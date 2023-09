Höchster Sieg seit 49 Jahren! Inter deklassiert Milan im Derby

Spitzenreiter Inter Mailand ist in der italienischen Fußball-Meisterschaft nach vier Runden die letzte verbliebene Mannschaft mit weißer Weste.

WAS IST PASSIERT? Der Champions-League-Finalist triumphierte im Derby gegen den zuvor gleichsam dreimal siegreichen Lokalrivalen AC Mailand 5:1 (2:0) und verteidigte durch den höchsten Sieg gegen den lombardischen Erzrivalen seit 49 Jahren seine Tabellenführung in der Serie A erfolgreich.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zwei Punkte hinter Inter rückte Rekordmeister Juventus Turin ebenfalls durch einen 3:1 (2:0)-Erfolg gegen Lazio Rom an Milan vorbei auf Rang zwei vor. Auch Titelverteidiger SSC Neapel kann am Samstagabend im Falle eines Sieges beim FC Genua 1893 die gedemütigten Rossoneri überholen und aus dem Führungstrio verdrängen.

WER ERZIELTE DIE TORE? Drei frühere Bundesliga-Profis drückten bei Inter dem Mailänder Derby ihren Stempel auf. Dabei ragte der frühere Dortmunder Henrich Mchitarjan mit zwei Treffern (5./69.) heraus. Auch der Ex-Gladbacher Marcus Thuram (38.) sowie der ehemalige Hamburger und Leverkusener Hakan Calhanoglu (79., Foulelfmeter), der vor zwei Jahren vom AC zu Inter Mailand gewechselt war, trugen sich ebenso wie Davide Frattesi (90.+3) in die Torschützenliste ein. Für die "Gäste", bei denen Nationalspieler Malick Thiaw zur Anfangsformation gehörte, konnte Rafael Leao (57.) nur zwischenzeitlich verkürzen.