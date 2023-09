Hiobsbotschaft für den FC Bayern: Angreifer fällt wohl bis zu sechs Wochen lang aus

Serge Gnabry vom FC Bayern München droht wohl eine mehrwöchige Pause.

WAS IST PASSIERT? Nachdem er sich einen Unterarmbruch im Pokalspiel bei Preußen Münster zuzog, droht Serge Gnabry dem FC Bayern mehrere Wochen lang zu fehlen. Die Bild spekuliert nun von einer Ausfallzeit von eineinhalb Monaten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Gnabry soll am Mittwoch operiert worden sein, was laut des Berichts eine Pause von vier bis sechs Wochen realistisch macht. Nun entscheidet der Heilungsverlauf, wann der Offensivspieler wieder einsatzfähig ist. Sollte Gnabry mit einer Schiene spielen können, ist eine frühere Rückkehr denkbar.

WIE GEHT ES WEITER? Sicher soll jedoch sein, dass der 28-Jährige den gesamten Oktober fehlen wird. Gnabry verpasst somit die Bundesligaspiele gegen Freiburg, Mainz und Darmstadt sowie die Partien in der Champions League in Kopenhagen und bei Galatasaray. Auch die ersten Länderspiele unter Bundestrainer Julian Nagelsmann in der USA wird er verpassen.

Wenn alles gutgeht, ist ein Comeback Anfang November im Spiel gegen Borussia Dortmund denkbar.

