Higuain widerspricht seinem Vater wegen Karriereende: "Es war ein Missverständnis"

Gonzalo Higuain hat auf die Aussagen seines Vaters über ein bevorstehendes Karriereende reagiert und diese als "Missverständnis" bezeichnet, der 33-Jährige wird dem Profifußball somit noch erhalten bleiben.

"Es war ein Missverständnis, das er mit mir hatte“, sagte Higuain am Mittwoch Reportern und ergänzte: "Ich habe ihm nie gesagt, dass ich in den Ruhestand gehe. Er hat sich falsch ausgedrückt. Das kann passieren." Jorge Higuain hatte in dieser Woche erklärt, dass sein Sohn seine Karriere am Ende des Kalenderjahres beenden wird.

Higuain : "Kurz vor dem Zeitpunkt, an dem ich aufhöre"

"Natürlich stehe ich kurz vor dem Zeitpunkt, an dem ich mit dem Fußballspielen aufhören werde, aber daran denke ich im Moment nicht", fügte Higuain hinzu. Wie ist nun also der Plan des argentinischen Angreifers? Auch dazu äußerte er sich: Er denke aktuell nur daran, den "Vertrag zu erfüllen, und dann werde ich analysieren, wie ich mich fühle, und mich mit dem Verein zusammensetzen, um die beste Entscheidung zu treffen."

Higuain kam im September 2020 von Juventus Turin zu Inter Miami. Er machte bislang 44 Spiele für den Verein und erzielte dabei 15 Tore. In dieser Saison traf er in fünf MLS-Spielen bereits zweimal.