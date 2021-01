Holstein Kiel gegen FC Bayern München: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights, Aufstellungen - alles rund um die Übertragung der DFB-Pokal

Mit einiger Verspätung fährt der FC Bayern München zu Holstein Kiel. Goal erklärt, wie die Begegnung im DFB-Pokal heute übertragen wird.

Einen knappen Monat später als ursprünglich geplant findet heute das letzte Spiel der zweiten Runde im statt: Der muss zu . Anpfiff im Holstein-Stadion ist heute um 20.45 Uhr.

Platz eins gegen Platz zwei - wenn auch mit einer Liga Unterschied: Der FC Bayern München ist aktuell das Maß aller Dinge in der , Holstein Kiel liegt in der einen Rang hinter Spitzenreiter .

Innerhalb Deutschlands gibt es wohl keinen Profiverein, der weiter von München entfernt ist - der süddeutsche Rekordmeister muss schließlich in den hohen Norden. Dabei fanden die meisten Spiele der zweiten Runde des DFB-Pokals am 22. und 23. Dezember statt, warum gibt es also das Spiel zwischen Kiel und dem FCB erst heute?

Grund dafür ist, dass der Rekordmeister den DFB und Holstein Kiel aufgrund der hohen Belastung für die Spieler um eine Verlegung gebeten hat - mit Erfolg. Dabei ist diese Begegnung nicht die einzige mit diesem Schicksal, auch gegen wurde verlegt, das Spiel fand am Dienstag statt.

Vorjahressieger gegen Zweitligist - die Machtverhältnisse vor dem Spiel sind klar. Goal fasst in diesem Artikel alle Informationen zusammen, die es zu diesem DFB-Pokal-Spiel zu wissen gilt.

SV Holstein Kiel vs. FC Bayern München heute live verfolgen: Die Begegnung im DFB-Pokal im Überblick

Begegnung KSV Holstein - FC Bayern München Wettbewerb DFB-Pokal, 2. Runde Datum Mittwoch, 13. Januar 2021, 20.45 Uhr Ort Holstein-Stadion | Kiel Zuschauer Keine

FC Bayern München bei Holstein Kiel: Der DFB-Pokal läuft heute LIVE im TV

Gute Nachrichten für alle Fans, die am heutigen Mittwoch Lust auf Fußball im TV haben: Das Spiel im DFB-Pokal zwischen Holstein Kiel und dem FC Bayern München wird heute LIVE im TV übertragen.

Gleich zwei Fernsehsender haben sich die Übertragungsrechte für das Spiel der beiden Mannschaften gesichert. Dabei dürfte einer der beiden Sender die Anhänger*innen besonders freuen: Das Spiel läuft auch im Free-TV!

FC Bayern München in Kiel: Der DFB-Pokal wird im Free-TV übertragen!

Der Fernsehsender Das Erste wird die Begegnung heute übertragen! Da Das Erste zur ARD-Gruppe, also zu den öffentlich-rechtlichen Sendern gehört, ist das Programm frei empfangbar.

Die Übertragung beginnt heute um 20.15 Uhr und bietet jede Menge Vorteile: So dürfen ÖR-Sender beispielsweise nach 20 Uhr keine Werbung mehr ausstrahlen - ihr seht also mehr Expertise und Analyse. Außerdem gibt es in der Halbzeitpause eine Kurzausgabe der Tagesthemen inklusive Wetter, so bleibt ihr auf dem aktuellen Stand der Nachrichten.



Kiel vs. FCB: Die ARD-Übertragung des DFB-Pokals

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Sender: Das Erste

Das Erste Anschlusssendung: "maischberger. die woche" (ab 23 Uhr)

Holstein Kiel empfängt den FC Bayern: Der DFB-Pokal auf Sky

Die ARD ist nicht der einzige Fernsehsender, der sich Übertragungsrechte gesichert hat: Auch Pay-TV-Sender Sky zeigt heute das letzte Spiel der zweiten Runde im DFB-Pokal. Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD werden das Spiel übertragen.

Da Sky ein kostenpflichtiger Fernsehsender ist, muss man ein Paket buchen und bezahlen, um den DFB-Pokal sehen zu können. Dafür benötigt man das Paket "Sport". Alles weitere dazu findet ihr hier.

FCB in Kiel: So läuft die Sky-Übertragung ab

Beginn der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Sender: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Kommentar: Wollf Fuss

DFB-Pokal heute LIVE: Holstein Kiel gegen FC Bayern München im LIVE-STREAM verfolgen

Immer mehr Haushalte kommen ohne TV-Gerät aus - der größte Teil der modernen Unterhaltung findet ja nicht mehr im Fernsehen, sondern im Internet statt. Auch das Spiel heute wird im Internet zu sehen sein.

Sowohl die ARD, also auch Das Erste, als auch Sky bieten ihre Übertragungen im LIVE-STREAM an. Ihr könnt also das Spiel im Browser oder in einer App auf unterschiedlichen Geräten verfolgen.

Holstein Kiel gegen den FC Bayern München heute im kostenlosen LIVE-STREAM von Das Erste sehen: Die ARD Mediathek & Sportschau

Wenn ihr die Übertragung der ARD verfolgen wollt, habt ihr gleich zwei Möglichkeiten: Zum einen könnt ihr die "LIVE-TV"-Übertragung in der ARD Mediathek einschalten, wo ihr rund um die Uhr alle ARD-eigenen Sender sehen könnt - also auch Das Erste.

Alternativ könnt ihr bei der Sportschau vorbeischauen: Die Sportsendung der ARD bietet die gleiche Übertragung ebenfalls im LIVE-STREAM und in der App an.

DFB-Pokal im Free-TV: So seht ihr das ARD-Programm mithilfe von Apps

KSV Holstein vs. FCB: Der LIVE-STREAM mit Sky Go und dem Sky Ticket

Auch der Pay-TV-Sender Sky bietet zwei LIVE-STREAM-Varianten an, wobei man hierfür, im Gegensatz zu denen der ARD, bezahlen muss. Sky Go ist für all diejenigen, die bereits ein Sky-Paket oder -Abonnement gebucht haben, mit diesem könnt ihr euch hier ohne Mehrkosten anmelden.

Sky Ticket ist dagegen für Fans, die noch kein Abonnement bei Sky abgeschlossen haben und dies auch nicht vorhaben. Hiermit könnt ihr für kurze Zeit Zugang zu Sky-Inhalten freischalten.

LIVE-STREAMS bei Sky: Den DFB-Pokal auf dem Handy oder Tablet dank Sky Go und Sky Ticket verfolgen

Holstein Kiel vs. FC Bayern München: Die Highlights des DFB-Pokals

Ihr habt keine Zeit und Möglichkeit, in die TV-Übertragungen oder die LIVE-STREAMS einzuschalten? Dann werden euch die Highlights gefallen, schließlich werden hier die besten Szenen der Partie zusammengefasst.

Sowohl Sky als auch die ARD laden Highlights kostenlos und frei empfangbar auf der Video- und Streamingplattform YouTube hoch. Dafür müsst ihr nur nach dem Spiel den Kanal der Sportschau oder von Sky Sport aufsuchen.

FC Bayern München zu Gast bei Holstein Kiel: Der Goal LIVE-TICKER hilft euch zu jeder Zeit

Ihr seit zeitlich verhindert und könnt nicht das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Holstein Kiel verfolgen? Dann solltet ihr euch den Goal LIVE-TICKER genauer anschauen.

Mit diesem seid ihr zu jedem Zeitpunkt auf dem aktuellen Stand, der LIVE-TICKER berichtet über alles und das in Echtzeit. Hier entlang!

Die Aufstellungen im DFB-Pokal: So laufen der FC Bayern München und Holstein Kiel heute auf

Natürlich wollen viele Fans wissen, wie die Lieblingsmannschaft heute aufläuft - allerdings müsst ihr euch bis zur Stunde vor dem Anpfiff gedulden. Dann werden die Aufstellungen veröffentlicht und hier eingetragen.