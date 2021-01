Darum findet Holstein Kiel gegen den FC Bayern München erst heute statt

Holstein Kiel empfängt am Mittwochabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals den FC Bayern. Goal erklärt, wieso die Partie erst heute stattfindet.

Am Mittwochabend empfängt in der zweiten Runde des DFB-Pokals den . Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Holstein-Stadion.

Nach der 2:3-Niederlage bei ist der FC Bayern auf Wiedergutmachung aus. In der ersten Runde des Pokals setzte man sich im Oktober mit 3:0 gegen Düren durch.

Kiel schaltete hingegen den Oberligisten Rielasingen-Arlen mit 7:1 aus und empfängt nun zum ersten Mal den deutschen Rekordmeister. Dabei sollte die Partie ursprünglich bereits im letzten Jahr stattfinden.

Holstein Kiel vs. FC Bayern München: Goal verrät Euch, wieso die -Partie erst heute stattfindet.

Holstein Kiel vs. FC Bayern München findet erst heute statt: Die DFB-Pokal-Partie in der Übersicht

Begegnung Holstein Kiel - FC Bayern München Wettbewerb DFB-Pokal, 2. Runde Datum Mittwoch, 13.01.2021, 20.45 Uhr Ort Holstein-Stadion | Kiel Zuschauer Keine

Darum findet Holstein Kiel vs. FC Bayern München erst heute statt

Bereits kurz vor Weihnachten fanden 14 von 16 Spielen der zweiten Runde des DFB-Pokals statt. Zwei Spiele steigen hingegen im neuen Jahr. Eins davon ist Holstein Kiel gegen Bayern München. Doch wieso treffen die beiden Mannschaften erst heute aufeinander?

Holstein Kiel vs. FC Bayern München: FCB beantragte Spielverlegung

Ursprünglich war die heutige Partie - wie auch die anderen Partien - bereits für den 22. / 23. Dezember geplant. Auf Antrag des FC Bayern wurde das Spiel jedoch verlegt.

Grund für den Antrag war die hohe Belastung der Münchner Spieler durch den engen Terminkalender in dieser Saison. Der DFB und auch Gegner Kiel gaben der Bitte der Münchener statt. Demnach habe man sich in einer "harmonischen Abstimmung" auf einen neuen Termin geeinigt.

FC Bayern München: Bereits Erstrundenpartie war verlegt worden

Es ist nicht das erste Mal in dieser Spielzeit, dass ein Spiel des FC Bayern verschoben wurde. So hatte der DFB bereits die Erstrundenpartie der Münchner gegen Düren aufgrund der verkürzten Sommerpause nach dem Triple-Gewinn verschoben.

Auch musste erst in dieser Woche im DFB-Pokal antreten und hatte dadurch eine drei Tage längere Winterpause. Die Werkself traf bereits gestern auf , nachdem man ebenfalls eine Verlegung erwirkt hatte.

Holstein Kiel gegen den FC Bayern München: Der Gegner im Achtelfinale steht bereits fest

Die Verlegung hat neben der längeren Winterpause auch einen weiteren Effekt: Bereits vor der Partie wissen beide Mannschaften, wer im Achtelfinale auf sie wartet.

So wurden bereits am 3. Januar die Begegnungen der nächsten Pokalrunde ausgelost. Für den Sieger aus dem heutigen Duell wartet am 2. oder 3. Februar der SV .

