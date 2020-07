HSV - Dieter Hecking nach Trennung: "Sehe mich als Erstliga-Trainer"

Dieter Hecking und der HSV gehen getrennte Wege. Der 55-Jährige sieht seine Zukunft in der Bundesliga, wie er ganz offen zugab.

Trainer Dieter Hecking hat seine Trennung vom Zweitligisten nach dem verpassten Aufstieg mit der fehlenden Perspektive begründet. "Ich sehe mich grundsätzlich schon als Erstliga-Trainer. Ich habe immer gesagt, dass ich nur für den HSV in die 2. Liga gegangen bin", sagte der 55-Jährige der Bild-Zeitung: "Im Moment kann man nicht sagen, ob am Ende so viel Geld zur Verfügung steht, um die Wahrscheinlichkeit eines Aufstiegs im Vergleich zur gerade abgelaufenen Saison zu erhöhen."

Der HSV und Hecking hatten am Samstag das Ende der Zusammenarbeit nach nur einem Jahr bekannt gegeben. Der Vertrag des Trainers hätte sich nur bei Aufstieg automatisch verlängert. Sportvorstand Jonas Boldt kündigte an, der Klub sehe sich "gezwungen, einen veränderten Weg einzuschlagen". Als Nachfolger wird der Grieche Dimitrios Grammozis, der zuletzt bei verantwortlich war, gehandelt.