gegen den FC Schalke 04, das sind genauso viele Siege wie in den 10 Pflichtspiel-Duellen zuvor zusammen. Mehr als zwei Siege in Folge gelangen dem HSV in diesem Duell zuletzt von 2005 bis 2006 (3).

Gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten feierte der HSV im Profifußball so viele Siege wie gegen Schalke 04 (40 in 103 Spielen). Auf der anderen Seite feierte aber auch Schalke unter den aktuellen Zweitligisten gegen keinen anderen Verein im Profifußball so viele Siege wie gegen den HSV (41).

Der HSV verlor nur eins seiner 14 Zweitligaspiele gegen Absteiger (10S 3U): mit 2-3 auswärts beim VfB Stuttgart im Mai 2020. Die Hanseaten gewannen sogar ihre ersten sechs Heimspiele gegen Absteiger allesamt – das war in der eingl. 2. Liga zuvor nur dem FSV Zwickau von 1994 bis 1997 gelungen (sogar 9).

Der HSV ist seit 12 Heimspielen in der 2. Liga unbesiegt (6S 6U) – länger als jedes andere aktuelle Zweitligateam und laufender Vereinsrekord im Unterhaus. So viele ungeschlagene Liga-Heimspiele in Folge gab es für die Hanseaten zuletzt von 2007 bis 2008 in der Bundesliga (14).

Erstmals seit dem ersten Spieltag und dem 3-1-Sieg auf Schalke ist der HSV wieder unter den Top Drei der Tabelle. Die Hanseaten gewannen allerdings keins der letzten sechs Ligaspiele, bei denen sie im Vorfeld unter den Top Drei der Tabelle standen (4U 2N) – der letzte Sieg gelang beim 2-0 gegen Heidenheim Ende März.

Der FC Schalke gewann keins der letzten drei Gastspiele in der 2. Liga (1U 2N) – von den ersten fünf Gastspielen in dieser Saison hatten die Knappen noch vier gewonnen. Erstmals seit September 1990 (damals gegen Meppen und Homburg) könnte Schalke wieder zwei Zweitliga-Gastspiele in Folge verlieren.

Der HSV kam in dieser Zweitliga-Saison auf Abschlüsse im Wert von 38.5 Expected Goals, Ligabestwert. Der FC Schalke 04 hingegen ließ nur gegnerische Abschlüsse im Wert von 18.5 Expected Goals zu, weniger als jedes andere Team.

Kein Team profitierte in dieser Zweitliga-Saison von mehr gegnerischen Eigentoren als Schalke (3, wie Bremen) – alle drei Eigentore produzierten Schalkes Gegner im Anschluss an eine Ecke von S04. Seit Datenerfassung 2005/06 profitierte innerhalb einer kompletten Zweitligasaison nur Holstein Kiel in der Vorsaison von so vielen Eigentore nach einem Eckball, von mehr noch kein Team.

Schalkes Thomas Ouwejan und Hamburgs Sonny Kittel gaben in dieser Saison jeweils schon sieben Assists, nur St. Paulis Daniel-Kofi Kyereh mehr (9). Der Schalker kommt in dieser Saison von allen Spielern auf den höchsten Expected-Assists-Wert (5.8), Kittel auf den zweithöchsten (5.7).

Hamburgs Robert Glatzel erzielte gegen Rostock seinen zweiten Doppelpack für den HSV, der erste gelang ihm Ende September beim 2-2 gegen Nürnberg. Er kommt in dieser Saison auf den höchsten Expected-Goals-Wert aller Spieler (11.4), Schalkes Simon Terodde folgt auf Platz zwei (10.4).

HSV (Hamburger SV) vs. Schalke 04 im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Beim HSV ist die Hoffnung zurück, weil plötzlich die Defensive funktioniert. Gegen Schalke 04 zum Rückrundenauftakt geht es um einen Big Point.

Egal wie das Aufstiegsduell gegen Schalke 04 ausgeht, es wird ein schönes Weihnachtsfest im Hause Walter. "Ich schenke für mein Leben gern. Wenn du in die strahlenden Kinder-Augen schaust, freut es mich sehr, macht es mich glücklich", sagte HSV-Trainer Tim Walter im Podcast "Pur der HSV". Seine Kinder Maxima, Lara und Lennart werden also sicher glücklich sein.

Ziemlich viel Freude bereitet Walter mittlerweile auch wieder den HSV-Fans. Nach einer kleinen Schwächephase haben sich die Hamburger gefangen, die Bundesliga-Rückkehr, die große Sehnsucht an der Elbe, scheint mit diesem Team doch möglich. Weil sie nach sechs Monaten unter Walter beim Traditionsklub mittlerweile offenbar die richtige Balance zwischen Spektakel und defensiver Stabilität gefunden haben.

"Alle ziehen voll mit, deswegen macht es total Spaß", sagte Walter. Sein Stil ("Wir versuchen, über die Grundordnung und Kompaktheit unser Spiel vorzubereiten") wird von der Mannschaft immer besser umgesetzt. Mit drei Heimsiegen in Serie hat sich der HSV zum Abschluss der Hinrunde auf Platz drei in der Tabelle vorgeschoben, zweimal in Folge spielte die Walter-Elf zu Hause zu Null, mit 17 Gegentreffern stellt der HSV vor dem Topspiel gegen Schalke (Samstag, 20.30 Uhr/Sport1 und Sky) die beste Abwehr der Liga.

Da Schalke punktgleich Vierter ist, überwintert der Sieger in den Top drei. Kein Wunder, dass Walters "voller Fokus" noch einmal auf dem letzten Spiel des Jahres liegt. Und sein Team hat nach den Fortschritten zuletzt viel Selbstvertrauen gesammelt. "Wir sind guter Dinge und freuen uns riesig auf das Spiel. Solche Duelle mit den besten Mannschaften der Liga brauchen wir, um uns auf unserem Weg weiter zu verbessern", sagte Walter: "Schalke war vor gefühlt drei Jahren noch Vizemeister in der Bundesliga, jetzt sind sie unser Gegner in der 2. Liga. Sie haben sehr gute Spieler, mit denen wollen wir uns messen."

Bei Schalke kehrt Trainer Dimitrios Grammozis beim Wiedersehen mit seinem Ex-Klub nach seiner Corona-Zwangspause auf die Bank zurück. Der PCR-Test des 43-Jährigen, der zwischen 1998 und 2000 für den HSV spielte, war negativ, bereits am Donnerstag leitete er wieder das Training in Gelsenkirchen. Fehlen wird den Königsblauen hingegen weiter Torjäger Simon Terodde, der im Vorjahr noch in Hamburg spielte. So oder so will der HSV seinen Weg fortsetzen. "Insgesamt ist es eine stetige Entwicklung", sagte Walter.

Quelle: SID

