"Hey Jude": Liverpools Jordan Henderson lacht über Anspielung auf Transfer von BVB-Star Bellingham

Angeblich hat sich der FC Liverpool aus dem Rennen um Jude Bellingham zurückgezogen. Reds-Star Jordan Henderson macht trotzdem eine Andeutung.

WAS IST PASSIERT? Jordan Henderson vom FC Liverpool hat einen bevorstehenden Transfer von Jude Bellingham von Borussia Dortmund zu den Reds angedeutet - und sich danach über seinen Kommentar amüsiert.

WAS WURDE GESAGT? Henderson sollte sich in einem Interview bei Sky Sports zwischen den Beatles und Oasis als seine Lieblingsband entscheiden und nahm die aus Liverpool stammenden Beatles. Bei der Anschlussfrage nach seinem Lieblingssong der Gruppe nannte der Mittelfeldspieler "Hey Jude". Und er schob sofort lachend nach: "Das wird sofort kontrovers diskutiert werden."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der FC Liverpool galt neben Real Madrid lange Zeit als einer der Favoriten auf die Sommer-Verpflichtung von Jude Bellingham. Angeblich haben sich die Reds allerdings vor einigen Wochen aus dem Poker um den englischen Nationalspieler zurückgezogen, da ihnen der vom BVB aufgerufene Preis in Höhe von mindestens 150 Millionen Euro zu hoch ist.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Bellingham wechselte 2020 für 25 Millionen Euro von seinem Jugendklub Birmingham City zum BVB. Seitdem hat er seinen Marktwert auf 120 Millionen Euro gesteigert.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der laufenden Saison kommt Bellingham als Stammspieler in Dortmund auf fünf Tore und fünf Vorlagen in 29 Bundesliga-Spielen. In Abwesenheit von Marco Reus durfte er auch schon die Kapitänsbinde der Schwarz-Gelben tragen.

Für England hat Bellingham bislang 24 Länderspiele gemacht. Sein einziges Tor für die Three Lions erzielte er bei der WM 2022 in Katar gegen den Iran.