HSV (Hamburger SV) heute: Hinterseer-Abschied offiziell, auch Wood kurz vor Wechsel? - alle News und Gerüchte

Beim Hamburger SV dreht sich das Transferkarussell: Der Abschied von Lukas Hinterseer ist fix, auch Bobby Wood ist auf dem Sprung. Alle HSV-News!

Der HSV ( ) steht in der 2. gut da. Aktuell liegt das Team von Trainer Daniel Thioune auf dem ersten Tabellenplatz und hat gute Karten, zurück in das Oberhaus zu klettern. Doch dafür wartet schon am kommenden Wochenende das nächste schwere Spiel.

Denn die Hamburger gastieren bei den Braunschweiger Löwen - und müssen dabei womöglich auf drei Akteure verzichten. Außerdem: Lukas Hinterseers Abschied aus der Hafenstadt ist nun offiziell. Und: Auch Bobby Wood dürfte gehen.

Zweitligist HSV am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum HSV vom Tage. Hamburger SV, alles Wissenswerte!

HSV (Hamburger SV) zu Gast in Braunschweig: Trainer Thioune rechnet mit drei Ausfällen

HSV-Trainer Daniel Thioune hat sich vor dem Gastspiel des Hamburger SV bei Eintracht Braunschweig zur Personalsituation geäußert. Dabei wird neben Klaus Gjasula (Innenbandriss) auch Rick van Drongelen (nach Kreuzbandriss noch nicht wieder bei 100 Prozent) ausfallen. Zudem ist Jan Gyamerah fraglich.

"Ich schließe es nicht aus, dass er dabei sein wird, falls noch etwas passiert. Ich glaube aber nicht, dass er einen Kader-Platz bekommen wird", sagte Thioune der Hamburger Morgenpost.

HSV (Hamburger SV): Angreifer Hinterseer wechselt nach

Nach eineinhalb Jahren verlässt Angreifer Lukas Hinterseer den Zweitligisten Hamburger SV wieder. Der 29-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zu Ulsan Hyundai FC in die erste Liga Südkoreas. Das gaben die Hanseaten am Freitag bekannt. Hinterseer kam unter dem neuen Trainer Daniel Thioune nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinaus.

In der ersten Saison nach seinem Wechsel vom an die Elbe 2019 hatte der Österreicher in 31 Pflichtspielen zehn Tore für den HSV erzielt. "Wir wünschen Lukas und seiner Familie alles Gute für die Zukunft und vor allem viel Erfolg bei der neuen, spannenden Herausforderung", sagte Sportdirektor Michael Mutzel. (SID)

HSV (Hamburger SV): Bobby Wood offenbar vor Transfer zu Real Salt Lake City

Angreifer Bobby Wood wird den Hamburger SV angeblich verlassen. Wie The Athletic berichtet, hat sich der 28-Jährige mit Real Salt Lake City auf einen Vertrag bis 2022 geeinigt. Das News-Portal beruft sich dabei auf mehrere übereinstimmende Quellen.

Wenn die neue Saison in der Major League Soccer ( ) terminiert ist, könnte der Wechsel sogar schon im Winter über die Bühne gehen. Beim HSV spielt Wood, der 2016 für vier Millionen Euro von gekommen war, keine Rolle mehr.

Wood konnte sich beim HSV nie durchsetzen und wurde zwischenzeitlich nach Hannover verliehen. Inzwischen musste er sich hinter Simon Terodde und Youngster Manuel Wintzheimer als dritter Stürmer einordnen. Die Hamburger dürften den Transfer begrüßen, da sie so einen ihrer Top-Verdiener von der Gehaltsliste streichen können.

HSV (Hamburger SV): Die Tabelle der

Tabellenplatz Team Spiele Tordifferenz Punkte 1. HSV (Hamburger SV) 16 +17 33 2. VfL Bochum 16 +15 32 3. 16 +5 30 4. Holsten Kiel 16 +9 29 5. 16 +10 28

