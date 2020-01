Lucas Tousart zu Hertha BSC? Berlin und Olympique Lyon einigen sich angeblich auf Transfer

Lange hat sich Hertha BSC um Lucas Tousart von Olympique Lyon bemüht, jetzt gibt es angeblich eine Einigung mit den Franzosen.

hat mit seinem Werben um Lucas Tousart von Erfolg gehabt. Das berichtet die französische Sportzeitung L'Equipe. Demnach seien sich die beiden Vereine nach einem wochenlangen Tauziehen über die Details des Wechsels einig geworden.

Während L'Equipe von einer Ablösesumme in Höhe von 24 Millionen Euro und einer zehnprozentigen Gewinnbeteiligung Lyons an einem Weiterverkauf spricht, nennt RMC einen Preis in Höhe von 25 Millionen Euro, zu dem nur noch die Ausbildungsentschädigung in Höhe von 750.000 Euro kommt. Beide vermelden, dass Tousart allerdings in der Rückrunde weiterhin auf Leihbasis für OL spielen wird.

Hertha holte bereits Santiago Ascacibar

Tousart wäre damit nicht nur Rekordeinkauf der Berliner, sondern gehörte in der zu den teuersten Wintertransfers aller Zeiten. Nur Andre Schürrle war 2015 bei seinem Wechsel von Chelsea zum für 32 Millionen Euro bislang teurer. Auch RB Leipzig arbeitet an einem ähnlich teuren Transfer, denn für Dani Olmo (Dinamo Zagreb) könnten ebenfalls bis zu 30 Millionen Euro fällig werden.

Die Hertha investierte in diesem Winter bislang schon elf Millionen Euro in die Verpflichtung von Santiago Ascacibar, der vom geholt wurde.