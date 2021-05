Holstein Kiel vs. Jahn Regensburg heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - Die Übertragung der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga empfängt Holstein Kiel heute Regensburg zu einem Nachholspiel. Alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM hat Goal.

Nachholspiel in der 2. Bundesliga! Am heutigen Donnerstag, 13. Mai, empfängt Holstein Kiel den SSV Jahn Regensburg zu einem Nachholspiel. Dieses wird um 15.30 Uhr im Holstein-Stadion angepfiffen.

Und weiter geht der Spiele-Marathon für Holstein Kiel! Nachdem im April das komplette Team wegen mehrerer COVID-19-Fälle für 14 Tage in Quarantäne musste und deshalb drei Spiel abgesagt wurden, steht für die Norddeutschen seit dem 24. April ein Pflichtspiel nach dem anderen an.

Die unfreiwillige Zwangspause machte den Störchen scheinbar gar nichts aus. Aus den vergangenen fünf Spielen holten sie 13 Punkte, was gleichbedeutend mit dem Sprung auf den zweiten Tabellenplatz ist. Gewinnt Kiel auch noch heute, ist der Aufstieg in die Bundesliga zum Greifen nahe.

Leicht wird es den Kielern der Jahn aber nicht machen, schließlich braucht er noch jeden Punkt im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 beträgt nur vier Punkte. Mit einem Sieg kann Regensburg den Klassenerhalt perfekt machen.

Holstein Kiel vs. Jahn Regensburg: Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr hier etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen.

Holstein Kiel vs. Jahn Regensburg heute live sehen: Das Spiel der 2. Bundesliga im Überblick

Begegnung Holstein Kiel - Jahn Regensburg Wettbewerb 2. Bundesliga, Nachholspiel vom 28. Spieltag Ort Holstein-Stadion, Kiel Datum Donnerstag, 13. Mai, 15.30 Uhr

Holstein Kiel vs. Jahn Regensburg: Die 2. Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen

Im Vergleich zu vielen anderen Ligen ist die Rechtesituation in der 2. Bundesliga einfach. Es gibt nur einen Anbieter, der im Besitz der Live-Übertragungsrechte ist.

Welcher das ist und wo Ihr heute Holstein Kiel gegen Jahn Regensburg live sehen könnt, erklären wir Euch in den folgenden Abschnitten.

Holstein Kiel vs. Jahn Regensburg heute live im TV: Die Übertragung auf Sky

Live und exklusiv könnt Ihr Holstein Kiel gegen Jahn Regensburg heute bei Sky sehen. Der Pay-TV-Sender ist als einziger Anbieter im Besitz der Live-Übertragungsrechte und zeigt alle Spiele der Saison 2020/2021 in der 2. Bundesliga live.

Die Übertragung startet heute um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Kommentator des Spiels ist Markus Gaupp.

Um die Übertragungen von Sky sehen zu können, müsst Ihr vorher ein Abo abgeschlossen und einen Sky-Receiver haben.

Hier findet Ihr einen Überblick über die aktuellen Abo-Angebote von Sky!

Holstein Kiel vs. Jahn Regensburg heute im LIVE-STREAM

Ihr wollt Holstein Kiel gegen Regensburg heute lieber im LIVE-STREAM sehen? Vielleicht auch, weil Ihr gar nicht mehr im Besitz eines eigenen TV-Gerätes seid?

Auch für die Übertragung im Internet ist Sky heute für Euch die richtige Adresse. Wenn Ihr das Nachholspiel heute auf Eurem Tablet, Smartphone oder Laptop verfolgen wollt, bietet Euch der Bezahlsender zwei Alternativen an: Sky Go und Sky Ticket. Die Unterschiede erklären wir Euch in den nächsten beiden Abschnitten.

Holstein Kiel vs. Jahn Regensburg: Die 2. Bundesliga heute live im STREAM mit Sky Go

Sky Go ist für Sky-Kunden bereits im Preis ihres Abos mit inbegriffen. Sky Go ist neben dem klassischen PC auch auf allen gängigen internetfähigen Geräten wie Android- oder Apple-Produkten (z.B. Smart- und iPhones) verfügbar.

Alles, was Ihr vor dem Genuss von Live-Fußball noch machen müsst, ist die kostenlose App im App Store oder im Play Store für Euer Endgerät downzuloaden und Euch dann noch mit Euren Sky-Zugangsdaten anmelden.

Informationen und Tipps zur Installation von Sky Go gibt es hier!

1️⃣2️⃣3️⃣ Zweiter Anlauf für das Auswärtsspiel bei @Holstein_Kiel. Zur Einstimmung haben wir wieder ein paar Fakten für Euch ⚪️🔴 #KSVSSV #miaspuinfiaeich #Jahnelf

📸 Gatzka & Köglmeier pic.twitter.com/ebFDyOqzje — SSV Jahn Regensburg (@SSVJAHN) May 13, 2021

Holstein Kiel vs. Jahn Regensburg: Die 2. Bundesliga heute live im STREAM mit Sky Ticket

Ihr seit noch nicht Kunde bei Sky und wollt auch weiterhin keinen langfristigen Vertrag abschließen? Dann ist das Sky Ticket genau das Richtige für Euch.

Mit einem Sky Ticket können sich auch Kurzentschlossene das Spiel zwischen Holstein Kiel und Jahn Regensburg heute noch live ansehen. Das Sky Ticket wird in mehreren Varianten angeboten. Um die Spiele der 2. Bundesliga live sehen zu können, habt Ihr die Wahl zwischen dem jederzeit kündbaren Ticket "Supersport Monat" und dem "Supersport Jahr". Mit diesem kommt Ihr auf lange Sicht billiger weg, es ist allerdings erst ab dem 13. Monat kündbar.

Hier gibt es einen detaillierten Überblick über die Angebote für Sky Ticket!

Holstein Kiel vs. Jahn Regensburg heute im LIVE-TICKER: Die 2. Liga bei Goal

Goal bietet zum Spiel Holstein Kiel gegen Jahn Regensburg einen ausführlichen und zudem kostenlosen LIVE-TICKER an. Dort verpasst Ihr keine wichtige Spielszene und erhaltet zudem noch interessante Statistiken zum Spiel.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Holstein Kiel - Jahn Regensburg!

Holstein Kiel vs. Jahn Regensburg heute live im TV und STREAM: Die Highlights der 2. Bundesliga bei DAZN

Heute ist Vatertag! Da gibt es am Nachmittag trotz der weiter anhaltenden Corona-Pandemie manchmal etwas wichtigeres zu tun als Fußball schauen - möglicherweise ein Spaziergang mit der Familie.

Für alle, die Holstein Kiel gegen Jahn Regensburg heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen können, stellt DAZN rund 40 Minuten nach Spielende die Höhepunkte in Form eines Videos auf seine Plattform.

Mit DAZN seid ihr aber auch ganz nah dran am Live-Geschehen. Der Streamingdienst zeigt unter anderem ausgewählte Spiele der Bundesliga, die Champions League und Europa League sowie Spiele der europäischen Topligen LaLiga, Serie A und Ligue 1 live.

Das funktioniert aber alles nur mit einem Abo, welches Ihr zum Preis von 11,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder einmalig 119,99 Euro (Jahresabo) erwerben könnt. Neukunden können DAZN 30 Tage lang kostenlos testen!

Holstein Kiel vs. Jahn Regensburg heute live im TV und STREAM: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Kiel:

Dähne - Neumann, Wahl, Lorenz, van den Bergh - Meffert - Bartels, Hauptmann, Lee, Reese - Girth

Diese #Startelf schickt #KSV-Trainer Ole Werner gegen den @SSVJAHN aufs Feld:



Dähne

Lee

Reese

van den Bergh

Lorenz

Wahl

Neumann

Meffert

Bartels

Girth

Hauptmann



Bank: Reimann (ETW), Komenda, Mühling, Dehm, Serra, Porath, Awuku, Sterner, Ndure.#KSVSSV #HolsteinKiel #KielAhoi — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) May 13, 2021

Im Vergleich zum 1:0 gegen Hannover am Montag gibt es bei Kiel heute drei personelle Veränderungen: Rechts hinten beginnt Neumann anstelle von Dehm, im Mittelfeld ist Hauptmann für Mühling neu dabei und im Sturmzentrum erhält Girth den Vorzug vor Serra.

Regensburg setzt auf folgende Aufstellung:

Meyer - Hein, Wekesser, Kennedy, Beste - Gimber, Besuschkow - Schneider, George - Caliskaner, Albers

Auch bei Regensburg gibt es drei Wechsel gegenüber dem letzten Spiel, dem 1:5 in Bochum am Sonntag. Für den rotgesperrten Saller rückt Hein in die Startelf, zudem kommen Gimber und George für Moritz und Vrenezi in die Mannschaft.

Holstein Kiel vs. Regensburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Vorbericht zur 2. Liga

Holstein Kiel geht im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga ganz cool in das Saisonfinale. "Hier wird keiner nervös", sagte Trainer Ole Werner (33) vor dem letzten Nachholspiel der Schleswig-Holsteiner gegen Jahn Regensburg (Donnerstag, 15.30 Uhr/Sky). Mit einem Sieg hätte der Tabellenzweite bereits den Relegationsplatz sicher. Dennoch verspürten die Störche "keinen Druck", sagte Werner: "Es wäre nach wie vor eine riesen Sensation, wenn wir einen der ersten drei Plätze belegen würden."

Kiel hat einen Punkt Vorsprung auf Platz drei (SpVgg Greuther Fürth) und vier auf den Hamburger SV auf Rang vier - aber wegen zwei Corona-Quarantänen noch ein Spiel weniger ausgetragen. Wegen der hohen Belastungen aufgrund der vielen Nachholspiele erwartet Werner nun, dass sein Team vor einer Phase steht, in der es "über den Schmerzpunkt hinweg" gehen muss, um den Kraftverlust auszugleichen: "Da wird sicher der Kopf eine große Rolle spielen. Aber wenn die Mannschaft diesen unbedingten Willen nicht hätte", sagte Werner, würde Kiel derzeit auch nicht hinter Tabellenführer VfL Bochum auf Platz zwei stehen.

Gegen Regensburg hofft Werner auch auf coronakonforme Unterstützung der Holstein-Fans. "Wenn einer einen Feiertagsspaziergang macht und eine Trillerpfeife mit hat, kann er sie gerne benutzen", sagte Werner: "Aber bitte mit Abstand."

Holstein Kiel vs. Jahn Regensburg heute live sehen: Die Übertragungen im Überblick