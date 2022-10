HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Der Hamburger SV empfängt zuhause den FCK. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Am heutigen Samstagabend (8. Oktober 2022) ist der 1. FC Kaiserslautern zu Gast beim HSV. Die Partie der 2. Bundesliga wird um 20.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg angepfiffen.

Beim HSV läuft es aktuell, in den letzten zehn Spielen konnte man acht Siege erzielen und musste nur ein Unentschieden sowie eine Niederlage akzeptieren. Damit stehen die Hamburger auch klar auf dem ersten Tabellenplatz. Kaiserslautern hingegen steht aktuell auf Tabellenplatz Nummer sieben. Allerdings spielte man in den letzten sechs Spielen fünfmal Unentschieden und konnte nur einen Sieg in einem Freundschaftsspiel holen. Wer heute Abend die Nase vorne hat, sehen wir dann ab 20.30 Uhr.

Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM liefert GOAL.

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) Wettbewerb 2. Bundesliga Anpfiff 8. Oktober - 20.30 Uhr (bei WOW im LIVE-STREAM schauen) Spielort Volksparkstadion (Hamburg)

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Wer die Begegnung heute live im TV sehen will, der hat sogar zwei verschiedene Optionen zur Auswahl. Mehr Infos findet Ihr in den nächsten Abschnitten.

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Läuft das Spiel im Free-TV?

Für alle, die das Spiel zwischen dem HSV und Kaiserslautern live im Free-TV verfolgen wollen, haben wir gute Nachrichten. Die kompletten 90 Minuten der Partie könnt Ihr live und kostenlos bei Sport1 sehen. Normalerweise wird die 2. Bundesliga nur beim Pay-TV-Sender Sky übertragen, aber jeden Samstagabend gibt es auch eine Partie im Free-TV bei Sport1 zu sehen.

Ab 19.30 Uhr könnt Ihr heute dann dort die Vorberichterstattung mit Moderatorin Ruth Hofmann verfolgen, bevor um 20.30 Uhr schließlich die Partie angepfiffen wird.

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Die Begegnung bei Sky sehen

Wie gerade erwähnt, ist Sport1 allerdings nicht die einzige Adresse, bei der Ihr den HSV und Kaiserslautern live sehen könnt. Auch Sky zeigt die ganze Partie live. Allerdings handelt es sich dabei um einen Pay-TV-Dienst, umsonst zusehen könnt Ihr also nicht.

Bei Sky habt Ihr unterschiedliche Pakete zur Auswahl, aus denen Ihr auswählen könnt. Welche Pakete es genau gibt, welches Ihr braucht, um die 2. Bundesliga sehen zu können und was das genau kostet, könnt Ihr hier nachlesen.

Wenn Ihr dann ein gültiges Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr das Spiel auf Sky Sport 2 schließlich live verfolgen.

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Genau wie bei der TV-Übertragung stehen Euch auch wieder mehrere Varianten zur Verfügung, wenn Ihr das Spiel im LIVE-STREAM sehen wollt.

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Der LIVE-STREAM von Sport1

Parallel zur TV-Übertragung bietet auch Sport1 natürlich einen LIVE-STREAM an. Der größte Vorteil hier ist, dass der LIVE-STREAM genauso kostenlos abrufbar ist. Ihr müsst also nur auf diesen Link klicken und könnt schon die Partie per STREAM sehen. Alles, was Ihr dafür dann noch braucht, ist ein internetfähiges Gerät.

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Mit Sky Go zum LIVE-STREAM

Der direkte LIVE-STREAM-Dienst von Sky nennt sich Sky Go. Auch hier könnt Ihr den LIVE-STREAM der Partie sehen. Jeder, der über ein gültiges Sky-Abo verfügt, kann sich einfach die Sky Go-App herunterladen und sich dort mit seinen Zugangsdaten anmelden.

Schon könnt Ihr die vollen 90 Minuten der Partie dort im STREAM sehen. Voraussetzung ist natürlich auch wieder ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt.

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Mit WOW zum LIVE-STREAM

WOW ist Euch vielleicht noch unter dem Namen Sky Ticket bekannt. Hier könnt Ihr monatlich 29,99 Euro bezahlen und seht dafür die 1. und 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, die Premier League und noch einiges mehr im STREAM.

Falls Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet, werden sogar nur 24,99 Euro monatlich fällig. Den Link zur Anmeldung bei WOW-Livesport findet Ihr hier.

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Mit OneFootball und Sky zum LIVE-STREAM

Eine letzte Möglichkeit, wie Ihr zum LIVE-STREAM kommt, haben wir noch. Die Fußball-Plattform OneFootball bietet in Kooperation mit Sky an, einzelne Spiele der 2. Bundesliga für 3,99 Euro pro Partie im LIVE-STREAM verfolgen zu können.

Über die OneFootball-Website könnt Ihr Euch die Partie aussuchen. Den Link mit mehr Infos zu diesem System haben wir hier für Euch herausgesucht.

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

HSV (Hamburger SV) vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.