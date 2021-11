Holstein Kiel vs. Werder Bremen heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der 2. Bundesliga

Holstein Kiel empfängt heute, Samstag, 27.11., am 15. Spieltag der 2. Bundesliga das Team von Werder Bremen. Um 20.30 Uhr geht es im Holstein-Stadion los.

Ein echtes Nordduell ist das Top-Spiel des Wochenendes im Bundesliga-Unterhaus - und dabei treffen zwei Teams aufeinander, die bislang ihren Zielen hinterherlaufen. Die Kieler, die im Sommer noch in der Relegation kurz vor dem Bundesliga-Aufstieg standen, liegen nun vor dem Spieltag ebenfalls auf einem Relegationsplatz, allerdings dem der Abstiegsrelegation. Als Drittletzter hat Holstein nur eines seiner letzten sechs Liga-Duelle gewonnen. Am letzten Wochenende gab es ein 1:2 in Heidenheim.

Werder sucht nach dem Abstieg ebenfalls noch seine Form. Nur Platz neun - und dazu noch der Wirbel um den gefälschten Impfausweis von Trainer Markus Anfang, der inzwischen nur noch der Ex-Coach ist. Die Bremer holten nur in einem der letzten fünf Liga-Spiele einen Dreier, am vergangenen Wochenende verhinderte ein schmeichelhafter Elfmeter beim 1:1 gegen Schalke tief in der Nachspielzeit immerhin noch eine weitere Niederlage.

Welches Team kann im Top-Spiel am Samstag die Wende zum Guten schaffen? Welche Mannschaft kann mit einem Erfolg zumindest kurzfristig einmal durchatmen? Diese Fragen werden am Abend geklärt - und GOAL zeigt Euch, wie Ihr live im TV und im STREAM mit dabei sein könnt.

Wettbewerb 2. Bundesliga, 15. Spieltag Begegnung Holstein Kiel - Werder Bremen Datum Samstag, 27. November 2021 Anstoß 20.30 Uhr Ort Holstein-Stadion, Kiel

Holstein Kiel vs. Werder Bremen: Alles zur Übertragung heute live im TV

Nicht alle Fans, die das Duell zwischen Holstein Kiel und Werder Bremen im Stadion verfolgen wollen, können auch live dabei sein. Sie müssen sich auf eine Übertragung im TV oder LIVE-STREAM verlassen - und sie werden nicht enttäuscht.

Das Spiel am Samstagabend kann zu Euch nach Hause oder auf Euer Mobilgerät übertragen werden. Und wir klären im Folgenden, wie das geht und welcher Anbieter dafür gewählt werden muss.

Holstein Kiel vs. Werder Bremen heute im Free-TV: Sport1 zeigt das Top-Spiel der 2. Liga live

Im Wochenkalender gibt es in dieser Saison einen neuen Termin für alle Fußball-Fans. Die Montagsspiele in der Bundesliga und 2. Liga sind Geschichte - und dafür gibt es nun ein Top-Spiel in der 2. Bundesliga, das an jedem Wochenend-Spieltag samstags um 20.30 Uhr ausgetragen wird.

Die Free-TV-Rechte für dieses Top-Spiel hat sich Sport1 gesichert - und der Sender zeigt das Duell nicht nur im linearen TV, sondern gleichzeitig auch im kostenlosen LIVE-STREAM. Wie Ihr die 90 Minuten auf Eurem Handy oder Tablet verfolgen könnt, klären wir nun im folgenden Abschnitt.

Holstein Kiel vs. Werder Bremen heute im kostenlosen LIVE-STREAM von Sport1

Der LIVE-STREAM kann ganz einfach auf jedem Endgerät über die Webseite von Sport1 abgerufen werden. Die einzige Voraussetzung ist eine stabile Internetverbindung. Die Übertragung aus Kiel beginnt - genau wie im TV - bereits um 19.45 Uhr mit der Vorberichterstattung, bevor um 20.30 Uhr dann der Ball auf dem Rasen rollt.

Alle Spiele der 2. Bundesliga live und in HD: Sky zeigt Holstein Kiel vs. Werder Bremen heute

Sport1 zeigt das Top-Spiel aus der 2. Liga - und Sky bietet Euch eine noch umfassendere Berichterstattung aus dieser Spielklasse. Denn der Pay-TV-Sender hat alle Partien aus der 2. Bundesliga im Angebot, also auch das Duell zwischen Kiel und Bremen.

Wie die Bezeichnung Pay-TV-Sender allerdings schon andeutet, müsst Ihr bei Sky Geld auf den Tisch legen - sprich: ein Abonnement abschließen -, damit Ihr dort die 2. Liga sehen könnt. Alle Infos zu den verschiedenen Paketen von Sky und den damit verbundenen Abo-Kosten findet Ihr hier.

Holstein Kiel vs. Werder Bremen heute live: Das Angebot auf Sky im LIVE-STREAM

Sky hat, genau wie Sport1, das Spiel zwischen Kiel und Bremen auch im LIVE-STREAM im Angebot. Dabei gibt es zwei Varianten: Sky Go und Sky Ticket.

Wenn Ihr ein Abo bei Sky abgeschlossen habt, dann ist Sky Go automatisch mit dabei. Ihr erhaltet die Log-In-Daten und könnt das von Euch gebuchte Sky-Programm von unterwegs verfolgen. Dafür benötigt Ihr nur die Sky-Go-App, die kostenlos in allen App-Stores verfügbar ist.

Sky Ticket ist für alle diejenigen, die sich nicht langfristig an Sky binden möchten. Es gibt die Möglichkeit, für 29,99 Euro im Monat das Sport-Programm von Sky, inklusive der 2. Bundesliga natürlich, für einen Monat zu buchen. Wenn Ihr ein Jahresabo abschließt, reduziert sich der monatlich zu zahlende Betrag auf 19,99 Euro. Sky Ticket ist auch auf Smart-TV-Geräten und auf der Konsole verfügbar.

2. Bundesliga heute live mit GOAL: Holstein Kiel vs. Werder Bremen im kostenlosen LIVE-TICKER

Für alle, die nicht im TV oder STREAM das Spiel schauen wollen oder können, hat GOAL die ideale Alternative: den kostenlosen LIVE-TICKER. Nahezu in Echtzeit erfahrt Ihr alles Wichtige aus dem Holstein-Stadion - und seid bestens informiert.

Holstein Kiel vs. Werder Bremen heute live sehen: Die Aufstellungen beider Mannschaften

Wen stellen die beiden Trainer in die Anfangsformation? Wenn diese Frage beantwortet ist, findet Ihr die Aufstellungen der beiden Teams an dieser Stelle.

