Bericht: Mehrere englische Vereine an Berkay Özcan von Istanbul Basaksehir interessiert

Berkay Özcan steht offenbar bei mehreren englischen Vereinen auf dem Zettel. Insbesondere Arsenal soll sich mit dem Basaksehir-Spieler befassen.

Mittelfeldspieler Berkay Özcan von RB Leipzigs Champions-League-Gegner Istanbul hat angeblich das Interesse mehrerer englischer Vereine auf sich gezogen. Nach Informationen von transfermarkt.de soll sich insbesondere der mit einer Verpflichtung des 22-Jährigen befassen.

Die Gunners hätten Özcan bereits vor drei Jahren erstmals in Visier genommen, heißt es. Durch starke Leistungen in der und in der sei man in dieser Saison erneut auf den türkischen Nationalspieler aufmerksam geworden.

Berkay Özcan demnächst im Arsenal-Trikot?

Das Talent, das aus der Jugend des stammt und sich beim zum Bundesligaspieler entwickelte, kommt in der laufenden Saison bereits auf 15 Einsätze für Basaksehir. Bislang wartet der 22-Jährige noch auf seine erste Torbeteiligung.

Özcan war im vergangenen Sommer für 2,5 Millionen Euro Ablöse zu Basaksehir gewechselt. Zuvor hatte ihn der Verein bereits für eine Saison vom ausgeliehen. In Istanbul besitzt Özcan einen bis 2024 gültigen Vertrag.