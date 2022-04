Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. SC Freiburg? Das Halbfinale des DFB-Pokals im TV und LIVE-STREAM

Die Runde der letzten Vier im DFB-Pokal steht an, am Dienstag erwartet uns das erste der beiden Aufeinandertreffen: Der Hamburger SV empfängt den SC Freiburg. Anpfiff im Volksparkstadion ist um 20.45 Uhr.

Man hätte wohl viel Geld gewinnen können, wenn man vor der Saison darauf gewettet hätte, dass der HSV und der SC Freiburg sich im Halbfinale des DFB-Pokals gegenüberstehen: Der FC Bayern München? Von wegen! Der BVB (Borussia Dortmund)? Fehlanzeige! Bayer Leverkusen? Keineswegs!

Diese Saison ist im Pokal um so einiges spannender als der Meisterschaftskampf in der Bundesliga - Favorit ist mittlerweile RB Leipzig! Die Sachsen spielen am Mittwoch gegen Union Berlin, der Gewinner dieser Begegnung trifft im Finale auf den Gewinner aus dem HSV-Spiel.

Zweimal standen sich die Breisgauer und die Norddeutschen im DFB-Pokal bereits gegenüber, beide Male siegte der HSV. Wie wird es am Dienstag enden? GOAL erklärt, wer die Halbfinalpartie live überträgt!

Der SC Freiburg trifft auf den HSV: Das Halbfinale im DFB-Pokal im Überblick

Begegnung Hamburger SV vs. SC Freiburg Wettbewerb DFB-Pokal | Halbfinale Datum Dienstag| 19. April 2022 Anpfiff 20.45 Uhr Ort Volksparkstadion | Hamburg | Deutschland Bilanz (36 Pflichtspiele) 16 Siege HSV (Hamburger SV) 15 Unentschieden Acht Siege SC Freiburg

Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal im TV? HSV (Hamburger SV) - SC Freiburg live im Fernsehen sehen - so geht's!

Die Geschichte spricht klar für den HSV: Von 39 Spielen konnte der HSV 16 gewinnen, der SC Freiburg dagegen nur acht. Aktuell aber sieht es sportlich etwas anders aus: Der SC Freiburg spielt in der Bundesliga eine überragende Saison und hofft weiterhin auf eine Teilnahme in der Champions League.

Der HSV dagegen befindet sich nun schon seit Jahren in der 2. Bundesliga. Auch dieses Jahr ist es wieder eine ordentliche Saison, doch erneut droht man, den Aufstieg zu verpassen.

HSV (Hamburger SV) vs. SC Freiburg im TV: So wird der DFB-Pokal gezeigt

Der SC Freiburg wird daher von vielen als Favorit in diesem Halbfinale gesehen - aber jede:r weiß: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Es erwartet uns eine spannende Begegnung an diesem Dienstagabend - aber wer überträgt überhaupt die Partie?

Herausragende Nachrichten für alle Anhänger:innen: Gleich zwei Fernsehsender übertragen am Dienstag das Halbfinale zwischen dem HSV und dem SC Freiburg! Und an dieser Stelle hören die guten Nachrichten nicht auf: Es gibt sogar einen Fernsehsender, der das Spiel kostenlos überträgt!

Zwei Fernsehsender übertragen! So zeigen Das Erste und Sky am Dienstag das Halbfinale zwischen dem HSV und dem SC Freiburg

Sky Sport 1 und Das Erste sind am Dienstag im Einsatz! Wir fangen bei letzterem an: Das Erste ist der wichtigste Fernsehsender der ARD und daher kostenlos. Die ARD ist nämlich eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt und muss daher ihr gesamtes Programm kostenlos ausstrahlen. Fragen zum Empfang? Hier entlang.

Auch Sky zeigt das Halbfinale zwischen dem HSV und dem SC Freiburg, allerdings ist Sky kostenpflichtig. Ihr müsst dafür ein Paket buchen, genauer gesagt das "Sport-Paket", welches aber nicht ganz günstig ist. Alle weiteren Informationen rund um die Pakete findet ihr hier.

Der SC Freiburg zu Gast in Hamburg: So zeigt die ARD den DFB-Pokal

Begegnung : HSV (Hamburger SV) vs. SC Freiburg

: HSV (Hamburger SV) vs. SC Freiburg Sender : Das Erste

: Das Erste Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Moderation : Jessy Wellmer

: Jessy Wellmer Programm in der Halbzeit: Tagesthemen mit Caren Mioska (ca. 21.35 Uhr)

Fußball heute LIVE: So überträgt Sky das Halbfinale des DFB-Pokals im Fernsehen

Begegnung : HSV (Hamburger SV) vs. SC Freiburg

: HSV (Hamburger SV) vs. SC Freiburg Sender :

: Sky Sport 1



Sky Sport 1 HD

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator: Kai Dittmann

Wer zeigt/ überträgt HSV (Hamburger SV) vs. SC Freiburg? So wird der DFB-Pokal am Dienstag im LIVE-STREAM übertragen.

Sky und DAZN sind am Dienstag für die Übertragung im TV zuständig - das wird übrigens auch am Mittwoch so sein! Dann treffen ja RB Leipzig und Union Berlin aufeinander, auch hier geht's um 20.45 Uhr los, auch hier sind Sky Sport 1 und Das Erste für die Übertragung zuständig.

HSV (Hamburger SV) - SC Freiburg im Halbfinale: So seht ihr den DFB-Pokal im kostenlosen LIVE-STREAM

Ein paar offene Fragen bleiben dann doch: Wie verhält es sich für Fans, die keinen Fernseher haben und auf einen LIVE-STREAM angewiesen sind? Auch die können am Dienstag spannenden Fußball im Fernsehen erleben, wir fangen wieder bei der ARD an!

Hier habt ihr gleich drei Möglichkeiten, um HSV vs. SCF zu streamen: Egal ob in der ARD Mediathek, direkt beim Sender daserste.de oder aber über die sendungseigene Homepage sportschau.de - überall ist der LIVE-STREAM kostenlos, und die kostenlosen Apps für Handy, Tablet und Smart-TV gibt es natürlich auch.

Der Hamburger SV gegen den SC Freiburg: So wird das Halbfinale am Dienstag live im Internet gezeigt!

Auch wenn Sky kostenpflichtig ist gibt es natürlich viele Menschen, die mit einem Abonnement bei Sky liebäugeln - im Sport-Paket, wo der gesamte DFB-Pokal beispielsweise ist, findet sich auch die Formel 1, die Premier League oder Wimbledon wieder.

Um das Ganze auch streamen zu können hat Sky zwei Plattformen ins Leben gerufen, wir fangen mit Sky Go an: Sky Go ist für all diejenigen, die bereits in Besitz eines gebuchten Sky-Pakets sind. Mithilfe von Sky Go könnt ihr auf dieses nicht nur am TV, sondern auch an anderen Geräten mithilfe der SkyGo-App rund um die Uhr zugreifen.

Die zweite Möglichkeit: Das Sky Ticket! Dieses ist für Fans, die bisher von einem Sky-Abonnement abgeschreckt waren, weil es zu teuer oder zu langfristig ist. Mit dem Ticket bleibt ihr in mehreren Aspekten flexibler und könnt so Geld sparen. Hier könnt ihr euch jetzt bei Sky Ticket anmelden!!

DAZN, Sky und die kostenlosen Apps: So seht das entscheidende Halbfinale im TV oder LIVE-STREAM

KO-Spiel für den HSV und den SC Freiburg: Das sind die Aufstellungen im Halbfinale des DFB-Pokals

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen durch die beiden Vereine veröffentlicht. Wir tragen daraufhin hier ein, wofür sich Christian Streich und Tim Walter entschieden haben. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel!

Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung von HSV (Hamburger SV) vs. SC Freiburg im Überblick

TV Das Erste Sky Sport 2 Sky Sport 2 HD LIVE-STREAM ARD Mediathek Das Erste Sportschau Sky Ticket Sky Go LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube