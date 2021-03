Serbien vs. Irland heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der WM-Qualifikation

In der WM-Qualifikation empfängt Serbien heute Irland. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Am heutigen Mittwoch beginnt die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Am ersten Spieltag empfängt Serbien in der Gruppe A Irland. Das Spiel beginnt um 20.45 Uhr im Stadion Roter Stern in Belgrad.

Der Weg nach Katar ist freigegeben! Die Qualifikation der europäischen Nationalteams für die WM 2022 beginnt am heutigen Mittwoch, 24. März. 13 Mannschaften werden sich nach Abschluss der Qualifikation über ein WM-Ticket freuen können.

In der Gruppe A kommt es zum Auftakt zum Duell zwischen Serbien und Irland - ein richtungsweisendes Spiel für beide, denn nur der Gruppensieger sichert sich in erster Instanz die WM-Qualifikation.

Des weiteren spielen in der Gruppe A noch Portugal, Luxemburg und Aserbaidschan.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Serbien gegen Irland heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell vorliegen.

Serbien vs. Irland: Das Spiel der WM-Qualifikation im Überblick

Wettbewerb WM-Qualifikation, 1. Spieltag, Gruppe A Begegnung Serbien vs. Irland Ort Stadion Roter Stern, Belgrad Anpfiff Mittwoch, 24. Märt, 20.45 Uhr

Serbien vs. Irland: Die WM-Qualifikation live im TV und LIVE-STREAM verfolgen

Darüber dürfen wir uns freuen! Alle Spiele der WM-Qualifikation werden live im Free-TV oder im LIVE-STREAM übertragen. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft kommen bei RTL im Free-TV, alle anderen beim Streamingdienst DAZN im LIVE-STREAM.

Serbien vs. Irland heute live im LIVE-STREAM

Die Partie zwischen Serbien und Irland wird heute live und exklusiv von DAZN gezeigt. Die Übertragung beginnt wenige Minuten vor Beginn des Spieles. Für DAZN benötigt Ihr ein Abonnement. Ihr habt noch keines? Dann könnt Ihr das Spiel heute sogar kostenlos sehen, da für Neukunden die ersten 30 Tage immer kostenfrei sind. Danach kostet ein Abo entweder 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr. Mit der zweiten Alternative spart Ihr einiges an Geld.

🇷🇸 Filip Kostić 🤩



Last 9 club games = ⚽️4⃣, 🅰️8⃣ pic.twitter.com/TlC8Wyuwju — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) March 22, 2021

Serbien vs. Irland heute live im LIVE-STREAM: So funktioniert DAZN

Es ist möglich, DAZN über den Browser und über die kostenlose App zu streamen. Die App ist für diverse Geräte (Laptop, Smartphone, Tablet, PS4/5, Amazon Fire-TV-Stick) kompatibel. Die komplette Liste findet Ihr hier.

Serbien vs. Irland: Highlights bei DAZN

Ihr konntet das Spiel nicht live verfolgen? Auch in diesem Fall kann DAZN helfen. Die Höhepunkte werden bereits wenige Minuten nach Spielende bereitgestellt.

Serbien vs. Irland heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellungen

Mit welchen elf Spielern gehen Serbien und Irland in das Spiel? Eine Stunde vor Spielbeginn müssen die Aufstellungen bekanntgegeben werden. Dann seht Ihr sie hier.

Serbien vs. Irland: Die WM-Qualifikation im Ergebnis-TICKER

Serbien gegen Irland könnt Ihr bei Goal selbstverständlich auch im kostenlosen Ergebnis-TICKER verfolgen.

Hier geht's zum TICKER Serbien vs. Irland

Serbien vs. Irland: Die Übertragungen im Überblick