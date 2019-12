Jupp Heynckes schwärmt von Robert Lewandowski: "Ein Privileg, mit ihm zusammengearbeitet zu haben"

Gegen Freiburg war Robert Lewandowski einmal mehr für den FC Bayern erfolgreich. Damit überholte er seinen Ex-Coach in der ewigen Torjägerliste.

Trainerlegende Jupp Heynckes hat in höchsten Tönen von Robert Lewandowski gesprochen, nachdem der Angreifer des in der -Rekordtorschützenliste am 74-jährigen Heynckes vorbeigezogen war.

"Was mir an Lewandowski imponiert, sind seine Professionalität, Ehrgeiz, Leidenschaft, Biss und Fitness. Er ist ein absoluter Weltklassespieler, besonders in dieser Saison", so Heynckes gegenüber der dpa.

Heynckes: Arbeit mit Lewandowski "war ein Privileg"

"Für mich war es ein Privileg, mit ihm zusammengearbeitet zu haben", fuhr der ehemalige Bayern-Coach fort.

Gegen den gelang Lewandowski, der zuvor für auf Torejagd ging, sein 221. Treffer in der Bundesliga. Heynckes erzielte seine 220 Tore für und .