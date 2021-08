Am 4. Spieltag der 2. Bundesliga spielt der HSV zuhause gegen Darmstadt. Goal informiert über alles Wichtige rund um die Übertragung des Spiels.

Der 4. Spieltag der 2. Bundesliga 2021/22 bietet Fans eine spannende Begegnung - der Darmstadt 98 ist beim HSV (Hamburger SV) zu Gast. Anpfiff der Partie im Volksparkstadion in Hamburg ist um 13:30 Uhr.

Die Gastgeber aus Hamburg konnten direkt am ersten Spieltag der neuen Saison ein Ausrufezeichen gegen Absteiger Schalke 04 setzen und mit 3:1 gewinnen. In den letzten beiden Spielen ließ man jedoch wichtige Punkte liegen im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga und verlor zuletzt sogar im prestigeträchtigen Stadtderby gegen St. Pauli mit 2:3.

Auch die Darmstädter konnten bisher nur ein Spiel gewinnen - die anderen Partien gingen aus Sicht der Lilien-Fans leider beide verloren. Im Vergleich zum HSV konnte Darmstadt jedoch im letzten Spiel gegen den FC Ingolstadt einen fulminanten 6:1-Sieg verbuchen und geht damit gestärkt in die Begegnung auswärts gegen den HSV.

Das letzte Spiel gegen den HSV konnte Darmstadt knapp mit 2:1 für sich entscheiden - wie wird die Begegnung heute ausgehen? Goal informiert Euch über alles Wissenswerte rund um die Übertragung des Zweitligaspiels.

2. Bundesliga heute LIVE im TV und STREAM: HSV vs. Darmstadt 98 im Überblick

Begegnung: HSV (Hamburger SV) vs. Darmstadt 98

HSV (Hamburger SV) vs. Darmstadt 98 Datum: Sonntag, 22. August 2021

Sonntag, 22. August 2021 Uhrzeit: 13:30 Uhr

13:30 Uhr Ort: Volksparkstadion | Hamburg

Volksparkstadion | Hamburg Zuschauer: 17.950

Pure Vorfreude 🤩 Morgen können wir wieder im #Volksparkstadion zusammen sein. Wir freuen uns schon sehr darauf – ihr auch❓ #nurderHSV #HSVSVD pic.twitter.com/WJEgfkBLL8 — Hamburger SV (@HSV) August 21, 2021

2. Bundesliga heute LIVE im TV: HSV vs. Darmstadt 98 im Fernsehen

Jedes Wochenende zieht die 2. Liga zahlreiche Fans vor die Bildschirme und das wird auch heute wieder so sein. Es stellt sich daher Woche um Woche aufs Neue die Frage: Wird das Spiel meines Lieblingsvereins heute live übertragen und falls ja - wo kann ich es mir live ansehen?

2. Bundesliga heute nicht im Free-TV: So wird HSV vs. Darmstadt 98 live übertragen

Der erste Teil dieser Frage kann mit einem klar JA beantwortet werden. Das Problem an der Sache: Die Begegnung wird nicht live im Free-TV zu sehen sein! Nur Samstagsspiele um 20:30 Uhr der 2. Liga sind live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen - nämlich auf Sport1. Die Rechte für alle Spiele der 2. Bundesliga konnte sich auch in diesem Jahr der Pay-TV-Sender Sky sichern.

2. Bundesliga heute LIVE im TV: Sky überträgt HSV vs. Darmstadt 98

Auch wenn einige Spiele der 2. Bundesliga an Sport1 gehen: Alle Spiele Eures Lieblingsvereins in der Saison 21/22 könnt Ihr nur beim Bezahlsender aus Unterföhring sehen! Sky überträgt demzufolge auch das Topspiel HSV gegen Darmstadt heute live und exklusiv.

Die gute Nachricht ist also: Ja das Spiel wird heute live im TV übertragen und Fans müssen nicht auf das Spiel Ihrer Mannschaft verzichten. Die wichtigsten Daten zur Übertragung auf Sky findet Ihr im nun folgenden Abschnitt.

Torsten Kunde kommentiert HSV vs. Darmstadt 98: Die wichtigsten Daten zur Sky-Übertragung der 2. Bundesliga

Beginn der Vorberichterstattung: 13:00 Uhr

13:00 Uhr Anstoß: 13:30 Uhr

13:30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (Einzelspiel) | Sky Sport Bundesliga 1 (Konferenz)

Sky Sport Bundesliga 2 (Einzelspiel) | Sky Sport Bundesliga 1 (Konferenz) Moderation: Yannick Erkenbecker

Yannick Erkenbecker Kommentar: Torsten Kunde

Langfristiges Abo oder lieber flexible Monatsmitgliedschaft? So viel kostet die 2. Bundesliga auf Sky

Lasst uns nun gemeinsam einen genaueren Blick auf Sky werfen: Das Angebot des Senders ist nicht kostenlos. Das bedeutet Ihr müsst bezahlen, um das Angebot von Sky zu nutzen. Welche Paket- und Abo-Modelle es gibt und welche Kosten genau auf Euch zukommen, findet Ihr hier zusammengefasst .

Auch wenn Ihr keine Lust auf eine langfristige Mitgliedschaft bei Sky habt, lieber flexibel seid beim Verfolgen von Bundesligapartien & co. seid, bietet Euch Sky mit Sky Ticket direkt die Lösung.

HSV vs. Darmstadt 98: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Den wichtigsten Punkt haben wir bereits geklärt: Ja, es gibt mit Sky die Möglichkeit, das Spiel zwischen dem Aufstiegsaspiranten HSV und Darmstadt live zu verfolgen!

Eine weitere Frage, die sich jedoch zwangsläufig stellt ist: Was können Anhänger:innen machen, wenn Sie auf einen LIVE-STREAM angewiesen sind, weil beispielsweise gerade kein TV mit Sky-Receiver in Nähe ist?

Sky hat natürlich auf diese Fragestellung eine passende Antwort parat: Mit Sky Go oder Sky Ticket kann die 2. Bundesliga auch auf dem Handy, Tablet oder Laptop verfolgt werden!

Wir stellen Euch beide Möglichkeiten vor.

HSV vs. Darmstadt 98 auf Sky Go: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM ansehen

Lasst uns mit Sky Go starten: Die App-Anwendung kann auf dem Smartphone, Tablet oder Desktop installiert werden und ist für alle Sky-Kunden kostenlos und inklusive! Habt Ihr also beispielsweise das Bundesliga-Paket bei Sky gebucht, könnt Ihr Euch einfach bei Sky Go anmelden und direkt mit dem kostenlosen LIVE-STREAM starten.

Die Download-Links für Sky Go findet Ihr nur wenige Abschnitte weiter unten.

HSV vs. Darmstadt 98 im LIVE-STREAM: Flexibel bleiben und die 2. Bundesliga auf Sky Ticket sehen

Kommen wir nun zu Sky Ticket und der Möglichkeit, die 2. Bundesliga flexibel und ohne lange Vertragsbindung im LIVE-STREAM zu verfolgen - Zuschauer, die sich noch unsicher sind, ob eine Sky Mitgliedschaft das Richtige für Sie ist und lieber flexibel bleiben möchten bietet Sky folgende Lösung an: Mit Sky Ticket könnt Ihr weiterhin flexibel bleiben und seht nur die Sachen, die für Euch auch wirklich interessant sind!

Klingt das für Euch interessant, kommt Ihr hier direkt zum Angebot von Sky Ticket .

2. Bundesliga heute LIVE auf Sky: Das sind die wichtigsten Links

​HSV vs. Darmstadt 98 heute LIVE: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Ihr habt heute nicht die Möglichkeit das Spiel Eurer Mannschaft LIVE - im TV oder STREAM zu verfolgen? Kein Problem, denn Goal liefert Euch mit dem LIVE-TICKER direkt die Lösung für dieses Problem!

Der LIVE-TICKER ist natürlich kostenlos und informiert über alles wichtige rund um die Begegnung und macht Euch zum Experten des Spiels. Hier kommt Ihr direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER bei Goal.

HSV vs. Darmstadt 98 heute LIVE im TV und STREAM: Die Übersicht zur Übertragung der 2. Bundesliga​