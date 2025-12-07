Am heutigen Sonntag, den 7. Dezember, kommt es am 13. Spieltag der Bundesliga zum Duell zwischen dem HSV und dem SV Werder Bremen. Das Nordderby wird um 15.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg angepfiffen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

HSV (Hamburg) vs. SV Werder Bremen heute im Live Stream und live im TV: Sky oder DAZN?

DAZN überträgt heute das Nordderby zwischen dem HSV und Werder Bremen exklusiv im TV und Livestream. Die TV-Übertragung der Partie startet auf DAZN 2 um 14.35 Uhr. So sieht das DAZN-Team heute aus:

Moderator: Freddy Harder

Freddy Harder Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Nils Petersen

Nils Petersen Reporter: Max Siebald

Alternativ könnt Ihr die Partie auch live und in voller Länge im Livestream sehen, wo die Vorberichte bereits fünf Minuten früher starten. Den Livestream von DAZN findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser und in der DAZN-App.

Anstoßzeit Hamburger SV gegen Werder Bremen

Der Hamburger SV war unter der Woche im DFB-Pokal im Einsatz. Die Partie gegen den Zweitligisten Holstein Kiel verloren die Hamburger mit 2:4 im Elfmeterschießen im und schieden damit im Pokal aus.

In der Bundesliga konnte der HSV hingegen am letzten Spieltag einen Sieg feiern. Gegen den VfB Stuttgarter gewann das Team von Merlin Polzin mit 2:1. Der Aufsteiger hat damit nach zwölf Spielen zwölf Punkte auf dem Konto.

Der SV Werder Bremen konnte am vergangenen Spieltag keinen Dreier einfahren. Gegen den 1. FC kam das Team von Horst Steffen nicht über ein 1:1 hinaus.

Werder hat derzeit vier Zähler mehr als der Rivale aus dem Norden auf dem Konto und liegt somit in der Bundesliga im Tabellenmittelfeld.

