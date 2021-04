Hertha-Torwarttrainer Zsolt Petry verwundert mit fragwürdigen Aussagen über Migration und Homosexualität

Zsolt Petry coacht die Torhüter von Bundesligist Hertha BSC. Nun sorgte der 54-Jährige allerdings abseits des Platzes für negatives Aufsehen.

Torwarttrainer Zsolt Petry von Hertha BSC hat mit fragwürdigen Aussagen zu den Themen Migration und Homosexualität für Aufsehen gesorgt.

"Ich verstehe gar nicht, wie Europa moralisch so tief sinken konnte wie jetzt. Europa ist ein christlicher Kontinent, ich sehe den moralischen Niedergang nicht gern, der den Kontinent niederfegt", sagte Petry (54) in einem Interview mit der ungarischen Tageszeitung Magyar Nemzet vom Montag.

Petry, der mit Unterbrechungen seit 2015 im Trainerstab von Pal Dardai für die Hertha arbeitet, ergänzte: "Die Liberalen blasen die Gegenmeinungen auf: Wenn du die Migration nicht gut findest, denn schrecklich viele Kriminelle haben Europa überlaufen - dann werfen sie dir sofort vor, dass du ein Rassist bist."

Hertha-Torwarttrainer Petry attackiert Gulacsi für dessen Meinung

Gleichzeitig attackierte Petry seinen Landsmann Peter Gulacsi von RB Leipzig dafür, dass er sich "für Homosexuelle, Transvestiten und Menschen sonstiger geschlechtlicher Identität" einsetze.

Der 30 Jahre alte Torhüter hatte in einem Facebook-Post das neue ungarische Gesetz, wonach homosexuelle Paare keine Kinder adoptieren dürfen, kritisiert. "Jeder Mensch hat das Recht auf Gleichberechtigung. So hat auch jedes Kind das Recht, in einer glücklichen Familie aufzuwachsen - ganz egal, aus wie vielen Menschen sie besteht, welche Hautfarbe man hat, wen man liebt oder an was man glaubt", schrieb Gulacsi.

Hertha äußerte sich zu den Aussagen bisher nicht. Das Thema werde "zunächst einmal intern zeitnah mit Zsolt Petry besprechen", hieß es auf Anfrage der dpa.