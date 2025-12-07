Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
HSV (Hamburg) vs. SV Werder Bremen heute im Live Stream und live im TV: Sky oder DAZN?

In der Bundesliga gastiert der SV Werder Bremen am heutigen Tag beim HSV. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag, den 7. Dezember, kommt es am 13. Spieltag der Bundesliga zum Duell zwischen dem HSV und dem SV Werder Bremen. Das Nordderby wird um 15.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg angepfiffen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

DAZNHier ansehen

DAZN überträgt heute das Nordderby zwischen dem HSV und Werder Bremen exklusiv im TV und Livestream. Die TV-Übertragung der Partie startet auf DAZN 2 um 14.35 Uhr. So sieht das DAZN-Team heute aus:

  • Moderator: Freddy Harder
  • Kommentator: Lukas Schönmüller
  • Experte: Nils Petersen
  • Reporter: Max Siebald

Alternativ könnt Ihr die Partie auch live und in voller Länge im Livestream sehen, wo die Vorberichte bereits fünf Minuten früher starten. Den Livestream von DAZN findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser und in der DAZN-App.

Hamburger SV vs. Werder Bremen: Aufstellungen

Hamburger SV vs Werder Bremen Voraussichtliche Aufstellungen

Hamburger SVHome team crest

3-4-3

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestSVW
1
D. Heuer Fernandes
24
N. Capaldo
25
J. Torunarigha
44
L. Vuskovic
21
N. Remberg
2
W. Mikelbrencis
28
M. Muheim
6
A. Sambi Lokonga
45
Fabio Baldé
11
Ransford Königsdörffer
14
R. Philippe
30
M. Backhaus
3
Y. Sugawara
31
K. Coulibaly
5
A. Pieper
32
M. Friedl
18
C. Puertas
14
S. Lynen
6
J. Stage
17
Marco Grüll
20
R. Schmid
9
K. Topp

4-2-3-1

SVWAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Polzin

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • H. Steffen

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über den Hamburger SV

Der Hamburger SV war unter der Woche im DFB-Pokal im Einsatz. Die Partie gegen den Zweitligisten Holstein Kiel verloren die Hamburger mit 2:4 im Elfmeterschießen im und schieden damit im Pokal aus.

In der Bundesliga konnte der HSV hingegen am letzten Spieltag einen Sieg feiern. Gegen den VfB Stuttgarter gewann das Team von Merlin Polzin mit 2:1. Der Aufsteiger hat damit nach zwölf Spielen zwölf Punkte auf dem Konto.  

hsv-1200Getty Images

News über Werder Bremen

Der SV Werder Bremen konnte am vergangenen Spieltag keinen Dreier einfahren. Gegen den 1. FC kam das Team von Horst Steffen nicht über ein 1:1 hinaus. 

Werder hat derzeit vier Zähler mehr als der Rivale aus dem Norden auf dem Konto und liegt somit in der Bundesliga im Tabellenmittelfeld. 

Form

HSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

SVW
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/5
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

HSV

Letzte 5 Spiele

SVW

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

5

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

