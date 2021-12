Nord-Derby in der 2. Bundesliga! Zum Auftakt der Hinrunde treffen am heutigen Freitag, 17. Dezember, Holstein Kiel und der FC St. Pauli aufeinander. Im Holstein-Stadion wir die Partie des 18. Spieltags um 18.30 Uhr angepfiffen.

Der FC St. Pauli fährt heute als Herbstmeister nach Kiel. Die Kiezkicker führen die Tabelle der 2. Bundesliga nach einer starken Hinrunde an. Durch das Unentschieden am vergangenen Spieltag bei Fortuna Düsseldorf ist der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Darmstadt 98 aber auf vier Punkte zusammengeschrumpft.

Im Kieler Lager ist man mit der Hinrunde sicher nicht zufrieden. Mit 18 Punkten belegt der nördlichste deutsche Profiklub Platz 15, vier Punkte vor Erzgebirge Aue auf Relegationsplatz 16.

In der Hinrunde hatte der FC St. Pauli am 1. Spieltag keine Mühe und gewann klar mit 3:0 gegen Holstein Kiel.

Holstein Kiel hat heute in der 2. Bundesliga Tabellenführer FC St. Pauli zu Gast. GOAL hat alle Infos zur Übertragung der Partie und liefert Euch die Aufstellungen, sobald diese vorliegen.

Holstein Kiel vs. FC St. Pauli heute live: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Holstein Kiel - FC St. Pauli Wettbewerb 2. Bundesliga, 18. Spieltag Datum Freitag, 17. Oktober Anpfiff 18.30 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Holstein-Stadion, Kiel

Holstein Kiel vs. FC St. Pauli heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Livebilder im TV und im LIVE-STREAM gibt es in dieser Saison von jedem der 306 Zweitligaspiele. Verantwortlich dafür sind die beiden Anbieter Sky und Sport1, welche die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga halten.

Der Privatsender Sport1 zeigt an 33 Spieltagen jeweils eine Partie live im Free-TV und in einem kostenlosen LIVE-STREAM. Dabei handelt es sich in der Regel um das Top-Spiel am Samstagabend. Das ist auch am 18. Spieltag der Fall - und somit steht fest, dass Kiel vs. St. Pauli heute nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt wird.

Exklusiv ist die Partie heute bei Sky im Pay-TV und im LIVE-STREAM zu sehen - als Einzelspiel und in einer Konferenz.

Holstein Kiel vs. FC St. Pauli heute live: Die Übertragung von Sky im Pay-TV

Um das Spiel heute live auf Sky sehen zu können, muss man den Pay-TV-Sender abonniert haben. Eine Übersicht über die derzeitigen Abo-Angebote gibt es auf der Sky-Homepage.

Auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) beginnt die Übertragung von Kiel vs. St. Pauli um 18 Uhr. Nach der Vorberichterstattung kommentiert Oliver Seidler das Spiel.

Neben Kiel vs. St. Pauli beginnt heute mit Fortuna Düsseldorf gegen den SV Sandhausen eine weitere Zweitligabegegnung um 18.30 Uhr. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) sind die beiden Freitagsspiele in einer Konferenz zusammengeschaltet. Moderator der Konferenz ist Stefan Hempel.

Holstein Kiel vs. FC St. Pauli heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM mit Sky Go und Sky Ticket

Bei Sky gibt es selbstverständlich auch die Möglichkeit, sich das Spiel im LIVE-STREAM anzusehen. Dafür gibt es zwei Alternativen: Sky Go und Sky Ticket. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download, beispielsweise im App Store oder im Play Store.

Für Sky-Abonnenten ist der Streamingservice Sky Go in ihrem Vertrag inbegriffen. Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr einfach die App herunterladen, euch mit den Sky-Zugangsdaten anmelden - und schon könnt Ihr Kiel vs. St. Pauli und vieles mehr auf Sky Go sehen.

Ihr wollt keinen langfristigen Sky-Vertrag eingehen, um das Spiel zwischen Kiel und St. Pauli noch kurzfristig anzusehen? Dafür gibt es Sky Ticket.

Mit dem Tagesticket für 14,99 Euro oder dem Supersport Jahresticket für 24,99 pro Monat wird Euch der Zugang zur heutigen Partie und auch zur Konferenz ermöglicht.

"Wir haben schon gezeigt, dass wir guten Mannschaften Paroli bieten können. Wir freuen uns auf das Spiel", so unser Cheftrainer Marcel Rapp vor der Partie gegen den @fcstpauli. 🎙



Zur ganzen Pressekonferenz ⤵

_#KSVFCSP #KielAhoi — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) December 16, 2021

Holstein Kiel vs. FC St. Pauli heute im LIVE-TICKER: Goal

Kostenlos und immer auf dem aktuellen Stand - das ist der LIVE-TICKER von GOAL zur Partie Holstein Kiel vs. FC St. Pauli. Klickt rein und erhaltet zusätzlich interessante Fakten und Statistiken zum Spiel.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Holstein Kiel vs. FC St. Pauli

Holstein Kiel vs. FC St. Pauli heute live: Die Aufstellungen

Bis eine Stunde vor Spielbeginn müssen beide Mannschaften ihre Aufstellung bekanntgeben. Ist dies passiert, erfahrt Ihr an diser Stelle, mit welchen elf Spielern Holstein Kiel und der FC St. Pauli in die Partie starten.

Holstein Kiel vs. FC St. Pauli heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick