"Mein absoluter GOAT": Terrence Boyd erzählt irre Geschichten über Martin Hinteregger

Hinteregger war während seiner Karriere stets als etwas anderer Profi bekannt. Davon kann auch Boyd berichten.

WAS IST PASSIERT? Terrence Boyd vom 1. FC Kaiserslautern hat im Interview mit einem Twitch-Streamer irre Geschichten aus dem Leben von Martin Hinteregger erzählt. So lehnte dieser einmal einen Wechsel aus ganz kuriosen Gründen ab.

WAS WURDE GESAGT? Angreifer Boyd verriet im Podcast von Moritz "GOATkrug", dass er sich von allen ehemaligen Mitspielern des Österreichers Geschichten über ihn erzählen lasse: "Für mich mein absoluter GOAT!"

So habe Hinteregger, der seine Profi-Karriere im vergangenen Sommer bei Eintracht Frankfurt beendet hatte und jetzt im Alter von 30 Jahren als Amateur für seinen Heimatverein SGA Sirnitz spielt, einmal einen Wechsel von Red Bull Salzburg zur AC Florenz abgelehnt: Der Sprung vom RB-Jungprofi in die Serie A lockte ihn nicht, "weil man dort nicht jagen kann", so Boyd.

Hinteregger habe seine Freizeit diesem Hobby gewidmet - sogar zwischen den Trainingseinheiten: "Die haben zwei Mal am Tag Training, da hast du dazwischen zwei Stunden Pause und da gehst du nach Hause oder Kaffee trinken. Hinti kommt mit blutverschmierten J agdklamotten zur zweiten Einheit zurück", verriet Boyd.

Außerdem erinnerte er sich an ein Länderspiel zwischen den USA und Österreich in Wien. "Wir waren mit den ganzen Amis im Club", erzählte Boyd, der damals selbst für Rapid gespielt hatte. "Auf einmal marschiert Martin Hinteregger rein - alleine, keine Freunde. Ich glaube, der wollte auch mit niemandem ... Der geht an die Bar, holt sich einen Eimer, knallt eine halbe [Wodka-Flasche] weg und geht einfach wieder. Der hat mit keinem geredet."

DAS VIDEO ZUR NEWS: