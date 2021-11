Am heutigen Sonntag, 21. November, wird der 12. Bundesliga-Spieltag mit der Begegnung zwischen Mainz 05 und dem 1. FC Köln abgeschlossen. Angepfiffen wird das Spiel um 17.30 Uhr in der MEWA Arena in Mainz.

Mainz 05 ist in der Bundesliga seit drei Spielen ungeschlagen und holte in diesem Zeitraum sieben Punkte. Das bedeutete den Sprung auf den 7. Tabellenplatz vor diesem Spieltag.

Etwas anders gestaltet sich der Saisonverlauf der Geißböcke. Nach einem guten Saisonstart blieb das Team von Trainer Steffen Baumgart vor der Länderspielpause in vier Spielen ohne Sieg, was einen Absturz auf Tabellenplatz 11 bewirkte.

FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln ist eines von zwei Bundesligaspielen, die heute stattfinden. GOAL liefert Euch alle Informationen rund um die Übertragung des Spiels im TV und im LIVE-STREAM.

Fußball heute live: FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln in der Übersicht

BEGEGNUNG FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln WETTBEWERB Bundesliga | 12. Spieltag ORT MEWA Arena | Mainz ANSTOSS 17.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Fußball heute live: FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln im TV und LIVE-STREAM

Mainz 05 und der 1. FC Köln haben den Zuschauern in den Stadion und bei den Live-Übertragungen im TV und im LIVE-STREAM im bisherigen Saisonverlauf attraktiven Fußball geboten.

Ein flottes Spiel könen wir auch heute im direkten Aufeinandertreffen, welches sich kein Fußball-Fan entgehen lassen sollte, erwarten. In den folgenden Abschnitten liefern wir Euch alle Informationen zur Übertragung.

Fußball heute live: Die Sonntagsspiele der Bundesliga exklusiv auf DAZN

In der vergangenen Saison übertrug noch der Pay-TV-Sender Sky den Großteil der Sonntagsspiele der Bundesliga, in dieser Saison liegen die Übertragungsrechte an allen BL-Sonntagsspielen bei DAZN. Dort seht Ihr dementsprechend heute Mainz 05 vs. 1. FC Köln exklusiv.

Während der Streamingdienst DAZN zusätzlich auch alle Freitagsspiele live überträgt, ist Sky für die Live-Übertragung der Samstagsspiele und der Spiele an Wochentagen in englischen Wochen verantwortlich.

Fußball heute live: So überträgt DAZN das Spiel FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln

Bereits eine Stunde vor Spielbeginn, also um 16.30 Uhr, beginnt heute bei DAZN die Übertragung von FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln.

Folgendes DAZN-Personal berichtet für Euch live aus Mainz:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Fußball heute live: So läuft DAZN im TV

Seit einigen Monaten gibt es auch die Möglichkeit DAZN in Form von zwei linearen TV-Sendern, DAZN1 und DAZN2, zu empfangen.

Die beiden Sender zeigen täglich von 8 Uhr morgen bis Mitternacht die Highlights aus dem DAZN-Programm, darunter die Liveübertragungen der Bundesligaspiele. Möglich ist das aber nur als Zusatz in einem Vodafone- oder Sky-Vertrag.

Mainz 05 vs. 1. FC Köln ist heute auf DAZN 2 ab 16.30 Uhr live zu sehen.

Doch auch wer keinen Zugriff auf die beiden linearen DAZN-Sender hat, kann sich das späte Sonntagsspiel dennoch auf dem eigenen TV-Gerät anschauen.

Möglich ist das über die DAZN-App, die auch für fast alle Smart-TVs, für TV-Sticks und Spielekonsolen gibt. Sky-Q-Kunden können die App zudem auf Ihren Receiver laden. Eine Liste aller Geräte gibt es hier.

Fußball heute live: FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln im LIVE-STREAM

Fußball heute live: Das kostet ud das bietet DAZN

DAZN hält im Bereich Fußball bei weitem nicht nur die Übertragungsrechte an den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga. Weitere Live-Highlights sind fast alle Spiele der Champions League sowie reihenweise Livespiele aus den europäischen Topligen Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Hinzu kommen über den Fußball hinaus US-Sport (NBA, NFL), Motorsport, Wintersport, Tennis, Boxen, Darts, Golf, MMA, Rugby und sogar noch etwas mehr.

Ein DAZN-Abo kostet entweder 14,99 Euro pro Monat (jederzeit kündbares Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro (Jahresabo).

Fußball heute live: Die Aufstellungen

Bis eine Stunde vor Spielbeginn müssen Mainz 05 und der 1. FC Köln heute ihre Aufstellung bekanntgeben. Ist das passiert, seht Ihr hier wenige Augenblicke später mit welchem Personal die beiden heutigen Kontahenten in die Partie gehen.

Fußball heute live: FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER bei GOAL

Wenn Ihr Mainz 05 gegen den 1. FC Köln heute nicht verpassen wollt, könnt Ihr auch auf GOAL vorbeischauen. Unser ausführlicher LIVE-TICKER hält Euch vor und während der 90 Minuten stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum LIVE-TICKER FSV Mainz 05 - 1. FC Köln!

Fußball heute live: Die Übertragung von Mainz 05 vs. 1. FC Köln im Überblick