Höchststrafe: José Mourinho wechselt Ex-Bayern-Star ein – und nach 18 Minuten wieder aus

Renato Sanches erhält von José Mourinho die Höchststrafe! Der Roma-Spieler wird ein- und wenige Minuten später wieder ausgewechselt.

WAS IST PASSIERT? Renato Sanches ist am Sonntag bei der 0:2-Niederlage der AS Roma gegen Bologna zur Halbzeit eingewechselt worden. Nach nur 18 Minuten entschied sich Roma-Trainer José Mourinho allerdings dazu, den ehemaligen Bayern-Profi wieder auszuwechseln.

Als der Portugiese den Platz verlassen hatte, zeigte der Trainer ihm nur die kalte Schulter und sah ihn nicht mal an. Hinterher entschuldigte sich Mourinho aber bei Sanches.

WAS WURDE GESAGT? "Ich möchte mich öffentlich bei Renato Sanches entschuldigen", erklärte der Coach bei DAZN: "Es ist sehr hart für einen Fußballer, aber es ist auch hart für einen Trainer. Ich habe das drei- oder viermal in meiner Karriere gemacht. Es ist nicht einfach."

WAS IST DER HINTERGRUND? Bei der Roma kommt Sanches nicht wirklich zum Zug. In dieser Saison stand er erst 227 Minuten auf dem Platz. Das lag auch an einer Oberschenkelzerrung, die ihn wochenlang außer Gefecht gesetzt hatte.

Im September sagte Mourinho über seinen Spieler und die Verletzungsanfälligkeit: "So ist das bei Renato, es ist immer ein Risiko und es ist schwer zu verstehen: Bayern hat ihn nicht verstanden, PSG hat ihn nicht verstanden und wir haben ebenfalls Schwierigkeiten." Es gebe bei ihm immer Zweifel, ob Sanches spielen könne.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Die AS Roma spielt am 23. Dezember gegen die SSC Neapel und am 30.12. bei Juventus Turin. In der Serie A steht das Mourinho-Team derzeit nur auf dem siebten Platz – mit drei Punkten Rückstand auf einen Europa-League-Platz.