Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es in Berlin zu einem Stadtderby zwischen Hertha BSC und Union. Anstoß im Berliner Olympiastadion ist am Mittwoch, den 19. Januar, um 20.45 Uhr.

Das Hinrunden-Spiel in der Bundesliga konnte Union mit 2:0 für sich entscheiden. Die Torschützen waren Taiwo Awoniyi und Christopher Trimmel. Im Pokal will sich die Hertha nun revanchieren und alle Fans fragen sich: Wird das Berliner Derby im Free-TV gezeigt / übertragen?

Hertha BSC gegen Union Berlin: GOAL klärt auf, ob das Stadtderby in Berlin im Free-TV läuft!

Achtelfinale im DFB-Pokal: Die weiteren Partien neben Hertha BSC vs. Union Berlin

Am 18. und 19. Januar finden acht Partien im DFB-Pokal statt. Viermal wird am Dienstag und viermal am Mittwoch gespielt. Die Anstoßzeiten sind 18.30 Uhr und 20.45 Uhr.

Begegnung Anstoß FC Köln - HSV 3:4 n.E. 1860 München - Karlsruher SC 0:1 VfL Bochum - Mainz 05 3:1 St. Pauli - Borussia Dortmund 2:1 Hannover 96 - Gladbach Mittwoch, 18.30 Uhr RB Leipzig - Hansa Rostock Mittwoch, 18.30 Uhr Hertha BSC - Union Berlin Mittwoch, 20.45 Uhr 1899 Hoffenheim - SC Freiburg Mittwoch, 20.45 Uhr

Hertha BSC vs. Union Berlin: Kommt das Derby live im Free-TV?

In der Saison 2021/22 gibt es gleich zwei Free-TV-Sender, die Rechte am DFB-Pokal besitzen.

Neben der ARD ist das Sport1. Fans dürfen sich also durchaus Hoffnungen machen, dass das Stadtderby aus Berlin zwischen Hertha und Union kostenlos im TV zu sehen ist.

Und ja tatsächlich: Hertha gegen Union läuft am Mittwoch im Free-TV in der ARD! So sieht die Übertragung aus:

Übertragungsbeginn: Mittwoch, 20.15 Uhr

Mittwoch, 20.15 Uhr Spielbeginn : Mittwoch, 20.45 Uhr

: Mittwoch, 20.45 Uhr Moderation: Jessy Wellmer

Das Spiel aus Berlin ist übrigens nicht das einzige, das die ARD im frei empfangbaren Fernsehen überträgt. Am Dienstag gab es dort aus Hamburg das Spiel zwischen St. Pauli und Borussia Dortmund.

Sport1, der andere Free-TV-Sender mit Übertragungsrechten, zeigte im Achtelfinale am Dienstag das Duell der beiden Traditionsklubs 1. FC Köln und Hamburger SV.

Wer ein Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky besitzt, kann sich alle Partien des deutschen Pokals live und in voller Länge ansehen. Zudem gibt es dort die Option einer Konferenz.

Hertha BSC vs. Union Berlin: Kommt das Derby kostenlos im LIVE-STREAM?

In Deutschland gibt es immer mehr Haushalte, die mit dem 'normalen' Fernsehen nichts mehr anfangen können. Vor allem junge Leute greifen gerne auf Streamingmöglichkeiten zurück.

Seid Ihr auf der Suche nach einem kostenlosen LIVE-STREAM zum Spiel im DFB-Pokal zwischen Hertha BSC und Union Berlin? Dann seid Ihr hier genau richtig! Denn: Die ARD bietet ihr gesamtes Programm auch im Internet an.

DFB-Pokal im LIVE-STREAM: Hertha vs. Union kostenlos auf ard.de

Über diesen Link geht's direkt zum STREAM der ARD. Die Übertragung des DFB-Pokals ist dort identisch mit der im TV.

Um 20.15 Uhr starten also die Vorberichte aus dem Berliner Olympiastadion. Ab 20.45 Uhr rollt dann der Ball und Ihr könnt entspannt auf Eurem Laptop oder Smartphone dabei sein.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. Union Berlin? Der DFB-Pokal im LIVE-TICKER

Ihr könnt nicht auf die kostenlose Übertragung der ARD zurückgreifen, wollt aber dennoch kein Tor, keinen Platzverweis oder keine Großchance von Hertha BSC gegen Union Berlin verpassen?

Dann können wir Euch den kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL zum DFB-Pokal ans Herz legen! Über diesen Link gelangt Ihr dorthin!

Hertha BSC vs. Union Berlin: Den DFB-Pokal kostenlos verfolgen