HSV (Hamburger SV), News und Gerüchte: Bochum wohl an Hinterseer dran, wird Leistner direkt Kapitän? - alle HSV-Infos heute

Toni Leistner könnte als Neuzugang direkt neuer Kapitän werden und Lukas Hinterseer den Klub verlassen. Alle News und Gerüchte zum HSV heute.

Der HSV ( ) steckt mitten in der Vorbereitung auf eine Saison, in der es wieder einmal nur ein Ziel gibt: den Wiederaufstieg in die . Unter Trainer Daniel Thioune geht man mit neuem Mut in die Spielzeit 2020/21.

Wer die Hamburger kommende Saison als Kapitän in die Spielzeit führen wird, steht noch nicht fest. Dabei ist Toni Leistner, Neuzugang aus Köln, ein ernsthafter Kandidat.

Derweil kursieren Gerüchte um einen Abschied von Angreifer Lukas Hinterseer, der mittlerweile nicht mehr erste Wahl im Angriff ist. Aaron Hunt schließt indes einen Vereinswechsel innerhalb Deutschlands aus.

Mehr Teams

Außerdem: Uwe Seeler verrät, wie es mit dem Aufstieg von der 2. in die 1. Bundesliga klappen kann.

Alle News und Gerüchte zum Hamburger SV an diesem Mittwoch, hier verpasst Ihr nichts.

HSV, News und Gerüchte: Toni Leistner angeblich Kandidat für das Amt des Kapitäns beim Hamburger SV

Innenverteidiger Toni Leistner ist offenbar ein Anwärter auf die Kapitänsbinde bei seinem neuen Arbeitgeber Hamburger SV. Dies berichtet die Hamburger Morgenpost.

Demnach soll der Mann, der in der vergangenen Saison noch für den auflief, unter Trainer Daniel Thioune gesetzt sein und deswegen als Option für das Amt in Frage kommen.

Thioune ließ in der Vorbereitung gleich mehrere Spieler die Binde tragen und wird demnächst einen Mannschaftsrat bestimmen, innerhalb dessen dann auch der Kapitän gefunden werden soll.

HSV, News und Gerüchte: offenbar an Lukas Hinterseer interessiert

Die Zeit von Lukas Hinterseer beim HSV scheint abgelaufen. Hinter Simon Terrodde und Manuel Wintzheimer ist der ÖFB-Legionär nur noch die dritte Wahl bei den Norddeutschen. Ein Ligakonkurrent bemüht sich indes offenbar um eine Rückholaktion.

Von zahlreichem Interesse am 29-Jährigen wurde bereits in der Vergangenheit berichtet - ein Klub hat vorgefühlt. Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, will der VfL Bochum Hinterseer zurückholen.

Dem gebürtigen Tiroler schmeichle das Angebot zwar, eine Rückkehr sei aber momentan unwahrscheinlich. Grundsätzlich bleibt Zweitliga-Fußball für Hinterseer dennoch eine realistische Option. Interesse gibt es zudem aus Englands , aber auch aus der US-amerikanischen .

Ein Wechsel in die Heimat Österreich ist hingegen kein Thema. Hinterseer kam seinerzeit auf 65 Pflichtspiele für Bochum, erzielte dabei 35 Treffer und verbuchte 12 Assists, ehe 2019 der Transfer zum HSV erfolgte.



Quelle: Getty Images

HSV, News und Gerüchte: Uwe Seeler fordert weitere Transfers

HSV-Legende Uwe Seeler hofft darauf, dass seine Rothosen in der kommenden Saison 2020/21 den Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Dabei lobt er vor allen Dingen auch die Transfers, auch wenn er dabei noch Verbesserungsbedarf sieht.

"Ich habe mich über die letzten Zugänge wie Simon Terodde, Klaus Gjasula und Toni Leistner gefreut. Alles Jungs, die wissen, wie der Hase läuft. Und dann noch alle ablösefrei. Stark!", sagte Seeler im Gespräch mit der Bild.

"Ich denke, wenn wir noch einen Flügel-Stürmer sowie einen weiteren Innenverteidiger holen, dann wird es mit dem Aufstieg klappen", so der 83-Jährige. "Ich fühle sicher wie viele HSV-Fans. Die zweite Liga frustriert mich schon sehr", betonte er abschließend.



Quelle: Getty Images

HSV, News und Gerüchte: Aaron Hunt schließt Vereinswechsel innerhalb Deutschlands aus

Ex-Nationalspieler Aaron Hunt schließt für seine restliche Karriere einen Vereinswechsel innerhalb Deutschlands aus. Der Vertrag des 33-Jährigen beim Zweitligisten Hamburger SV endet im Sommer 2021.

"Dann muss man sehen, was der Verein will", sagte der Mannschaftskapitän der Hanseaten im Sport-Bild-Interview. Er wolle auf jeden Fall noch ein paar Jahre spielen, so der Mittelfeldspieler weiter, vorstellen könne er sich die , die USA und Dubai. (SID)



Quelle: Getty Images

HSV, News und Gerüchte: Alle Testspiele des Hamburger SV