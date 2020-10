HSV (Hamburger SV) gegen FC St. Pauli: So wird die 2. Bundesliga LIVE im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER übertragen

Der HSV erlebt einen frühen Höhenflug, nun will Stadtrivale St. Pauli den Nachbarn stürzen. Goal zeigt, wie die Begegnung heute LIVE übertragen wird.

Fünf Spiele - fünf Siege: Die Bilanz des HSV kann sich in der 2. bisher sehen lassen. Heute empfängt der ehemalige Bundesliga-Dino den Stadtrivalen: Anpfiff gegen den im Volksparkstadion ist um 18:30 Uhr.

Der HSV um den neuen Trainer Daniel Thioune konnte bislang einen herausragenden Saisonstart feiern. Einziger Wermutstropfen: Das verlorene Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen . Dafür kann sich jetzt die Mannschaft vollständig auf das Saisonziel konzentrieren: den Wiederaufstieg in das Oberhaus des deutschen Fußballs.

Der heutige Gegner aus dem Stadtteil St. Pauli würde allerdings ebenfalls gerne ein Wörtchen mitreden. Mit neun Punkten nach fünf Spielen liegt man im Mittelfeld der Tabelle. Ein Sieg gegen den Stadtrivalen wäre natürlich besonders schön für alle Anhänger der Kiezkicker, die so auf drei Punkte an die Rothosen ranrücken würden.

HSV gegen den FC St. Pauli - wer kann das Stadtderby für sich entscheiden? Alles rund um die Übertragung des Spiels erklärt Goal in diesem Artikel.

HSV ( ) - FC St. Pauli: Das Stadtderby der im Überblick

Begegnung : Hamburger SV - FC Sankt Pauli

: Hamburger SV - FC Sankt Pauli Anpfiff : 18:30 Uhr

: 18:30 Uhr Stadion : Volksparkstadion | Hamburg

: Volksparkstadion | Hamburg Zuschauer: 1000

HSV (Hamburger SV) gegen den FC St. Pauli: Die 2. Bundesliga LIVE im TV sehen

Freitagabend, Stadtderby in Hamburg - bessere Voraussetzungen, um Fußball im TV zu sehen, gibt es gar nicht! Aber wird das Spiel zwischen dem HSV und St. Pauli übertragen?

Ja, wird es! Wie bei jedem Spiel der 2. Bundesliga in dieser Saison hält der Sender Sky die Rechte an der Partie und wird das Spiel deshalb heute übertragen. Los geht die Übertragung bereits um 18:00 Uhr, es gibt also eine halbe Stunde Vorlauf zum Spiel.

Sender : Sky Sport Bundesliga 2 | Sky Sport Bundesliga 2 HD

: Sky Sport Bundesliga 2 | Sky Sport Bundesliga 2 HD Beginn der Übertragung : 18:00 Uhr

: 18:00 Uhr Anstoß : 18:30 Uhr

: 18:30 Uhr Kommentator: Toni Tomic

Nicht nur HSV - FC St. Pauli: Die Sky-Konferenz der 2. Bundesliga

Aufmerksamen Fans der 2. Bundesliga wird aufgefallen sein, dass am heutigen Abend gleich zwei Spiele parallel stattfinden - empfängt den . Mit der Konferenz von Sky habt ihr die Möglichkeit, beide Spiele LIVE zu verfolgen!

Sender : Sky Sport Bundesliga 1 | Sky Sport Bundesliga 1 HD

: Sky Sport Bundesliga 1 | Sky Sport Bundesliga 1 HD Beginn der Übertragung: 18:00 Uhr

18:00 Uhr Anstoß: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Moderator : Hartmut von Kameke

: Hartmut von Kameke Gezeigte Begegnungen: HSV - FC St. Pauli Fortuna Düsseldorf - 1. FC Heidenheim



HSV - FC St. Pauli oder Konferenz: Mit einem kostenpflichtigen Sky-Abonnement die 2. Bundesliga sehen

Da Sky nicht im Free-TV, sondern im Pay-TV zu sehen ist, muss man für das Angebot bezahlen. Hier gibt es eine große Anzahl an Möglichkeiten: Das Angebot von Sky beschränkt sich nicht nur auf den Fußball.

Je nachdem, welche Sender von Sky man empfangen will, variiert der Preis. So könnt ihr euch nur das Bundesligapaket buchen, ihr könnt aber auch ein anderes Sportpaket oder sogar etwas ganz anderes wie zum Beispiel das Entertainmentpaket buchen. Eine Übersicht zu den Angeboten findet ihr auf der Homepage von Sky.

Wen man das Paket einmal gebucht hat, gibt es mehrere Möglichkeiten, Sky auf den Fernseher zu bekommen. Alles rund um den Sky Q Receiver oder andere Möglichkeiten zum Empfang von Sky findet ihr hier. Im nächsten Abschnitt in diesem Artikel erfahrt ihr zusätzlich, wie ihr das Spiel des HSV gegen den FC St. Pauli im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

HSV (Hamburger SV) vs. FC Sankt Pauli: Kann ich das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen?

Wie nahezu jeder Fernsehsender heutzutage überträgt auch Sky sein Programm via LIVE-STREAM im Internet. Allerdings läuft es hier genauso ab, wie im TV: Die Übertragung ist nicht kostenlos zu sehen.

Um das Spiel zwischen dem Hamburger Sportverein und dem FC St. Pauli mit einem LIVE-STREAM zu verfolgen habt ihr zwei Möglichkeiten: Entweder ihr entscheidet euch für Sky Go oder für das Sky Ticket. Mit beiden Möglichkeiten könnt ihr auch die Konferenz sehen, die Übertragung ist dabei dieselbe wie im TV - gleiche Uhrzeiten und gleicher Kommentator.

Sky Go: Die 2. Bundesliga unterwegs ohne Zusatzkosten im LIVE-STREAM sehen

Ihr habt bereits ein Sky-Abonnement abgeschlossen, könnt aber heute das Spiel nicht im TV sehen? Dann sollte Sky Go euch liegen: Mit der App könnt ihr euch mit euren normalen Login - Daten anmelden und könnt das Spiel verfolgen - ohne Zusatzkosten !

Alles, was ihr neben euren Anmeldedaten braucht, ist die kostenlose App von Sky Go . Diese gibt es im Play Store und im App Store zum Download . Ihr habt noch mehr Fragen zu Sky Go ? Dann schaut mal auf der Internetseite von Sky Go vorbei.

Für Gelegenheitsfans: Mit Sky Ticket HSV - FC St. Pauli sehen

Für alle Fans, die kein dauerhaftes Abonnement bei Sky abgeschlossen haben und das auch nicht vorhaben, gibt es trotzdem eine Möglichkeit , das Spiel zu sehen: Mit Sky Ticket kann man für kurze Zeit unverbindlich auf das Programm zugreifen - je nachdem welches Ticket man bucht.

Dabei ist das Ticket pro Monat teurer als ein "normales" Abonnement, dafür ist man nicht für lange Zeit gebunden . Um Sky Ticket zu benutzen braucht man die kostenlose Sky Ticket App aus dem App Store oder Play Store , alles weitere dazu gibt es hier.

"Unser Ziel ist es, dem Spitzenreiter die ersten Punkte abzunehmen – wenn es geht sogar alle drei", so Timo #Schultz vor #hsvfcsp .



Alle Zahlen, Daten & Fakten zum Gegner gibt's jetzt in der #fcsp -App! 🧐



📲 iOS 👉🏼 https://t.co/9EacOaubaP

📲 Android 👉🏼 https://t.co/BykhHhzGsF pic.twitter.com/sWPIj8xhwi — FC St. Pauli (@fcstpauli) October 28, 2020

FC St. Pauli zu Gast beim HSV (Hamburger SV): Die Highlights bei DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst oder wollt die besten Szenen noch einmal sehen? Dann solltet ihr euch mit dem Streamingdienst DAZN auseinandersetzen.

DAZN zeigt nämlich von den Begegnungen der Bundesliga und der 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights. Alle Highlights der Bundesliga und ausgewählte Zusammenschnitte der 2. Bundesliga veröffentlicht DAZN auch auf seinem YouTube-Kanal.

Alles weitere rund um DAZN findet ihr bei DAZN News: Dort werden die wichtigsten und häufigsten Fragen und Antworten rund um DAZN aufgeführt. Einige Beispiele findet Ihr in dieser Liste:

HSV (Hamburger SV) empfängt den FC St. Pauli - Das Spiel im LIVE-TICKER

Ihr könnt das Spiel nicht im TV oder LIVE-STREAM sehen? Sky ist zu teuer? Dann hat Goal die optimale Alternative für euch: Der kostenlose LIVE-TICKER zum Spiel HSV (Hamburger SV) gegen den FC Sankt Pauli.

Jede wichtige Information rund um Tore, Karten oder Auswechslungen , wird hier genau beschrieben und mit Hintergrundwissen erklärt. Hier entlang!

Aufstellungen zu HSV - FC St. Pauli: So laufen die Hamburger Teams auf

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden hier die Aufstellungen eingetragen - schaut also rechtzeitig wieder vorbei, um bestens auf das Stadtderby vorbereitet zu sein!