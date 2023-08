Horror-Verletzung! Übeltäter Marcelo fliegt unter Tränen vom Platz

Marcelo, Legende von Real Madrid, hat einem Gegenspieler versehentlich das Bein gebrochen.

WAS IST PASSIERT? Am Dienstag ist es in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires bei einem Copa-Libertadores-Spiel zwischen Argentinos Juniors und Fluminense (1:1) zu einer schlimmen Verletzung gekommen.

Argentinos-Verteidiger Luciano Sánchez zog sich in der 56. Minute einen Beinbruch zu, nachdem er von Fluminense-Linksverteidiger Marcelo versehentlich gefoult wurde.

Marcelo, der zwischen 2007 und 2022 für Real Madrid spielte und mit insgesamt 25 Titeln der erfolgreichste Spieler in der Vereinsgeschichte der Königlichen ist, sah anschließend die Rote Karte und verließ unter Tränen das Spielfeld.

Absichtlich geschah das Foul jedoch nicht: Der 35-jährige Marcelo dribbelte mit dem Ball, als Sánchez ihn attackierte. Dabei stieg der Brasilianer ihm aus der Bewegung heraus unglücklich auf das Bein.

WAS WURDE GESAGT? Nach dem Spiel schrieb Marcelo in den sozialen Medien: "Heute musste ich einen sehr schwierigen Moment auf dem Spielfeld erleben. Ich habe versehentlich einen Kollegen verletzt. Ich möchte dir die bestmögliche Genesung wünschen, Luciano Sánchez. Ich schicke dir alle Kraft der Welt!"

DIE BILDER ZUR NEWS:

Goal Ar / Social

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Sánchez wird seinem Klub nun mehrere Monate lang fehlen. Das Rückspiel im Achtelfinale zwischen beiden Teams steigt am kommenden Dienstag im Maracana von Rio de Janeiro.